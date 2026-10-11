Renk Uzmanı Mutfakta Kullanılmaması Gereken 5 Rengi Açıkladı: Çok Sevilen O Ton da Listede!
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Mutfak, evin kalbi sayılan ve en çok vakit geçirilen yerlerden biri. Bu alanın rengi de ruh halimizden iştahımıza kadar pek çok şeyi etkileyebiliyor. Renk uzmanı ve yazar Bernard Charles, mutfakta kullanılmaması gereken 5 rengi tek tek sıraladı. Peki mutfağınızı boyamadan önce hangi renklere dikkat etmelisiniz?
İşte detaylar…
Kaynak: Parade
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Parlak Kırmızı Küçük Mutfakta Gerginlik Yaratabiliyor
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Siyah Mutfağı Daha Küçük Gösteriyor
Canlı Yeşil Mutfakta Fazla Bağırıyor
Koyu Erik Mutfağı Eski Bir Tablo Gibi Gösteriyor
Hardal Sarısı Duvarları Kirli Gösterebiliyor
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Sarı Mutfağa Sabah Enerjisi Katıyor
Yumuşak Yeşil Mutfağa Doğa Getiriyor
Mavi Mutfakta Sakinlik Hissi Veriyor
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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