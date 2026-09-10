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Kendisi de Kalp Krizi Geçiren 25 Yıllık Kalp Cerrahı Markette Sepetine Asla Koymadığı Ürünleri Açıkladı

Kendisi de Kalp Krizi Geçiren 25 Yıllık Kalp Cerrahı Markette Sepetine Asla Koymadığı Ürünleri Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 14:48
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Daha önce kendisi de kalp krizi geçiren 25 yıllık Amerikalı Kalp ve Göğüs Cerrahı Dr. Jeremy London, kalp sağlığını korumak isteyenler için beslenme ve market alışverişi stratejilerini paylaştı. 'Raf ömrü ne kadar uzunsa, sizin ömrünüz o kadar kısalır' kuralını vurgulayan Dr. London, kronik hastalıklara davetiye çıkaran işlenmiş gıdalardan korunmak için %80/%20 stratejisinin uygulanması gerektiğini belirtiyor.

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Dr. London'a göre market reyonlarının tasarımı tüketici tercihlerini doğrudan etkiliyor.

Dr. London'a göre market reyonlarının tasarımı tüketici tercihlerini doğrudan etkiliyor.

Meyve, sebze gibi taze ve çabuk bozulan gıdalar genellikle marketlerin dış çevre reyonlarında yer alırken; iç reyonlar aşırı işlenmiş, besin değeri düşürülmüş ürünlerle dolu. Kalp cerrahı, alışveriş zamanının %80’inin taze ürünlerin bulunduğu dış reyonlarda, %20’sinden azının ise iç reyonlarda geçirilmesini öneriyor.

Beslenmesini beş ana gruba ayıran Dr. London’ın haftalık alışveriş sepetinde şu gıdalar öne çıkıyor:

Beslenmesini beş ana gruba ayıran Dr. London’ın haftalık alışveriş sepetinde şu gıdalar öne çıkıyor:

Meyve ve Sebze: Brokoli, dolmalık biber, salatalık, tatlı patates, ıspanak, havuç, kiraz, yaban mersini, muz, elma, çilek, böğürtlen, mango ve portakal.

Lif Kaynakları: Çelik kesim yulaf, kinoa, mercimek, siyah fasulye, barbunya ve chia tohumu. Lifli gıdalar, damar tıkanıklığına yol açan ApoB kolesterolünü düşürüyor ve bağırsak mikrobiyomunu besliyor.

Sağlıklı Protein: Kıyma hindi, kıyma tavuk, tavuk göğsü, somon, yoğurt ve yumurta. Doymuş yağ oranı yüksek olan kırmızı et yerine yağsız kümes hayvanları ve balık tercih ediliyor.

Sağlıklı Yağlar: Sızma zeytinyağı, kaju, badem, ceviz, antep fıstığı, Brezilya fıstığı ve avokado. Bu yağlar vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı oluyor.

Aşırı işlenmiş gıdaların Tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve kalp hastalıklarının ana nedeni olduğunu belirten Dr. London; sosis, şarküteri ürünleri, gazlı içecekler, beyaz ekmek, hamur işleri ve alkolü evine sokmadığını vurguluyor.

Aşırı işlenmiş gıdaların Tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve kalp hastalıklarının ana nedeni olduğunu belirten Dr. London; sosis, şarküteri ürünleri, gazlı içecekler, beyaz ekmek, hamur işleri ve alkolü evine sokmadığını vurguluyor.

İşlenmiş ürün alırken ambalajın ön yüzündeki 'doğal' veya 'düşük yağlı' gibi ifadelerin pazarlama tuzağı olduğunu ifade eden uzman cerrah, tüketicilere ürünün arka yüzündeki içindekiler listesini incelemelerini, kısa içerikli ve ilave şekersiz ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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