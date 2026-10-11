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Renk Uzmanı Mutfakta Kullanılmaması Gereken 5 Rengi Açıkladı: Çok Sevilen O Ton da Listede!

Renk Uzmanı Mutfakta Kullanılmaması Gereken 5 Rengi Açıkladı: Çok Sevilen O Ton da Listede!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 14:46
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Mutfak, evin kalbi sayılan ve en çok vakit geçirilen yerlerden biri. Bu alanın rengi de ruh halimizden iştahımıza kadar pek çok şeyi etkileyebiliyor. Renk uzmanı ve yazar Bernard Charles, mutfakta kullanılmaması gereken 5 rengi tek tek sıraladı. Peki mutfağınızı boyamadan önce hangi renklere dikkat etmelisiniz?

İşte detaylar…

Kaynak: Parade

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Parlak Kırmızı Küçük Mutfakta Gerginlik Yaratabiliyor

Parlak Kırmızı Küçük Mutfakta Gerginlik Yaratabiliyor

Bernard Charles'a göre parlak kırmızı yoğun ve tahrik edici bir renk. Özellikle küçük mutfaklarda bu renk bunaltıcı olabiliyor ve mutfağı davetkâr yerine stresli gösterebiliyor. Kırmızıyı tamamen dışlamaya gerek yok, ama bir aksan olarak kullanmak çok daha doğru. Evin kalbindeki baskın renk olmasını önermiyor.

Siyah Mutfağı Daha Küçük Gösteriyor

Siyah Mutfağı Daha Küçük Gösteriyor

Siyah mutfaklar şu sıralar en trend seçeneklerden biri. Ama Charles siyahın ışığı emdiği için mutfağı daha küçük gösterdiğini söylüyor. Zaten bunalmış, sıkışmış ya da yalnız hisseden biri için bu renk o duyguları daha da artırabiliyor. Ona göre siyah, rock yıldızı havasından çok kapanıp kalma hissi veriyor.

Canlı Yeşil Mutfakta Fazla Bağırıyor

Canlı Yeşil Mutfakta Fazla Bağırıyor

Canlı yeşil de kırmızı gibi aksan olarak iyi, ama mutfağın baskın rengi olarak pek işe yaramıyor. Mutfaktaki diğer eşyalar ve renklerle çatışabiliyor. Charles neon gibi gösterişli tonların ortak yaşam alanı hissi vermediğini, duvarların fısıldaması gerekirken bağırdığını söylüyor.

Koyu Erik Mutfağı Eski Bir Tablo Gibi Gösteriyor

Koyu Erik Mutfağı Eski Bir Tablo Gibi Gösteriyor

Koyu erik büyülü görünse de mutfağa pek yakışmıyor. Charles bu rengin mutfağı eski gösterdiğini söylüyor. Ona göre bu mor ton, mutfağa modern bir hava yerine ortaçağ hissi veriyor ve unutulmuş bir natürmort tabloyu andırıyor.

Hardal Sarısı Duvarları Kirli Gösterebiliyor

Hardal Sarısı Duvarları Kirli Gösterebiliyor

Listedeki son renk hardal sarısı. Charles mutfak duvarlarının bu renkte olması hâlinde sararmış dişlere benzeyebileceğini ve kirli görünebileceğini söylüyor. Üstüne koyu ahşap eklenirse bu etkinin daha da artabileceğini, bilinçaltında kötü bir ruh hâli yaratabileceğini ekliyor.

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Sarı Mutfağa Sabah Enerjisi Katıyor

Sarı Mutfağa Sabah Enerjisi Katıyor

Peki mutfak için hangi renkler öneriliyor? Charles'ın 'sabah motivasyonu' dediği sarı bunların başında geliyor. Neşeli ve parlak bir renk olan sarı, mutfağa iyimserlik ve enerji katıyor. Özellikle sabah rutinlerinde mutfağın güneşli ve canlandırıcı hissettirmesini sağlıyor.

Yumuşak Yeşil Mutfağa Doğa Getiriyor

Yumuşak Yeşil Mutfağa Doğa Getiriyor

Doğayla bağlantı kurmak isteyenlere yumuşak yeşil öneriliyor. Doğa, tazelik ve dengeyle ilişkilendirilen yeşil, özellikle sağlığına önem veren ev sahiplerine hitap ediyor. Yumuşak tonlar sakinlik sağlarken, limon yeşili gibi canlı tonlar ortama daha enerjik ve yaratıcı bir hava katıyor.

Mavi Mutfakta Sakinlik Hissi Veriyor

Mavi Mutfakta Sakinlik Hissi Veriyor

Mavi, mutfağa başka hiçbir rengin veremediği türde bir sakinlik getiriyor. Charles serin ve dingin olan mavinin düzen ve rahatlama hissi yarattığını söylüyor. Mavi, iştahın azalmasıyla ilişkilendirilen az sayıdaki renklerden biri. Bu yüzden daha huzurlu bir ortam isteyenler arasında popüler.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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