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Toksik Bir İş Yerini Ele Veren 4 İşaret: Meğer En Önemli Detay Tuvaletteymiş

Toksik Bir İş Yerini Ele Veren 4 İşaret: Meğer En Önemli Detay Tuvaletteymiş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 12:45
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İş arayışındaki birçok aday, kaba mülakatçılar veya ilgisiz çalışanlar gibi açık uyarı işaretlerini kolayca fark edebiliyor. Ancak bazı şirketler, kriz içindeki kurum kültürlerini maskelemekte oldukça başarılı. İşe alım uzmanları ve iktisatçılar, adayların teklif aşamasına gelmeden önce şirketin 'zehirli' (toksik) yapısını anlayabileceği daha ince ve sinsi 4 işarete dikkat çekiyor.

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1. Karmaşık ve Belirsiz İşe Alım Süreci

1. Karmaşık ve Belirsiz İşe Alım Süreci

Mülakat saati, görüşmenin yapılacağı konum veya sürece dair sonraki adımlar hakkında sürekli bir kafa karışıklığı yaşanıyorsa bu durum tesadüf değil. İşe alım sürecindeki bu iletişimsizlik, şirketin genel yönetim yapısındaki organizasyon eksikliğinin ve zayıf iletişimin doğrudan bir yansıması olarak görülüyor. İlk adımda sağlıklı bilgi akışı sağlayamayan bir kurumun, işe başladıktan sonra da benzer iletişim krizleri yaratması kaçınılmaz değerlendiriliyor.

2. Sessizliğe Bürünen Ofisler ve Gergin Sanal Görüşmeler 

Fiziksel mülakatlarda ofisteki genel atmosfer büyük önem taşıyor. Mutfak, koridor veya çalışma alanlarında sürekli hakim olan 'ölüm sessizliği' ile kasvetli ve moral bozucu bir enerji, çalışanlar arasındaki kopukluğa işaret ediyor. Çevrim içi mülakatlarda ise görüşmeciler arasındaki belirgin gariplik veya gerginlik, yüzeyin altında devam eden bir huzursuzluğun göstergesi kabul ediliyor.

3. Şüpheli Derecede Hızlı Gelen İş Teklifleri

3. Şüpheli Derecede Hızlı Gelen İş Teklifleri

Görüşmenin hemen ardından hızlıca bir teklif almak ilk bakışta sevindirici görünse de uzmanlar bu durumu bir risk faktörü olarak nitelendiriyor. Sürecin aşırı hızlı ilerlemesi, şirketin aday değerlendirmede titiz davranmadığını ve 'asgari niteliğe sahip herkesi işe alma' çaresizliği içinde olabileceğini gösteriyor. Ayrıca bu durum, adayın şirketin kendisine uygunluğunu tartması için gereken süreyi de elinden alıyor.

4. Boş Bırakılan Tuvalet Kağıdı Ruloları

4. Boş Bırakılan Tuvalet Kağıdı Ruloları

Kurum kültürüne dair en çarpıcı detaylardan biri ise ortak alanların kullanımında saklı. Yazar Piyush Patel, ofis tuvaletindeki boş bir tuvalet kağıdı rulosunun değiştirilmemiş olmasını ciddi bir 'saygı ve sorumluluk' eksikliği olarak yorumluyor. Patel'e göre; bir sonraki çalışma arkadaşını düşünerek birkaç saniyesini ayırmayan çalışanların varlığı, o şirketteki ekip çalışması ve meslektaşlara duyulan saygı düzeyi hakkında net bir fikir veriyor.

Uzmanlar, tüm bu somut belirtilerin yanı sıra adayların kendi sezgilerine de güvenmeleri gerektiğini vurguluyor. Mülakat sürecinde hissedilen huzursuzluk ve içgüdüsel şüpheler, yanlış bir kariyer adımının önüne geçmedeki en büyük rehber olarak öne çıkıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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