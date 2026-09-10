Kendisi de Kalp Krizi Geçiren 25 Yıllık Kalp Cerrahı Markette Sepetine Asla Koymadığı Ürünleri Açıkladı

Daha önce kendisi de kalp krizi geçiren 25 yıllık Amerikalı Kalp ve Göğüs Cerrahı Dr. Jeremy London, kalp sağlığını korumak isteyenler için beslenme ve market alışverişi stratejilerini paylaştı. 'Raf ömrü ne kadar uzunsa, sizin ömrünüz o kadar kısalır' kuralını vurgulayan Dr. London, kronik hastalıklara davetiye çıkaran işlenmiş gıdalardan korunmak için %80/%20 stratejisinin uygulanması gerektiğini belirtiyor.

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