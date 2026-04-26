Cildindeki Değişimle Gündem Olan Bir Kadın Sırrını Açıkladı: Tamamen Hayatından Çıkarttı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 15:41

Sosyal medyada paylaştığı deneyimle dikkat çeken bir kadın, cildindeki gözle görülür değişimin arkasındaki nedeni açıkladı. Herkesin kolayca uygulayabileceği bu alışkanlığı tamamen hayatından çıkardığını söyleyen kadın, kısa sürede fark edilir sonuçlar aldığını belirtiyor.

Bir kadın, yalnızca tek bir alışkanlığı bırakmasının ardından cildinde gözle görülür değişim yaşadığını açıkladı.

Deneyimi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sekiz ay önce alkol tüketimini tamamen bırakan bir kadın, bu kararın ardından cildinde dikkat çekici bir iyileşme yaşadığını söylüyor. Sosyal medyada paylaştığı deneyiminde, herhangi bir cilt bakım rutini ya da makyaj alışkanlığını değiştirmediğini özellikle vurguluyor. Buna rağmen daha az kızarıklık, daha az akne ve genel olarak daha sağlıklı, parlak bir cilde kavuştuğunu belirtiyor.

Kadının ifadelerine göre alkolü bırakmak yalnızca fiziksel görünümünü değil, özgüvenini de olumlu yönde etkilemiş durumda.

Artık makyaj yapma ihtiyacı hissetmediğini söyleyen kullanıcı, cildinin “hiç olmadığı kadar mutlu” olduğunu dile getiriyor.

Paylaşımın ardından benzer deneyimler yaşayan kullanıcılar da yorumlarda dikkat çekti. Bazı kişiler aylar önce alkolü bıraktıklarını ve benzer sonuçlar aldıklarını ifade ederken, kimileri ise uzun süredir alkol tüketmemelerine rağmen aynı etkiyi görmediklerini belirtti. Bu durum, cilt sağlığının yalnızca tek bir faktöre bağlı olmadığını da ortaya koyuyor.

Bilimsel araştırmalar ise alkolün yaşlanma süreci üzerindeki etkilerine dair önemli veriler sunuyor.

Oxford Population Health tarafından yürütülen geniş çaplı bir çalışmada, alkol tüketimi ile hücresel yaşlanma arasında doğrudan bir ilişki olabileceği tespit edildi. Araştırmaya göre alkol, DNA’nın uç kısımlarında yer alan ve hücre yaşlanmasında kritik rol oynayan telomerlerin kısalmasına yol açabiliyor.

Çalışmanın başındaki araştırmacılardan Dr. Anya Topiwala, özellikle yüksek miktarda alkol tüketiminin telomer uzunluğunu olumsuz etkilediğini ve bunun da Alzheimer gibi yaşa bağlı hastalık risklerini artırabileceğini ifade ediyor. Ancak uzmanlar, bu tür çalışmaların kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurmadığını, yine de biyolojik mekanizmaların güçlü sinyaller verdiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre önemli olan yalnızca tamamen bırakmak değil; alkol tüketimini azaltmak bile sağlık açısından anlamlı faydalar sağlayabiliyor. Bu da küçük değişimlerin bile uzun vadede ciddi etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
