Zirvede Türkiye Var: Dünyanın En Tehlikeli Yolları Belli Oldu

Ladakh bölgesini Keşmir Vadisi'ne bağlayan Zojila Geçidi, Himalayalar'ın dondurucu yükseklerinde yer alır. Kar ve buzun ağır darbesi altında kalan yol, genellikle aylarca trafiğe kapalı kalır. Yalnızca tek bir motorlu aracın geçebileceği genişlikte olan bu yolda, sizi derin vadiye düşmekten koruyacak hiçbir güvenlik bariyeri yoktur; kısacası zayıf yüreklilere göre bir rota değildir. Yolu kışın en kötü hava koşullarından korumak ve tüm yıl boyunca açık tutabilmek için şu anda güzergahın büyük bir bölümüne yeni bir tünel inşa ediliyor olsa da, bunun yolu ne kadar güvenli hale getireceği henüz belirsizliğini koruyor.