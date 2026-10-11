Renk Uzmanı Mutfakta Kullanılmaması Gereken 5 Rengi Açıkladı: Çok Sevilen O Ton da Listede!

Siyah mutfaklar şu sıralar en trend seçeneklerden biri. Ama Charles siyahın ışığı emdiği için mutfağı daha küçük gösterdiğini söylüyor. Zaten bunalmış, sıkışmış ya da yalnız hisseden biri için bu renk o duyguları daha da artırabiliyor. Ona göre siyah, rock yıldızı havasından çok kapanıp kalma hissi veriyor.