Evin Çabuk Tozlanıyorsa Nedeni Bunlar Olabilir!
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Eğer evin temizlesen de çok sık tozlanıyorsa... İşte çok doğru bir yerdesin. Çok sık tozlanmasının sebebi bambaşka şeyler olabilir, gel birlikte sebeplerini keşfedelim!
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Yanlış filtre ve süpürge kullanımı
Kuru bez veya toz püskülüyle temizlik yapmak
İç mekanda nem oranının düşük olması
Havalandırma ve pencere açma zamanı
Halı, kilim ve ağır kumaş fazlalığı
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Geleneksel paspas ile kirli suyla temizlemek
Yatak ve nevresim bakımının aksaması
Dışarıda giyilen kıyafetleri iç mekana taşımak
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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