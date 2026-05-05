article/comments
article/share
Haberler
Spor
Hakan Safi Fenerbahçe Başkanlığına Aday Olacağını Duyurdu

Hakan Safi Fenerbahçe Başkanlığına Aday Olacağını Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.05.2026 - 21:24

Fenerbahçe'nin Sadettin Saran sonrası yeni başkanı olağanüstü genel kurulda koltuğuna oturacak. Seçimli genel kurul öncesi adaylar da isimlerini açıklamaya başladı. Eski Fenerbahçe yöneticisi ve iş insanı Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu yazılı bir mesajla duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü değil"

"Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü değil"

Safi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.' ifadelerini kullandı.

Ünlü iş insanı aynı zamanda şunları kaydetti:

'Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; milyonların kalbinde yaşayan büyük bir değer, bir aidiyet ve bir tutkudur. Amacım ve ilk hedefim, göreve geldiğimiz ilk sezonda her zaman en iyisini hak eden camiamızı şampiyonluklarla buluşturmak olacaktır. Tüm camiamızın desteği ve inancıyla, Fenerbahçe'mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın