Evin Bahçesinde Kuyu Kazan İşçiler Denk Geldi: Tam 510 Kiloluk Dev Servet

Temizleme sürecinde kümeden düşen bazı taşların oldukça yüksek kaliteli yıldız safirler olduğu doğrulandı. Keşfe bu tesadüfi gelişmeden dolayı 'Serendipity Sapphire' (Tesadüfi Safir) adı verildi.

Keşfin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü gemolog Dr. Gamini Zoysa, 'Daha önce hiç bu kadar büyük bir örnek görmemiştim. Bu taş muhtemelen yaklaşık 400 milyon yıl önce oluştu' değerlendirmesinde bulundu.