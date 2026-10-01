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Erişim Engellerini İzleyen EngelliWeb'in X Hesabı da Erişime Engellendi

Erişim Engellerini İzleyen EngelliWeb'in X Hesabı da Erişime Engellendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2026 - 17:28
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Türkiye'deki internet erişim engellerini yıllardır belgeleyen EngelliWeb'in X hesabı da erişime engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), projenin @engelliweb hesabı hakkında erişim engeli kararı verildiğini 1 Ekim'de duyurdu. Karar çıktığında hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmamıştı; ancak hesabın paylaşımı şu an Türkiye'de 'yasal talep üzerine' engellenmiş durumda. Kararı hangi mahkemenin verdiği ve hukuki dayanağı kamuoyuna açıklanmadı. Gelişme, eylül sonunda hız kazanan hesap engellemelerinin ardından geldi. Bir gün önce T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları da erişime kapatılmıştı.

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İFÖD'ün raporuna göre 2025 sonunda 1,5 milyondan fazla alan adı erişime kapalıydı

İFÖD'ün raporuna göre 2025 sonunda 1,5 milyondan fazla alan adı erişime kapalıydı

EngelliWeb, İFÖD çatısı altında yürütülen ve Türkiye'de uygulanan erişim engellerini kararlarıyla, hukuki dayanaklarıyla ve karar veren kurumlarla birlikte arşivleyen bir proje. İFÖD'ün Haziran 2026'da yayımladığı EngelliWeb 2025 raporuna göre, 2025 sonu itibarıyla Türkiye'de 1 milyon 505 bin 484 web sitesi ve alan adı, 875 farklı kurum ve hâkimlik tarafından verilen 1 milyon 284 bin 464 kararla erişime engellendi.

EngelliWeb'in kendi sitesindeki bazı duyurular da daha önce mahkeme kararlarıyla erişime kapatılmıştı.

Eylül sonundan bu yana yüzlerce hesap erişime engellendi

Eylül sonundan bu yana yüzlerce hesap erişime engellendi

İFÖD'ün aktardığına göre 24 Eylül'de en az 250, 28 Eylül'de en az 150, 30 Eylül'de ise en az 147 hesap erişime engellendi.

İFÖD kurucularından Prof. Yaman Akdeniz'in X hesabı da 24 Eylül'de, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellenmiş ve Türkiye'den görünmez kılınmıştı. 30 Eylül'de ise İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, 'Ailem Güvende' soruşturması kapsamında T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları için erişim engeli kararı vermişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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