Ev Tadilatında Yeni Dönem: Eski Fayansları Sökmeye Gerek Kalmıyor
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Ev yenilemelerinde günlerce süren fayans kırma işleri, eve yayılan toz ve çuvallar dolusu moloz artık geçmişte kalıyor. O Antagonista gazetesinde yayımlanan rapora göre; kilitli sisteme sahip PVC paneller, eski seramikleri sökmeden doğrudan mevcut yüzeye monte edilerek banyo, kapalı balkon ve kiler gibi alanları pratik bir şekilde dönüştürme imkanı sunuyor.
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Özellikle banyo ve çamaşır makinesinin bulunduğu alanlarda atık miktarını ve inşaat zahmetini en aza indiren bu yöntem, panellerin birbirine kenetlenmesiyle duvarda kesintisiz yeni bir katman oluşturuyor.
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Pratikliğiyle öne çıkan bu sistemde en çok dikkat edilmesi gereken konu ise alttaki duvarın mevcut durumu.
Banyo ve balkonlarda yer alan bataryalar, prizler, çamaşır makinesi giderleri ve vana erişimleri kesim aşamasında titizlikle planlanmalı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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