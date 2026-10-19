Mutfakta Fayans Devri Kapanıyor: İşin Uzmanı Yerini Alan Yeni Trendi Açıkladı
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Uzun yıllar mutfak duvarlarının vazgeçilmezi olan fayanslar, yerini derzsiz yüzeylere bırakıyor. Bir iç mimar, bunun nedenini ve öne çıkan malzemeleri anlattı.
İşte detaylar...
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İç mimara göre fayansların en büyük dezavantajı derzleri.
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Fayansın yerini büyük ebatlı porselen, mikro çimento ve yıkanabilir boyalar alıyor.
Su ve ocaktan uzak duvarlarda daha hassas malzemeler kullanılabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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