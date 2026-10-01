Erişim Engellerini İzleyen EngelliWeb'in X Hesabı da Erişime Engellendi
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Türkiye'deki internet erişim engellerini yıllardır belgeleyen EngelliWeb'in X hesabı da erişime engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), projenin @engelliweb hesabı hakkında erişim engeli kararı verildiğini 1 Ekim'de duyurdu. Karar çıktığında hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmamıştı; ancak hesabın paylaşımı şu an Türkiye'de 'yasal talep üzerine' engellenmiş durumda. Kararı hangi mahkemenin verdiği ve hukuki dayanağı kamuoyuna açıklanmadı. Gelişme, eylül sonunda hız kazanan hesap engellemelerinin ardından geldi. Bir gün önce T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları da erişime kapatılmıştı.
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İFÖD'ün raporuna göre 2025 sonunda 1,5 milyondan fazla alan adı erişime kapalıydı
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Eylül sonundan bu yana yüzlerce hesap erişime engellendi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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