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Ev Tadilatında Yeni Dönem: Eski Fayansları Sökmeye Gerek Kalmıyor

Ev Tadilatında Yeni Dönem: Eski Fayansları Sökmeye Gerek Kalmıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 19:11
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Ev yenilemelerinde günlerce süren fayans kırma işleri, eve yayılan toz ve çuvallar dolusu moloz artık geçmişte kalıyor. O Antagonista gazetesinde yayımlanan rapora göre; kilitli sisteme sahip PVC paneller, eski seramikleri sökmeden doğrudan mevcut yüzeye monte edilerek banyo, kapalı balkon ve kiler gibi alanları pratik bir şekilde dönüştürme imkanı sunuyor.

Gelin birlikte bakalım 👇

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Özellikle banyo ve çamaşır makinesinin bulunduğu alanlarda atık miktarını ve inşaat zahmetini en aza indiren bu yöntem, panellerin birbirine kenetlenmesiyle duvarda kesintisiz yeni bir katman oluşturuyor.

Özellikle banyo ve çamaşır makinesinin bulunduğu alanlarda atık miktarını ve inşaat zahmetini en aza indiren bu yöntem, panellerin birbirine kenetlenmesiyle duvarda kesintisiz yeni bir katman oluşturuyor.

Düzgün yüzeylerde doğrudan özel yapıştırıcılarla uygulanabilen paneller, eğri veya pürüzlü duvarlarda ise profiller yardımıyla hizalanarak monte ediliyor. Montajda ilk panelin teraziye alınarak doğru yerleştirilmesi, tüm duvarın simetrisi için hayati önem taşıyor.

PVC panellerin dizilim yönü, Türkiye'deki tipik küçük banyo ve kapalı balkonlarda alan algısını doğrudan değiştiriyor:Dikey Kurulum: Tavanı daha yüksek göstererek basık alanlara ferahlık katıyor.

Yatay Kurulum: Duvarları görsel olarak genişleterek dar banyo veya koridor tipi kilerleri daha ferah gösteriyor.

Pratikliğiyle öne çıkan bu sistemde en çok dikkat edilmesi gereken konu ise alttaki duvarın mevcut durumu.

Pratikliğiyle öne çıkan bu sistemde en çok dikkat edilmesi gereken konu ise alttaki duvarın mevcut durumu.

PVC paneller, fayans arkasındaki gizli su sızıntılarını, tesisat kaçaklarını veya rutubeti tedavi etmiyor. Problem devam ederken üzerini kapatmak suyun içeride hasar vermesine yol açacağından, kaplama öncesinde tüm sızıntı ve küf sorunlarının çözülmüş olması gerekiyor.

Banyo ve balkonlarda yer alan bataryalar, prizler, çamaşır makinesi giderleri ve vana erişimleri kesim aşamasında titizlikle planlanmalı.

Banyo ve balkonlarda yer alan bataryalar, prizler, çamaşır makinesi giderleri ve vana erişimleri kesim aşamasında titizlikle planlanmalı.

Ayrıca sadece tavan için üretilmiş hafif PVC’lerin duvarda kullanılmaması ve şofben/kombi gibi yüksek ısı yayan cihazların etrafında üretici talimatlarına uyulması öneriliyor.

Evindeki eskiyen fayanslardan sıkılan ancak inşaat pisliğinden korkanlar için bu yöntem, yapısal bir problem yoksa en hızlı ve temiz estetik dönüşümü sunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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