Kışın Herkesin Temizlemeyi Unuttuğu Yer: Küf ve Neme Yol Açıyor

İçerideki sıcak ve nemli hava soğuk cama çarpınca yoğuşuyor. Camdan süzülen su denizlikte birikiyor ve çerçeveye, altındaki duvara işleyebiliyor. Kışın iç ve dış sıcaklık arasındaki fark büyüdüğü için yoğuşma da artıyor.

Tek camlı pencerelerde sorun daha belirgin. ABD'nin Washington eyaletindeki Okanogan County'nin kiracılar ve ev sahipleri için hazırladığı rehber, böyle pencerelerde nem yüzde 40'ın altındayken bile yoğuşma olabileceğini belirtiyor. Rehber, denizliğin her gün havluyla kurulanmasını öneriyor.

Banyo ve mutfak gibi nemli odalardaki pencereler daha çok risk altında. Su, pencere contalarındaki ya da çatlak camlardaki sızıntılarla da içeri girebiliyor.