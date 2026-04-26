Bilim İnsanları 100 Milyon Yıllık Fosil Böceğe K-Pop Grubu İsmi Verdiler

Cins adı “yengeç” anlamına gelen köklerle su böceklerine gönderme yaparken, tür adı ise Stray Kids’in Latinceleştirilmiş haliyle ilişkilendirildi.

Araştırmanın yazarı zoolog Carolin Haug, isim seçiminin nedenini fosilin ön bacak yapısının grubun karakteristik sahne pozlarına benzemesiyle açıkladı. Haug’a göre bu görsel benzerlik, bilim insanlarının yaratıcı isimlendirme tercihini doğrudan etkiledi.

Fosil üzerinde yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları, böceğin anatomik detaylarını üç boyutlu olarak ortaya koydu. Analizler, kıskaç benzeri yapıların daha önce bilinen hiçbir modern ya da fosil türle tam olarak örtüşmediğini gösterdi. Özellikle bacağın vücuda yakın kısmındaki yapı, bilim dünyasında daha önce karşılaşılmamış bir form olarak tanımlandı.

Araştırmacılar, bu özel uzuvların büyük olasılıkla küçük avları yakalamak için kullanıldığını düşünüyor. Böceğin genel vücut yapısı da onu kıyıya yakın bölgelerde yaşayan aktif bir avcı olarak konumlandırıyor.