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Evin Bahçesinde Kuyu Kazan İşçiler Denk Geldi: Tam 510 Kiloluk Dev Servet

Evin Bahçesinde Kuyu Kazan İşçiler Denk Geldi: Tam 510 Kiloluk Dev Servet

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 17:30
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Sri Lanka’da bir evin arka bahçesinde kuyu açma çalışmaları yapan işçiler, tesadüf eseri dünyanın en büyük yıldız safir taş kümesini keşfetti. 'Mücevher Şehri' olarak bilinen Ratnapura bölgesinde gün yüzüne çıkarılan ve yaklaşık 510 kilogram (2,5 milyon karat) ağırlığında olan devasa taşın uluslararası piyasadaki değerinin 100 milyon dolara kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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Evinin bahçesinde devasa hazineye rastlanan üçüncü kuşak mücevher tüccarı Bay Gamage, kuyu kazıcısının uyarısıyla fark edilen taşın resmi analiz, yetki süreçleri ve çamurdan temizlenme aşamasının bir yıldan fazla sürdüğünü ifade etti.

Evinin bahçesinde devasa hazineye rastlanan üçüncü kuşak mücevher tüccarı Bay Gamage, kuyu kazıcısının uyarısıyla fark edilen taşın resmi analiz, yetki süreçleri ve çamurdan temizlenme aşamasının bir yıldan fazla sürdüğünü ifade etti.

Temizleme sürecinde kümeden düşen bazı taşların oldukça yüksek kaliteli yıldız safirler olduğu doğrulandı. Keşfe bu tesadüfi gelişmeden dolayı 'Serendipity Sapphire' (Tesadüfi Safir) adı verildi.

Keşfin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü gemolog Dr. Gamini Zoysa, 'Daha önce hiç bu kadar büyük bir örnek görmemiştim. Bu taş muhtemelen yaklaşık 400 milyon yıl önce oluştu' değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar ve yetkililer keşfe dair şu detaylara dikkat çekiyor:

Uzmanlar ve yetkililer keşfe dair şu detaylara dikkat çekiyor:

  • Açık mavi renkteki kümenin değerinin 100 milyon doları bulabileceği öngörülüyor.

  • Sri Lanka Ulusal Mücevher ve Değerli Taşlar Kurumu Başkanı Thilak Weerasinghe, boyut ve değer açısından bu nadide örneğin özel koleksiyoncular ile müzelerin büyük ilgisini çekeceğini belirtti.

  • Pandemi kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçiren Sri Lanka mücevher sektörü, bu devasa keşfin uluslararası alıcıları ülkeye çekeceğini umut ediyor.

Dünyanın önde gelen değerli taş ihracatçılarından biri olan Sri Lanka, işlenmiş elmas ve mücevher ihracatından yılda yaklaşık yarım milyar dolar gelir elde ediyor. Henüz bağımsız uluslararası uzmanlarca detaylı bir incelemeden daha geçmesi beklenen taş, ülke tarihinin en büyük mücevher keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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