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Kurulan Güneş Panelleri Büyük Bir Tehdidi Beraberinde Getirdi

Kurulan Güneş Panelleri Büyük Bir Tehdidi Beraberinde Getirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 13:25
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İklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli unsurlarından biri olarak görülen güneş enerjisi, ekolojik açıdan beklenmedik bir çevresel bedeli de beraberinde getiriyor. Çin genelinde yürütülen kapsamlı bir araştırma, ülkenin agresif güneş enerjisi genişleme politikalarının yerel kuş biyoçeşitliliğinde belirgin bir düşüşe yol açtığını ortaya koydu.

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Huiming Zhang ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2014-2023 yılları arasında Çin'deki 2 bin 344 ilçeyi kapsayan devasa bir veri seti incelendi.

Huiming Zhang ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2014-2023 yılları arasında Çin'deki 2 bin 344 ilçeyi kapsayan devasa bir veri seti incelendi.

Kuş gözlemleri, hükümetin güneş enerjisi politikaları, çevresel koşullar ve sosyoekonomik verilerin bir araya getirildiği araştırma, yenilenebilir enerji hamlesinin doğa üzerindeki hassas dengeleri bozduğunu kanıtladı.

Araştırmanın öne çıkan bulguları, güneş enerjisi politikalarının sertliği ile kuş türlerindeki azalma arasındaki doğrudan bağlantıyı gözler önüne seriyor:

Araştırmanın öne çıkan bulguları, güneş enerjisi politikalarının sertliği ile kuş türlerindeki azalma arasındaki doğrudan bağlantıyı gözler önüne seriyor:

  • Güneş enerjisini teşvik eden politikalardaki her bir standart sapmalık artış, kuş biyoçeşitlilik endeksinde %2,10'luk bir azalmaya yol açtı.

  • Olumsuz etkiler özellikle biyoçeşitlilik açısından zengin, çöl dışı alanlarda ve yaygın türler üzerinde yoğunlaştı.

  • Azalmanın temel nedeni; ekolojik açıdan zengin tarım arazilerinin ve otlakların fotovoltaik tesisler için gelişmiş arazilere dönüştürülmesi ve bunun sonucunda bitki örtüsü çeşitliliğinin kaybolması.

  • Araştırmacılar, yaprak alanı indeksi yüksek görünen ancak ekolojik olarak fakirleşen manzaraların dışarıdan 'daha yeşil' algılandığı aldatıcı bir tablo tespit etti.

Çalışmaya ilişkin bir Perspektif yazısı kaleme alan Yuanning Liang, iklim politikalarının yalnızca karbon odaklı olmaması gerektiğini belirterek; ekosistem kaybının sosyal ve çevresel maliyetinin hesaplanmasının şart olduğunu vurguladı.

Çalışmaya ilişkin bir Perspektif yazısı kaleme alan Yuanning Liang, iklim politikalarının yalnızca karbon odaklı olmaması gerektiğini belirterek; ekosistem kaybının sosyal ve çevresel maliyetinin hesaplanmasının şart olduğunu vurguladı.

Araştırmanın ortak yazarlarından Kai Wu ise iklim ve enerji politikalarının güvenilirliği için veri doğrulama, model şeffaflığı ve bilimsel bütünlük standartlarının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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