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Peynirden Ürettikleri Süngerle Çöpe Giden Bilgisayarlardan Altın Çıkarmaya Başladılar

Peynirden Ürettikleri Süngerle Çöpe Giden Bilgisayarlardan Altın Çıkarmaya Başladılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 22:01
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Bilim insanları, elektronik atık krizine çevreci ve son derece karlı bir çözüm üretti. ETH Zürih araştırmacıları, süt endüstrisinin yan ürünü olan peynir altı suyundan geliştirdikleri özel bir sünger sayesinde eski bilgisayar parçalarından yüksek saflıkta altın elde etmeyi başardı. Advanced Materials dergisinde yayımlanan çalışma, hem gıda hem de elektronik atık sorununa aynı anda çözüm sunuyor.

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Küresel ölçekte en hızlı büyüyen katı atık türü olan e-atıklar, 2023 yılında 61,3 milyon tona ulaştı.

Küresel ölçekte en hızlı büyüyen katı atık türü olan e-atıklar, 2023 yılında 61,3 milyon tona ulaştı.

Akıllı telefon ve bilgisayar gibi cihazlar yüksek miktarda değerli altın barındırsa da mevcut geri dönüşüm yöntemleri çevreye zararlı kimyasallar gerektiriyor ve oldukça maliyetli. ETH Zürih Malzeme Bilimleri Profesörü Raffaele Mezzenga önderliğindeki ekip ise son derece ucuz ve çevre dostu bir alternatif geliştirdi.

Yöntem, peynir altı suyundaki protein liflerinin asidik ortamda ve yüksek sıcaklıkta işlenerek bir jele dönüştürülmesine dayanıyor.

Yöntem, peynir altı suyundaki protein liflerinin asidik ortamda ve yüksek sıcaklıkta işlenerek bir jele dönüştürülmesine dayanıyor.

Kurutulan bu jel, oldukça gözenekli bir protein süngerine dönüşüyor.

Sistemi test etmek için 20 eski bilgisayarın anakartını parçalayan araştırmacılar, metalleri nitrik ve hidroklorik asit karışımında çözerek iyon haline getirdi. Hazırlanan protein süngeri bu çözeltiye batırıldığında, altın iyonlarının diğer metallere kıyasla süngere çok daha güçlü şekilde yapıştığı görüldü. Sünger daha sonra 1000°C sıcaklıkta yakıldı; protein yapısı kül olurken eriyen altın geride kaldı.

İşlem sonucunda 20 anakarttan 450 miligram ağırlığında, %91 saflıkta (22 ayar) bir altın külçesi elde edildi.

İşlem sonucunda 20 anakarttan 450 miligram ağırlığında, %91 saflıkta (22 ayar) bir altın külçesi elde edildi.

Profesör Mezzenga, elde edilen altının değerinin, süreçte kullanılan hammadde ve enerji maliyetinden tam 50 kat daha yüksek olduğunu vurguladı. Yöntemin dondurarak kurutucular ve standart çeker ocaklar gibi temel ekipmanlarla yürütülebildiğini belirten Mezzenga, teknolojiyi ticari boyuta taşımak ve ölçeklendirmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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