Mustafa Sandal’dan Nikbinler’e Açık Destek: “AI Tartışması Benim İçin Bitti!”

Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.05.2026 - 21:28

Nikbinler hakkındaki yapay zeka iddiaları büyürken, Mustafa Sandal’dan bir destek daha geldi. Paylaştığı video sonrası tartışma yeniden alevlendi!

Mustafa Sandal’ın onuruna düzenlenen Saygı1 konseri, müzik dolu anların yanı sıra büyük bir tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Gecede sahne alan Nikbinler’in “Denize Doğru” performansı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, grup eleştirilerin odağına yerleşmişti. Şarkının yapay zeka desteğiyle düzenlendiği ve solist Berika Karadağ’ın playback yaptığı iddiaları ortalığı karıştırmıştı. 

Müzik dünyası da ikiye bölünmüş; Mustafa Sandal ve Cem Adrian gibi isimler gruba destek verirken, Murat Dalkılıç başta olmak üzere birçok ünlü isim ise performansa yönelik eleştirilerini açıkça dile getirmişti.

Nikbinler'in Denize Doğru performansını duymayanlar için şöyle bırakalım:

Geçtiğimiz saatlerde Mustafa Sandal’dan Nikbinler’e bir destek daha geldi.

Nikbinler, *“Denize Doğru”*yu bu kez tamamen çıplak sesle söyledikleri bir videoyu Sandal’a göndererek haklarındaki iddialara yanıt vermek istedi. 

Bunun üzerine videoyu X hesabından paylaşan Mustafa Sandal, “Sevgili Nikbinler, Denize Doğru’yu çıplak sesle söyleyip bana gönderdi. Müsaadelerini alıp paylaşıyorum. Benim için ‘Şarkıyı o değil de, AI söylemiştir’ tartışması kapanmıştır. Elbette takdir sizin ❤️ Müzisyen kardeşlerimin yolları, bahtları açık olsun.” ifadelerini kullandı. 

Son sözü dinleyiciye bırakan Sandal’ın bu hamlesi tartışmayı yeniden alevlendirirken, karar yine müzikseverlere kaldı: Siz ne düşünüyorsunuz?

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
