ABD Başkanı Donald Trump'ın Katıldığı Programda Silah Sesleri Yükseldi

Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katıldı. Trump'ın konuşmasından hemen önce salonda bağrışmalar duyuldu ve 4 ila 6 el silah sesi yükseldi. Trump, Hilton Otel'deki etkinlik alanından apar topar çıkarıldı. Trump’ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla sahnede görüldü. Salondaki bazı davetlilerin olay sırasında çığlık attığı, bazılarının ise USA (ABD) diye tezahürat yaptığı duyuldu.

Birden fazla şarjör taşıyan tüfekli saldırganın güvenlik taramasının yapıldığı noktada ateş açtığı ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi. ABD basını, saldırganın 30 yaşında bir erkek olduğunu yazdı.

Trump, 'Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı.' dedi.

Saldırının arkasında İran veya başka bir güç olup olmadığı sorusuna 'Sanmıyorum ama çok şey öğreneceğiz' cevabını veren Trump, saldırganın profilini şöyle anlattı: