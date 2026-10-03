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Etiket İzini Kazımayın: Yapışkanı Çıkarmanın Basit Bir Hilesi Var

Etiket İzini Kazımayın: Yapışkanı Çıkarmanın Basit Bir Hilesi Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 23:01
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Etiket ve çıkartma izlerini kazımadan çıkarmanın en kolay yolu saç kurutma makinesi. Yaklaşık 30 saniye ısıtılan etiketin yapışkanı gevşiyor ve etiket kolayca soyuluyor.

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Saç kurutma makinesi etiketi kazımadan çıkarmanın en kolay yolu

Saç kurutma makinesi etiketi kazımadan çıkarmanın en kolay yolu

Martha Stewart'ın en sevdiği yöntem saç kurutma makinesi. Makine çalıştırılıp sıcak hava etiketin çok yakınına tutuluyor ve yaklaşık 30 saniye ısıtılıyor. Stewart yöntemin metal, cam, ahşap ve taş gibi yüzeylerde işe yaradığını söylüyor.

Isı yapışkanı gevşettiği için etiket nazikçe soyuluyor. Kenarı kalkmıyorsa bir dakika daha ısıtılıp yeniden deneniyor.

Kalan iz silinip yüzey ılık sabunlu suyla yıkanıyor. Kalıntı tırnakla kazınmıyor, onun yerine plastik kazıyıcı ya da eski bir kredi kartı kullanılıyor. Metal aletler yüzeyi çizebildiği için tercih edilmiyor.

Isı yetmezse yüzeye göre sıcak su, alkol, sirke ya da yağ deneniyor

Isı yetmezse yüzeye göre sıcak su, alkol, sirke ya da yağ deneniyor

Kaynamayan sıcak su cam, plastik, seramik ve metal gibi gözeneksiz yüzeylerde işe yarıyor. Suya batırılan mikrofiber bez kalıntının üzerinde birkaç dakika bekletiliyor, sonra yüzey hafifçe ovulup durulanıyor. Temizlik uzmanı Alicia Sokolowski işlenmemiş ahşap gibi nemden etkilenen yüzeylerde kullanılmamasını öneriyor.

Ovma alkolü cam, plastik, metal ve seramikte kullanılabiliyor. Alkole batırılan bez kalıntının üzerinde 10 ila 15 dakika bekletiliyor. Boyalı ya da vernikli ahşapta alkol yüzey cilasına zarar verebiliyor.

Beyaz sirke çoğu sert yüzeyde işe yarıyor, boyalı ve vernikli yüzeylerde önce küçük bir noktada deneniyor, taş yüzeylerde kullanılmıyor. Zeytinyağı gibi yağlar cam ve plastik gibi gözeneksiz yüzeylerde kalıntıyı gevşetiyor, ardından yüzey bulaşık deterjanlı sıcak suyla yıkanıyor. Gözenekli yüzeylerde ve kumaşta çıkması zor leke bırakabildikleri için kullanılmıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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