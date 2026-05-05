Mustafa Sandal’dan Nikbinler’e Açık Destek: “AI Tartışması Benim İçin Bitti!”

Nikbinler, *“Denize Doğru”*yu bu kez tamamen çıplak sesle söyledikleri bir videoyu Sandal’a göndererek haklarındaki iddialara yanıt vermek istedi.

Bunun üzerine videoyu X hesabından paylaşan Mustafa Sandal, “Sevgili Nikbinler, Denize Doğru’yu çıplak sesle söyleyip bana gönderdi. Müsaadelerini alıp paylaşıyorum. Benim için ‘Şarkıyı o değil de, AI söylemiştir’ tartışması kapanmıştır. Elbette takdir sizin ❤️ Müzisyen kardeşlerimin yolları, bahtları açık olsun.” ifadelerini kullandı.

Son sözü dinleyiciye bırakan Sandal’ın bu hamlesi tartışmayı yeniden alevlendirirken, karar yine müzikseverlere kaldı: Siz ne düşünüyorsunuz?