ABD Başkanı Donald Trump'ın Katıldığı Programda Silah Sesleri Yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Katıldığı Programda Silah Sesleri Yükseldi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 08:11

ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği yemekte silahlı saldırı meydana geldi. Trump salondan güvenli bir şekilde çıkarıldı, saldırganın ise yakalandığı açıklandı.

Donald Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri yükseldi.

Donald Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri yükseldi.

Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katıldı. Trump'ın konuşmasından hemen önce salonda bağrışmalar duyuldu ve 4 ila 6 el silah sesi yükseldi. Trump, Hilton Otel'deki etkinlik alanından apar topar çıkarıldı. Trump’ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla sahnede görüldü. Salondaki bazı davetlilerin olay sırasında çığlık attığı, bazılarının ise USA (ABD) diye tezahürat yaptığı duyuldu.

Birden fazla şarjör taşıyan tüfekli saldırganın güvenlik taramasının yapıldığı noktada ateş açtığı ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi. ABD basını, saldırganın 30 yaşında bir erkek olduğunu yazdı.

Trump, 'Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı.' dedi.

Saldırının arkasında İran veya başka bir güç olup olmadığı sorusuna 'Sanmıyorum ama çok şey öğreneceğiz' cevabını veren Trump, saldırganın profilini şöyle anlattı:

'Kendisi deli, hasta bir insan. Anladığım kadarıyla bu bir 'yalnız kurt' saldırısı. Bu insanların müebbet cezası alması gerekiyor. Eğer 10-15 sene verirseniz, hapisten çıktıktan sonra yine insanları hedef alacaklardır. Yarın bu saate kalmadan birçok detay öğreneceksiniz.'

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
