Kuşların “Gizli Gücü” Ortaya Çıktı: Isıyı Uzaya Kadar Gönderebiliyorlar

Kuşların “Gizli Gücü” Ortaya Çıktı: Isıyı Uzaya Kadar Gönderebiliyorlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 11:27

Yeni bir araştırma, kuşların düşündüğümüzden çok daha “ileri bir soğutma sistemi”ne sahip olabileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre kuş tüyleri, fazla ısıyı kızılötesi radyasyon yoluyla atmosfer üzerinden uzaya kadar taşıyabiliyor. Bu keşif, hem canlıların iklim koşullarına uyumunu hem de doğanın mühendislik açısından ne kadar sofistike çözümler üretebildiğini bir kez daha gündeme taşıyor.

Kaynak: https://phys.org/news/2026-03-birds-s...
Yeni bir araştırma, kuşların yalnızca uçuş yetenekleriyle değil, aynı zamanda gelişmiş bir “ısı yönetim sistemiyle” de hayatta kaldığını ortaya koydu.

Yeni bir araştırma, kuşların yalnızca uçuş yetenekleriyle değil, aynı zamanda gelişmiş bir “ısı yönetim sistemiyle” de hayatta kaldığını ortaya koydu.

Bulgulara göre kuş tüyleri, fazla ısıyı atmosfer üzerinden uzaya iletebilecek şekilde evrimleşmiş durumda.

Integrative Organismal Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, tüylerin sadece görsel ya da davranışsal işlevler üstlenmediği; aynı zamanda sıcaklık düzenlemede kritik rol oynadığı vurgulanıyor. Araştırmacılar, özellikle kızılötesi radyasyon yoluyla gerçekleşen bu sürecin, kuşların aşırı ısınmasını önleyen doğal bir mekanizma olduğunu belirtiyor.

Çalışma kapsamında Kuzey Amerika’nın farklı iklim bölgelerinde yaşayan beş kuş türü incelendi.

Çalışma kapsamında Kuzey Amerika’nın farklı iklim bölgelerinde yaşayan beş kuş türü incelendi.

Yapılan ölçümlerde, bu türlerin hem görünür ışığı hem de kızılötesi enerjiyi farklı oranlarda emdiği, yansıttığı ve yaydığı tespit edildi. Özellikle sıcak bölgelerde yaşayan kuşların güneş ışığını daha az absorbe ederek vücut ısılarını dengelediği görüldü.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise habitat farkının etkisi oldu. Açık alanlarda, özellikle çayır ve bozkır ekosistemlerinde yaşayan kuşların, gökyüzüne daha fazla maruz kalmaları sayesinde ısıyı daha etkin biçimde yayabildiği belirlendi. Bu durum, uzayın aşırı düşük sıcaklığı nedeniyle adeta doğal bir “soğutucu yüzey” işlevi görmesiyle açıklanıyor.

Türler arasında da belirgin farklar gözlemlendi. Gece aktif olan baykuşların daha düşük radyasyon emdiği ve değişken yansıtma özelliklerine sahip olduğu tespit edilirken, kargaların sıcak bölgelerde beklenenden daha fazla radyasyon emdiği ortaya kondu.

Araştırmacılardan Terry McGlynn, kuş tüylerinin iklim koşullarına uyum sağlayacak şekilde evrimleşmesinin oldukça dikkat çekici olduğunu ifade ederken; Thomas Lee ise doğadaki bu sistemlerin mühendislik açısından önemli bir ilham kaynağı sunduğunu vurguladı.

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
