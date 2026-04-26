article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Zirvede Türkiye Var: Dünyanın En Tehlikeli Yolları Belli Oldu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 14:19

Dünya genelinde sürücülerin adeta ecel terleri döktüğü en tehlikeli yolların 2026 yılı listesi yayımlandı. Ülkemiz de son derece zorlu bir rotasıyla bu korkutucu listenin zirvesine adını yazdırdı.

Bolivya'nın meşhur uçurumlarından Himalayalar'ın dondurucu geçitlerine kadar pek çok riskli güzergahın değerlendirildiği raporda, ülkemizdeki bariyersiz ve keskin virajlı o dağ geçidi, en ufak bir hatayı bile affetmeyen yapısıyla dikkat çekiyor.

İşte 2026 itibarıyla dünyanın en tehlikeli 10 yolu...

Kaynak: https://www.sciencefocus.com/planet-e...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. Keylong Kishtwar Yolu, Hindistan

Zorlu dağ geçitlerinden geçen 235 km uzunluğundaki tek şeritli bir toprak yol sizin için eğlenceli bir yolculuksa, Hindistan'daki Keylong - Kishtwar yolu tam size göre. Bu yolda sizinle metrelerce aşağıdaki vadi arasında hiçbir güvenlik bariyeri bulunmuyor. Buna heyelan tehlikesini ve değişken hava koşullarını da eklerseniz, buranın neden Hindistan'ın en tehlikeli yollarından biri olduğunu anlayabilirsiniz. Yolun 'Uçurum Kenarı' (Cliff Hanger) olarak bilinen bir bölümü o kadar dardır ki, kenara fazla yaklaşırsanız zemin altınızdan ufalanarak dökülebilir.

9. Ibarska Magistrala, Sırbistan

Yerel halk arasında 'Kara Otoyol' olarak bilinen Devlet Yolu 22 veya Ibar Otoyolu, yalnızca Sırbistan'ın en işlek yollarından biri değil, aynı zamanda Avrupa'nın en tehlikeli yollarından biridir. Başkent Belgrad'ı Sırbistan içindeki diğer büyük şehirlere ve Karadağ gibi komşu ülkelere bağlayan bu tehlikeli otoyolda, uzun düzlükleri kesen tehlikeli virajlar özellikle geceleri yüksek kaza oranlarına neden olmaktadır. Bu kazaların çoğu aşırı hız veya alkollü araç kullanımından kaynaklanır.

8. Transfăgărășan, Romanya

Romanya, otoyol kalitesi açısından Avrupa'nın en kötü yollarından bazılarına ev sahipliği yapsa da, ülkenin en ünlü ve en tehlikeli yolu kesinlikle Transfăgărășan Otoyolu'dur. 150 km uzunluğundaki bu kıvrımlı dağ yolu, 2.000 metreyi aşan rakımlara ulaşarak sürücülere eşsiz manzaralar sunar. Keskin virajlar, karanlık tüneller ve ani yükseklik değişimleri, turistler için büyük bir meydan okumadır. Ayrıca, yolun ortasında devasa koyun sürüleriyle karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Çobanlar sürülerini otlaklar arasında taşımak için bu rotayı kullandığından, aceleniz varsa bu yoldan kaçınmanızda fayda var.

7. Skippers Kanyonu Yolu, Yeni Zelanda

Skippers Kanyonu, Yeni Zelanda'da Shotover Nehri'ni takip eden tarihi bir geçittir. 1862'de bu bölgede altın bulunmasıyla, kanyon boyunca sadece el aletleri ve patlayıcılar kullanılarak bu zorlu yol inşa edilmiştir. 22 kmuzunluğundaki kanyonun yumuşak kaya yapısı nedeniyle zemin yağmur yağdığında çok kaygan, kuruduğunda ise son derece kırılgandır. Sayısız keskin viraja sahip yol uçurumlarla doludur ve çoğu yerde sadece tek aracın geçebileceği genişliktedir. Yolun aşırı tehlikeli doğası nedeniyle, kiralık araç sigortaları bu güzergahta geçersiz sayılmaktadır. Altına hücum dönemi bitmiş olsa da, tarihi dokusu ve muazzam manzarası burayı günümüzde popüler bir turistik destinasyon yapmaya devam ediyor.

6. James Dalton Otoyolu, ABD

'Buz Yol Kamyoncuları' (Ice Road Truckers) adlı televizyon programıyla ünlenen James Dalton Otoyolu, Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeki Fairbanks şehri ile Deadhorse kasabasını birbirine bağlar. 666 km uzunluğundaki bu rota, petrol sahası işçilerine yakıt ve malzeme taşıyan kamyonların ana güzergahıdır. Yolun sadece üçte biri asfaltlıdır; geri kalanı ise gevşek çakıl ve taşlardan oluşur. Kar ve buz gibi zorlu hava koşullarının yanı sıra, bölgenin ıssızlığı ve yola çıkma ihtimali olan kutup ayıları buradaki tehlikeyi eşsiz bir boyuta taşır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Zojila Geçidi, Hindistan

Ladakh bölgesini Keşmir Vadisi'ne bağlayan Zojila Geçidi, Himalayalar'ın dondurucu yükseklerinde yer alır. Kar ve buzun ağır darbesi altında kalan yol, genellikle aylarca trafiğe kapalı kalır. Yalnızca tek bir motorlu aracın geçebileceği genişlikte olan bu yolda, sizi derin vadiye düşmekten koruyacak hiçbir güvenlik bariyeri yoktur; kısacası zayıf yüreklilere göre bir rota değildir. Yolu kışın en kötü hava koşullarından korumak ve tüm yıl boyunca açık tutabilmek için şu anda güzergahın büyük bir bölümüne yeni bir tünel inşa ediliyor olsa da, bunun yolu ne kadar güvenli hale getireceği henüz belirsizliğini koruyor.

4. Peri Çayırları Yolu (Fairy Meadows), Pakistan

cdnuploads.aa.com.tr

Deniz seviyesinden 3.000 metre yüksekte süzülen bu kabus gibi yol, Karakurum Otoyolu'nu Peri Çayırları Ulusal Parkı'ndaki küçük Tato köyüne bağlar. 16 km uzunluğundaki güzergah yalnızca tek bir aracın sığabileceği genişliktedir ve vadilere uçmanızı engelleyecek hiçbir güvenlik bariyeri yoktur. Ne yazık ki uçuruma yuvarlanma vakaları oldukça sıktır. Yol o kadar tehlikelidir ki, yabancıların girmesi yasaktır; sadece bu bölgeyi avucunun içi gibi bilen yerel halkın araç kullanmasına izin verilmektedir.

3. Yungas Yolu, Bolivya

'Ölüm Yolu' olarak da bilinen Kuzey Yungas Yolu, dünyanın en şöhretli tehlikeli yollarından biridir ve bu karanlık unvanı fazlasıyla hak eder. La Paz ile Yungas bölgesini bağlayan 64 km uzunluğundaki bu yolda, yakınlarda daha güvenli bir alternatif otoyol açılana kadar her yıl ortalama 200 ila 300 kişi hayatını kaybediyordu. Dağlara doğru tırmanan basit bir çakıl yoldan ibaret olan rotada, görüş mesafesini sıfıra indiren sis ve şiddetli yağmur en büyük düşmanınızdır. Daracık uçurum kenarlarında karşıdan gelen araçlara yol vermek zorunda kalmak, sürüşü tam bir hayatta kalma mücadelesine dönüştürür.

2. Siçuan-Tibet Otoyolu, Çin

Dünyanın en yüksek yollarından biri olan Siçuan-Tibet Otoyolu, zorlu doğa koşullarıyla her sürücü için nihai bir dayanıklılık testidir. Çığ düşmeleri, heyelanlar ve yüksek rakımlarda zemin tutuşunun sıfıra indiği tek şeritli bölümler bu yolun rutinleridir. Çetin yapısına rağmen burası çok yoğun bir yoldur ve sürekli trafik sıkışıklığı nedeniyle tüm otoyolu geçmek bazen 15 gün sürebilir. Koşullar zorlaştığında sürücüler arasında sık sık gerginlikler yaşanır. Yine de cesaretinizi toplayıp bu yola çıkarsanız, karla kaplı dağlar ve derin vadilerin sunduğu muazzam manzaralar en büyük ödülünüz olacaktır.

1. Bayburt D915 Yolu, Türkiye

Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki Trabzon şehrini Bayburt'a bağlayan D915, sarp dağ yamaçlarını kesen sayısız keskin virajı sayesinde dünyanın en korkutucu yolları listesinin daimi üyelerinden biridir. Bir zamanlar Çin ile Avrupa arasındaki tarihi İpek Yolu'nun bir parçası olan bu rota, günümüzde de önemini korur. Yerel trafik için kritik bir güzergah olan bu yol; gevşek zemin yapısı, sert hava koşulları ve korkutucu uçurumları ile yara almadan kurtulmak için sürücülerden ekstra sabır, deneyim ve büyük bir dikkat talep eder.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın