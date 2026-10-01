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Aşk ve Taht'ın Final Çekimlerinde Akın Akınözü'nün Set Ekibi İçin Yaptığı Jest Ortaya Çıktı

Aşk ve Taht'ın Final Çekimlerinde Akın Akınözü'nün Set Ekibi İçin Yaptığı Jest Ortaya Çıktı

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 17:34
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ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht, yalnızca 5 bölümle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Final bölümünün çekimlerinde ise sette dikkat çekici bir an yaşandı. Dizinin başrolü Akın Akınözü'nün set ekibi için yaptığı jest ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Akın Akınözü, Aşk ve Taht'ın final bölümü çekimlerinde set ekibine tatlı dağıttı.

Akın Akınözü, Aşk ve Taht'ın final bölümü çekimlerinde set ekibine tatlı dağıttı.

Alaaddin Keykubat'ı canlandıran Akın Akınözü, dizinin son bölümünün çekildiği günlerde kamera arkasındaki ekibi unutmadı. Oyuncunun final çekimleri sırasında ekibe tatlı ikram ettiği öğrenildi.

Yaz aylarından bu yana aynı sette mesai harcayan ekip için bu ikram bir veda jesti olarak görüldü. Erken final kararının ardından buruk geçen set günlerinde yaşanan bu an dikkat çekti.

Aşk ve Taht, 7 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak 5. bölümüyle ekrana veda edecek.

Aşk ve Taht, 7 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak 5. bölümüyle ekrana veda edecek.

9 Eylül'de ATV'de yayın hayatına başlayan Aşk ve Taht, Bozdağ Film imzası ve Taylan Biraderler'in yönetmenliğiyle sezonun iddialı dönem yapımları arasında gösteriliyordu. Akın Akınözü'nün yanında Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan ve Ferit Kaya gibi isimler kadroda yer aldı.

Ancak dizi beklenen ilgiyi göremedi. İlk bölümlerin 1'li reytinglerde kalmasının ardından erken final kararı verildi. Böylece dizi, ATV'deki serüvenini yalnızca 5 bölümle tamamlamış olacak. Üstelik finalin ardından kanalın çarşamba akşamı da dizisiz kalacak.

Final haberinin ardından yayınlanan 4. bölüm de tabloyu değiştirmedi. 30 Eylül Çarşamba akşamı dizi Total'de 1,18, AB'de 0,86 reyting aldı. Bir hafta önce AB'deki rakam 1,47'ydi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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