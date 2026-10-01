Aşk ve Taht'ın Final Çekimlerinde Akın Akınözü'nün Set Ekibi İçin Yaptığı Jest Ortaya Çıktı
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ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht, yalnızca 5 bölümle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Final bölümünün çekimlerinde ise sette dikkat çekici bir an yaşandı. Dizinin başrolü Akın Akınözü'nün set ekibi için yaptığı jest ortaya çıktı.
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Akın Akınözü, Aşk ve Taht'ın final bölümü çekimlerinde set ekibine tatlı dağıttı.
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Aşk ve Taht, 7 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak 5. bölümüyle ekrana veda edecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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