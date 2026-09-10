Kurulan Güneş Panelleri Büyük Bir Tehdidi Beraberinde Getirdi
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İklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli unsurlarından biri olarak görülen güneş enerjisi, ekolojik açıdan beklenmedik bir çevresel bedeli de beraberinde getiriyor. Çin genelinde yürütülen kapsamlı bir araştırma, ülkenin agresif güneş enerjisi genişleme politikalarının yerel kuş biyoçeşitliliğinde belirgin bir düşüşe yol açtığını ortaya koydu.
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Huiming Zhang ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2014-2023 yılları arasında Çin'deki 2 bin 344 ilçeyi kapsayan devasa bir veri seti incelendi.
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Araştırmanın öne çıkan bulguları, güneş enerjisi politikalarının sertliği ile kuş türlerindeki azalma arasındaki doğrudan bağlantıyı gözler önüne seriyor:
Çalışmaya ilişkin bir Perspektif yazısı kaleme alan Yuanning Liang, iklim politikalarının yalnızca karbon odaklı olmaması gerektiğini belirterek; ekosistem kaybının sosyal ve çevresel maliyetinin hesaplanmasının şart olduğunu vurguladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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