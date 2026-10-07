Kışın Herkesin Temizlemeyi Unuttuğu Yer: Küf ve Neme Yol Açıyor
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Sıcak ve nemli hava soğuk camda suya dönüşüyor
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Küfün önüne geçmek için kontrol edilebilecek tek şey nem
Kısa ve güçlü havalandırma camdaki buharı azaltıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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