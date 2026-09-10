Evin Bahçesinde Kuyu Kazan İşçiler Denk Geldi: Tam 510 Kiloluk Dev Servet
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sri Lanka’da bir evin arka bahçesinde kuyu açma çalışmaları yapan işçiler, tesadüf eseri dünyanın en büyük yıldız safir taş kümesini keşfetti. 'Mücevher Şehri' olarak bilinen Ratnapura bölgesinde gün yüzüne çıkarılan ve yaklaşık 510 kilogram (2,5 milyon karat) ağırlığında olan devasa taşın uluslararası piyasadaki değerinin 100 milyon dolara kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evinin bahçesinde devasa hazineye rastlanan üçüncü kuşak mücevher tüccarı Bay Gamage, kuyu kazıcısının uyarısıyla fark edilen taşın resmi analiz, yetki süreçleri ve çamurdan temizlenme aşamasının bir yıldan fazla sürdüğünü ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlar ve yetkililer keşfe dair şu detaylara dikkat çekiyor:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın