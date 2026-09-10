Toksik Bir İş Yerini Ele Veren 4 İşaret: Meğer En Önemli Detay Tuvaletteymiş

Mülakat saati, görüşmenin yapılacağı konum veya sürece dair sonraki adımlar hakkında sürekli bir kafa karışıklığı yaşanıyorsa bu durum tesadüf değil. İşe alım sürecindeki bu iletişimsizlik, şirketin genel yönetim yapısındaki organizasyon eksikliğinin ve zayıf iletişimin doğrudan bir yansıması olarak görülüyor. İlk adımda sağlıklı bilgi akışı sağlayamayan bir kurumun, işe başladıktan sonra da benzer iletişim krizleri yaratması kaçınılmaz değerlendiriliyor.

2. Sessizliğe Bürünen Ofisler ve Gergin Sanal Görüşmeler

Fiziksel mülakatlarda ofisteki genel atmosfer büyük önem taşıyor. Mutfak, koridor veya çalışma alanlarında sürekli hakim olan 'ölüm sessizliği' ile kasvetli ve moral bozucu bir enerji, çalışanlar arasındaki kopukluğa işaret ediyor. Çevrim içi mülakatlarda ise görüşmeciler arasındaki belirgin gariplik veya gerginlik, yüzeyin altında devam eden bir huzursuzluğun göstergesi kabul ediliyor.