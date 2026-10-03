Ocak ve Davlumbazdaki Yapışmış Yağı Çözen Yöntem

Çamaşır sodası, sodyum karbonat adıyla da bilinen bir mineral tuzu. pH değeri yaklaşık 11 olan sodanın alkali yapısı yağları suda çözünür hale getiriyor.

Yemek karbonatı ise sodyum bikarbonat ve pH değeri yaklaşık 8. Daha yumuşak olduğu için koku gidermeye ve hafif ovmaya uygun, yapışmış yağda aynı sonucu vermiyor.

Çamaşır sodası, soda külü ile aynı madde. Sodyum karbonat yüzyıllardır temizlik için kullanılıyor ve çevre dostu bir temizleyici olarak biliniyor.