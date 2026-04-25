Uçaklarda Powerbank Şarj Etmek Kesin Olarak Yasaklandı

Kurum açıklamasında, yapılan düzenleme kapsamında uçak içinde taşınabilir bataryaların (powerbank) şarj edilmesinin yasaklandığı belirtildi. Ayrıca yolcuların yanında en fazla iki adet powerbank taşıyabileceği ifade edildi.

Açıklamada, uçak içindeki taşınabilir elektronik cihazların (PED) şarj edilmesinde powerbank kullanımının önerildiği de yer aldı. Öte yandan, bu kısıtlamaların operasyonel görevleri kapsamında powerbank taşıyan kabin ekibi için geçerli olmadığı; ancak ekip üyelerinin kişisel kullanım amaçlı taşıdıkları cihazların bu kurallara tabi olduğu vurgulandı.