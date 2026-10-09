Evin Çabuk Tozlanıyorsa Nedeni Bunlar Olabilir!

Geleneksel paspaslar suyu kirle karıştırıp zemine geri yayar... Kuruduktan sonra geride kalan birikintiler tozun yüzeye daha hızlı yapışmasına neden olur. Philips OneUp Elektrikli Paspası patentli OneUp teknolojisi ve çift su tankı sayesinde kirli suyu emer, zemini her zaman temiz su ile siler. Kovalara ve sıkma derdine son veren kablosuz yapısı, 360° dönen başlığı ve %50 daha hızlı kuruyan yıkanabilir pedleri sayesinde %99,9'a kadar bakterilerden arınmış, çizgisiz ve parlak zeminler elde edersin.