Toksik Bir İş Yerini Ele Veren 4 İşaret: Meğer En Önemli Detay Tuvaletteymiş
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İş arayışındaki birçok aday, kaba mülakatçılar veya ilgisiz çalışanlar gibi açık uyarı işaretlerini kolayca fark edebiliyor. Ancak bazı şirketler, kriz içindeki kurum kültürlerini maskelemekte oldukça başarılı. İşe alım uzmanları ve iktisatçılar, adayların teklif aşamasına gelmeden önce şirketin 'zehirli' (toksik) yapısını anlayabileceği daha ince ve sinsi 4 işarete dikkat çekiyor.
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1. Karmaşık ve Belirsiz İşe Alım Süreci
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3. Şüpheli Derecede Hızlı Gelen İş Teklifleri
4. Boş Bırakılan Tuvalet Kağıdı Ruloları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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