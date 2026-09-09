Peynirden Ürettikleri Süngerle Çöpe Giden Bilgisayarlardan Altın Çıkarmaya Başladılar
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Bilim insanları, elektronik atık krizine çevreci ve son derece karlı bir çözüm üretti. ETH Zürih araştırmacıları, süt endüstrisinin yan ürünü olan peynir altı suyundan geliştirdikleri özel bir sünger sayesinde eski bilgisayar parçalarından yüksek saflıkta altın elde etmeyi başardı. Advanced Materials dergisinde yayımlanan çalışma, hem gıda hem de elektronik atık sorununa aynı anda çözüm sunuyor.
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Küresel ölçekte en hızlı büyüyen katı atık türü olan e-atıklar, 2023 yılında 61,3 milyon tona ulaştı.
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Yöntem, peynir altı suyundaki protein liflerinin asidik ortamda ve yüksek sıcaklıkta işlenerek bir jele dönüştürülmesine dayanıyor.
İşlem sonucunda 20 anakarttan 450 miligram ağırlığında, %91 saflıkta (22 ayar) bir altın külçesi elde edildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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