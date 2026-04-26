Cildindeki Değişimle Gündem Olan Bir Kadın Sırrını Açıkladı: Tamamen Hayatından Çıkarttı

Oxford Population Health tarafından yürütülen geniş çaplı bir çalışmada, alkol tüketimi ile hücresel yaşlanma arasında doğrudan bir ilişki olabileceği tespit edildi. Araştırmaya göre alkol, DNA’nın uç kısımlarında yer alan ve hücre yaşlanmasında kritik rol oynayan telomerlerin kısalmasına yol açabiliyor.

Çalışmanın başındaki araştırmacılardan Dr. Anya Topiwala, özellikle yüksek miktarda alkol tüketiminin telomer uzunluğunu olumsuz etkilediğini ve bunun da Alzheimer gibi yaşa bağlı hastalık risklerini artırabileceğini ifade ediyor. Ancak uzmanlar, bu tür çalışmaların kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurmadığını, yine de biyolojik mekanizmaların güçlü sinyaller verdiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre önemli olan yalnızca tamamen bırakmak değil; alkol tüketimini azaltmak bile sağlık açısından anlamlı faydalar sağlayabiliyor. Bu da küçük değişimlerin bile uzun vadede ciddi etkiler yaratabileceğini gösteriyor.