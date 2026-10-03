Etiket İzini Kazımayın: Yapışkanı Çıkarmanın Basit Bir Hilesi Var

Martha Stewart'ın en sevdiği yöntem saç kurutma makinesi. Makine çalıştırılıp sıcak hava etiketin çok yakınına tutuluyor ve yaklaşık 30 saniye ısıtılıyor. Stewart yöntemin metal, cam, ahşap ve taş gibi yüzeylerde işe yaradığını söylüyor.

Isı yapışkanı gevşettiği için etiket nazikçe soyuluyor. Kenarı kalkmıyorsa bir dakika daha ısıtılıp yeniden deneniyor.

Kalan iz silinip yüzey ılık sabunlu suyla yıkanıyor. Kalıntı tırnakla kazınmıyor, onun yerine plastik kazıyıcı ya da eski bir kredi kartı kullanılıyor. Metal aletler yüzeyi çizebildiği için tercih edilmiyor.