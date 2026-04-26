Kuşların “Gizli Gücü” Ortaya Çıktı: Isıyı Uzaya Kadar Gönderebiliyorlar

Yapılan ölçümlerde, bu türlerin hem görünür ışığı hem de kızılötesi enerjiyi farklı oranlarda emdiği, yansıttığı ve yaydığı tespit edildi. Özellikle sıcak bölgelerde yaşayan kuşların güneş ışığını daha az absorbe ederek vücut ısılarını dengelediği görüldü.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise habitat farkının etkisi oldu. Açık alanlarda, özellikle çayır ve bozkır ekosistemlerinde yaşayan kuşların, gökyüzüne daha fazla maruz kalmaları sayesinde ısıyı daha etkin biçimde yayabildiği belirlendi. Bu durum, uzayın aşırı düşük sıcaklığı nedeniyle adeta doğal bir “soğutucu yüzey” işlevi görmesiyle açıklanıyor.

Türler arasında da belirgin farklar gözlemlendi. Gece aktif olan baykuşların daha düşük radyasyon emdiği ve değişken yansıtma özelliklerine sahip olduğu tespit edilirken, kargaların sıcak bölgelerde beklenenden daha fazla radyasyon emdiği ortaya kondu.

Araştırmacılardan Terry McGlynn, kuş tüylerinin iklim koşullarına uyum sağlayacak şekilde evrimleşmesinin oldukça dikkat çekici olduğunu ifade ederken; Thomas Lee ise doğadaki bu sistemlerin mühendislik açısından önemli bir ilham kaynağı sunduğunu vurguladı.