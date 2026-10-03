article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ocak ve Davlumbazdaki Yapışmış Yağı Çözen Yöntem

Ocak ve Davlumbazdaki Yapışmış Yağı Çözen Yöntem

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 08:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ocağa ve davlumbaza yapışan yağı çözmek için çamaşır sodası ile bulaşık deterjanı karışımı kullanılabiliyor. Karışım yağın üzerinde birkaç dakika bekletiliyor, ardından nemli bezle siliniyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çamaşır sodası yemek karbonatından çok daha güçlü bir yağ çözücü

Çamaşır sodası yemek karbonatından çok daha güçlü bir yağ çözücü

Çamaşır sodası, sodyum karbonat adıyla da bilinen bir mineral tuzu. pH değeri yaklaşık 11 olan sodanın alkali yapısı yağları suda çözünür hale getiriyor.

Yemek karbonatı ise sodyum bikarbonat ve pH değeri yaklaşık 8. Daha yumuşak olduğu için koku gidermeye ve hafif ovmaya uygun, yapışmış yağda aynı sonucu vermiyor.

Çamaşır sodası, soda külü ile aynı madde. Sodyum karbonat yüzyıllardır temizlik için kullanılıyor ve çevre dostu bir temizleyici olarak biliniyor.

Soda ile bulaşık deterjanı karışımı ocaktaki ve davlumbazdaki yağı çözüyor

Soda ile bulaşık deterjanı karışımı ocaktaki ve davlumbazdaki yağı çözüyor

Karışım için 1 yemek kaşığı çamaşır sodası önce biraz ılık suda tamamen eritiliyor. Ardından 1 çay kaşığı bulaşık deterjanı eklenip yaklaşık yarım litre ılık suyla sprey şişesi dolduruluyor. Şişe sert çalkalanmıyor, çünkü köpük oluşuyor.

Soğumuş ocağa sıkılan karışım, yoğun yağda 5 dakika bekletiliyor. Ardından nemli bezle siliniyor ve düz suyla bir kez daha geçiliyor. Davlumbaz filtresi ise sprey yerine suda bekletiliyor. Filtre, sıcak su dolu bir leğene çift dozluk karışımla batırılıp 15 ila 20 dakika bekletiliyor.

Çamaşır sodası cildi ve gözleri tahriş edebildiği için eldiven takılması gerekiyor. Alüminyum yüzeylerde koyu lekeler ve oyuklar bırakabildiği için filtre alüminyumsa kullanılmaması öneriliyor. Cilalı, vernikli ve mumlu yüzeylerden de kaçınılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın