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Kışın Herkesin Temizlemeyi Unuttuğu Yer: Küf ve Neme Yol Açıyor

Kışın Herkesin Temizlemeyi Unuttuğu Yer: Küf ve Neme Yol Açıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 15:49
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Kışın pencere kenarında biriken su, denizlikte ve çerçevede küfe yol açabiliyor. Sorunun asıl kaynağı, içerideki nemli havanın soğuk camda yoğuşması.

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Sıcak ve nemli hava soğuk camda suya dönüşüyor

Sıcak ve nemli hava soğuk camda suya dönüşüyor

İçerideki sıcak ve nemli hava soğuk cama çarpınca yoğuşuyor. Camdan süzülen su denizlikte birikiyor ve çerçeveye, altındaki duvara işleyebiliyor. Kışın iç ve dış sıcaklık arasındaki fark büyüdüğü için yoğuşma da artıyor.

Tek camlı pencerelerde sorun daha belirgin. ABD'nin Washington eyaletindeki Okanogan County'nin kiracılar ve ev sahipleri için hazırladığı rehber, böyle pencerelerde nem yüzde 40'ın altındayken bile yoğuşma olabileceğini belirtiyor. Rehber, denizliğin her gün havluyla kurulanmasını öneriyor.

Banyo ve mutfak gibi nemli odalardaki pencereler daha çok risk altında. Su, pencere contalarındaki ya da çatlak camlardaki sızıntılarla da içeri girebiliyor.

Küfün önüne geçmek için kontrol edilebilecek tek şey nem

Küfün önüne geçmek için kontrol edilebilecek tek şey nem

Küfün oluşması için spor, oksijen, beslenebileceği organik bir madde ve nem gerekiyor. Sporlar hemen her ortamda bulunuyor, denizlikte biriken toz ve kir de besin oluyor. Kontrol edilebilecek asıl etken nem.

Islak kalan bir yüzeyde küf 24 ile 48 saat içinde üremeye başlayabiliyor. Nemin yüzde 55'i aştığı ortamlar küf için uygun koşullar sağlıyor.

Okanogan County rehberi, soğuk aylarda bağıl nemin yüzde 40-50'nin altında tutulmasını öneriyor. Nemi artıran başlıca kaynaklar ise yemek pişirmek, duş almak, çamaşırı evde kurutmak ve hatta nefes almak.

Kısa ve güçlü havalandırma camdaki buharı azaltıyor

Kısa ve güçlü havalandırma camdaki buharı azaltıyor

Camlar buğulanmaya başladığında kapı ve pencereleri yaklaşık 5 dakika açıp evi hızla havalandırmak öneriliyor. Rüzgarlı havada 1 dakika bile yetebiliyor. Isının büyük kısmı havada değil eşyalarda ve duvarlarda depolandığı için kısa havalandırmada çok az ısı kayboluyor.

Banyo ve mutfakta aspiratör kullanmak, yemeği kapağı kapalı tencerede pişirmek ve çamaşırı içeride kurutmamak nemi düşürüyor. Nemi takip etmek için dijital bir nem ölçer, gerekirse nem alma cihazı kullanılabiliyor.

Denizlikte küf oluştuysa yüzde 5 asitli, seyreltilmemiş beyaz sirke etkili bir seçenek. Sirke püskürtülüp yaklaşık 10 dakika bekletiliyor, ardından sert bir fırçayla ovulup siliniyor ve yüzey kurumaya bırakılıyor. Çalışırken eldiven, gözlük ve maske takmak gerekiyor. Yaklaşık 1 metrekareyi aşan küflerde profesyonel destek almak öneriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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