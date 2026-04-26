Bilim İnsanları 100 Milyon Yıllık Fosil Böceğe K-Pop Grubu İsmi Verdiler

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
Myanmar’da kehribarın içinde 100 milyon yıl boyunca bozulmadan kalan bir böcek fosili keşfedildi. Ancak asıl dikkat çeken detay, bu yeni türe K-pop esintili bir isim verilmesi oldu. Bilim insanlarının hem yapısı hem de ismiyle ilginç bulduğu fosil, evrimsel açıdan da önemli ipuçları sunuyor.

Myanmar’da kehribarın içinde milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kalan olağanüstü bir fosil, bilim dünyasına hem biyolojik hem de kültürel açıdan ilginç bir keşif sundu.

Araştırmacılar, 100 milyon yıl öncesine ait bu böcek türüne, beklenmedik bir şekilde K-pop grubu Stray Kids’ten esinlenerek isim verdi.

Kaçin eyaletindeki bir kazı alanında ortaya çıkarılan fosil, kıskaç benzeri ön bacak yapısına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bilim insanlarına göre bu özellik, bugüne kadar fosil böceklerde son derece nadir görülen bir adaptasyon ve bilinen yalnızca birkaç örnekten biri.

Hakemli dergi Insects’te yayımlanan çalışmaya göre, böcek yeni bir cinse yerleştirildi ve Carcinonepa libererrantes adı verildi.

Cins adı “yengeç” anlamına gelen köklerle su böceklerine gönderme yaparken, tür adı ise Stray Kids’in Latinceleştirilmiş haliyle ilişkilendirildi.

Araştırmanın yazarı zoolog Carolin Haug, isim seçiminin nedenini fosilin ön bacak yapısının grubun karakteristik sahne pozlarına benzemesiyle açıkladı. Haug’a göre bu görsel benzerlik, bilim insanlarının yaratıcı isimlendirme tercihini doğrudan etkiledi.

Fosil üzerinde yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, böceğin anatomik detaylarını üç boyutlu olarak ortaya koydu. Analizler, kıskaç benzeri yapıların daha önce bilinen hiçbir modern ya da fosil türle tam olarak örtüşmediğini gösterdi. Özellikle bacağın vücuda yakın kısmındaki yapı, bilim dünyasında daha önce karşılaşılmamış bir form olarak tanımlandı.

Araştırmacılar, bu özel uzuvların büyük olasılıkla küçük avları yakalamak için kullanıldığını düşünüyor. Böceğin genel vücut yapısı da onu kıyıya yakın bölgelerde yaşayan aktif bir avcı olarak konumlandırıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
