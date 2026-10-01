Erişim Engellerini İzleyen EngelliWeb'in X Hesabı da Erişime Engellendi

EngelliWeb, İFÖD çatısı altında yürütülen ve Türkiye'de uygulanan erişim engellerini kararlarıyla, hukuki dayanaklarıyla ve karar veren kurumlarla birlikte arşivleyen bir proje. İFÖD'ün Haziran 2026'da yayımladığı EngelliWeb 2025 raporuna göre, 2025 sonu itibarıyla Türkiye'de 1 milyon 505 bin 484 web sitesi ve alan adı, 875 farklı kurum ve hâkimlik tarafından verilen 1 milyon 284 bin 464 kararla erişime engellendi.

EngelliWeb'in kendi sitesindeki bazı duyurular da daha önce mahkeme kararlarıyla erişime kapatılmıştı.