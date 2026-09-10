Kendisi de Kalp Krizi Geçiren 25 Yıllık Kalp Cerrahı Markette Sepetine Asla Koymadığı Ürünleri Açıkladı
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Daha önce kendisi de kalp krizi geçiren 25 yıllık Amerikalı Kalp ve Göğüs Cerrahı Dr. Jeremy London, kalp sağlığını korumak isteyenler için beslenme ve market alışverişi stratejilerini paylaştı. 'Raf ömrü ne kadar uzunsa, sizin ömrünüz o kadar kısalır' kuralını vurgulayan Dr. London, kronik hastalıklara davetiye çıkaran işlenmiş gıdalardan korunmak için %80/%20 stratejisinin uygulanması gerektiğini belirtiyor.
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Dr. London'a göre market reyonlarının tasarımı tüketici tercihlerini doğrudan etkiliyor.
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Beslenmesini beş ana gruba ayıran Dr. London’ın haftalık alışveriş sepetinde şu gıdalar öne çıkıyor:
Aşırı işlenmiş gıdaların Tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve kalp hastalıklarının ana nedeni olduğunu belirten Dr. London; sosis, şarküteri ürünleri, gazlı içecekler, beyaz ekmek, hamur işleri ve alkolü evine sokmadığını vurguluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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