Uçaklarda Powerbank Şarj Etmek Kesin Olarak Yasaklandı

Uçaklarda Powerbank Şarj Etmek Kesin Olarak Yasaklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2026 - 23:29

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarına uyum kapsamında uçuş operasyon direktifini yeniledi. Yapılan güncelleme ile birlikte, uçak içinde taşınabilir bataryaların (powerbank vb.) şarj edilmesi tamamen yasaklandı.

Talimatlarda değişiklik yapıldı.

Talimatlarda değişiklik yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini riske atabilecek taşınabilir şarj cihazları (powerbank) ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre, uçaklarda powerbank’lerin şarj edilmesi yasaklandı.

SHGM’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, hava yoluyla taşınan tehlikeli maddelere ilişkin teknik talimatlarda güncellemeye gidildiği belirtildi. Yapılan değişikliğin, 27 Mart 2026 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyi tarafından kabul edilen “Hava Yoluyla Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Taşınması”na ilişkin teknik düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

İki powerbank taşınabilecek.

İki powerbank taşınabilecek.

Kurum açıklamasında, yapılan düzenleme kapsamında uçak içinde taşınabilir bataryaların (powerbank) şarj edilmesinin yasaklandığı belirtildi. Ayrıca yolcuların yanında en fazla iki adet powerbank taşıyabileceği ifade edildi.

Açıklamada, uçak içindeki taşınabilir elektronik cihazların (PED) şarj edilmesinde powerbank kullanımının önerildiği de yer aldı. Öte yandan, bu kısıtlamaların operasyonel görevleri kapsamında powerbank taşıyan kabin ekibi için geçerli olmadığı; ancak ekip üyelerinin kişisel kullanım amaçlı taşıdıkları cihazların bu kurallara tabi olduğu vurgulandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
