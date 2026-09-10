Ev Tadilatında Yeni Dönem: Eski Fayansları Sökmeye Gerek Kalmıyor

Ayrıca sadece tavan için üretilmiş hafif PVC’lerin duvarda kullanılmaması ve şofben/kombi gibi yüksek ısı yayan cihazların etrafında üretici talimatlarına uyulması öneriliyor.

Evindeki eskiyen fayanslardan sıkılan ancak inşaat pisliğinden korkanlar için bu yöntem, yapısal bir problem yoksa en hızlı ve temiz estetik dönüşümü sunuyor.