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Evin Çabuk Tozlanıyorsa Nedeni Bunlar Olabilir!

etiket Evin Çabuk Tozlanıyorsa Nedeni Bunlar Olabilir!

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Begüm - Onedio Editörü
09.10.2026 - 16:12
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Eğer evin temizlesen de çok sık tozlanıyorsa... İşte çok doğru bir yerdesin. Çok sık tozlanmasının sebebi bambaşka şeyler olabilir, gel birlikte sebeplerini keşfedelim!

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Yanlış filtre ve süpürge kullanımı

Eski veya dolmuş filtreye sahip süpürgeler, zemindeki tozu çekmek yerine mikro partikülleri havaya geri üfler. Süpürgendeki mevcut filtreleri düzenli aralıklarla temizleyip değiştirmiyorsan her temizlikte tozu evin içine tekrar sirküle edersin...

Kuru bez veya toz püskülüyle temizlik yapmak

Toz alırken kuru bez, tüylü toz alma aparatları veya sentetik püsküller kullanmak tozu hapsetmez... Hatta aksine statik elektrik üreterek tozu havaya kaldırır. Havalanan tozlar birkaç saat sonra tekrar mobilyaların üzerine çöker. Temizlikte mutlaka nemli mikrofiber bez kullanılmalısın.

İç mekanda nem oranının düşük olması

Kuru hava, toz partiküllerinin hafifleyerek havada çok daha uzun süre asılı kalmasına ve yüzeylere statik olarak yapışmasına yol açar. Ev içi nem oranı %30'un altına düştüğünde tozlanma hızı da gözle görülür şekilde artar.

Havalandırma ve pencere açma zamanı

Özellikle ana caddeye yakın veya inşaat bölgesi olan bir yerde yaşıyorsan, pencereleri uzun süre açık tutmak dışarıdaki polen, egzoz ve toprak tozunu doğrudan eve davet eder... Rüzgarlı günlerde ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde pencereleri kapalı tutup evi kontrollü havalandırmayı unutma.

Halı, kilim ve ağır kumaş fazlalığı

Kumaş koltuklar, peluş ürünler, kalın kadife perdeler ve yüksek havlı halılar en büyük toz üreticileridir. Her üstüne basıldığında veya oturulduğunda kendi liflerini ortama salarak toz üretmeye devam ederler bu yüzden onları da gözden geçirebilirsin.

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Geleneksel paspas ile kirli suyla temizlemek

Geleneksel paspas ile kirli suyla temizlemek

Geleneksel paspaslar suyu kirle karıştırıp zemine geri yayar... Kuruduktan sonra geride kalan birikintiler tozun yüzeye daha hızlı yapışmasına neden olur. Philips OneUp Elektrikli Paspası patentli OneUp teknolojisi ve çift su tankı sayesinde kirli suyu emer, zemini her zaman temiz su ile siler. Kovalara ve sıkma derdine son veren kablosuz yapısı, 360° dönen başlığı ve %50 daha hızlı kuruyan yıkanabilir pedleri sayesinde %99,9'a kadar bakterilerden arınmış, çizgisiz ve parlak zeminler elde edersin.

Yatak ve nevresim bakımının aksaması

Yatak odaları, kumaş lifleri ve doğal insan derisi döküntüleri nedeniyle en çok toz üreten alanlardır. Nevresimleri haftalık olarak yüksek sıcaklıkta yıkamamak ve yatak yüzeyini düzenli olarak süpürmemek, evin geneline yayılan bir toz kaynağı oluşturur.

Dışarıda giyilen kıyafetleri iç mekana taşımak

Dışarıda giyilen kıyafetleri eve girer girmez çıkarmamak veya yatak odasında mobilyaların üzerine bırakmak, sokaktaki tüm tozu ve kiri yaşam alanına taşır. Ayakkabıyla içeri girmemek ve dışarı giysilerini vestiyerde tutmak toz yükünü hafifletir, o yüzden dışardan geldiğinde hemen üstündekileri kirliye atmayı alışkanlık haline getirmelisin.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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