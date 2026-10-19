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Mutfakta Fayans Devri Kapanıyor: İşin Uzmanı Yerini Alan Yeni Trendi Açıkladı

Mutfakta Fayans Devri Kapanıyor: İşin Uzmanı Yerini Alan Yeni Trendi Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 13:47
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Uzun yıllar mutfak duvarlarının vazgeçilmezi olan fayanslar, yerini derzsiz yüzeylere bırakıyor. Bir iç mimar, bunun nedenini ve öne çıkan malzemeleri anlattı.

İşte detaylar...

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İç mimara göre fayansların en büyük dezavantajı derzleri.

İç mimara göre fayansların en büyük dezavantajı derzleri.

İç mimar Carlos Rubio, 'Fayanslar estetik olarak derzleri yüzünden ölüyor. Evet, temizlenebilir, yenilenebilir ama dürüst olalım, insanı üşendiriyor' diyor. Rubio'ya göre çağdaş mutfaklar, görsel kesintisi olmayan daha sade bir görünüme yöneliyor.

Fayansın yerini büyük ebatlı porselen, mikro çimento ve yıkanabilir boyalar alıyor.

Fayansın yerini büyük ebatlı porselen, mikro çimento ve yıkanabilir boyalar alıyor.

Rubio, en şık ve dayanıklı seçeneklerin hâlâ neredeyse hiç derzi olmayan büyük ebatlı porselenler ve sinterlenmiş taşlar olduğunu söylüyor. Yoğun çalışılan alanlarda da bu iki malzeme öne çıkıyor.

Su ve ocaktan uzak duvarlarda daha hassas malzemeler kullanılabiliyor.

Su ve ocaktan uzak duvarlarda daha hassas malzemeler kullanılabiliyor.

Rubio'ya göre bu alanlarda dayanıklı yıkanabilir boya, dekoratif vinil kaplama ve hatta ton ve formu değişen el yapımı sırlı kaplamalar tercih edilebiliyor. İç mimar, mutfak duvarlarının da evin diğer odaları gibi neredeyse her malzemeyle kaplanabileceğini hatırlatıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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