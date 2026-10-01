Yapay Zekayla Dertleşiyorsanız Psikiyatristiniz Artık Bunu Sorabilir

Hudon ve ekibine göre yapay zekanın kullanımını baştan iyi ya da kötü olarak değerlendirmek yerine, hastanın onu neden kullandığını ve bu kullanımın hayatındaki etkilerini anlamak gerekiyor.

Bu nedenle yapay zekayla dertleşmek tek başına bir sorun olarak ele alınmıyor. Asıl önemli olan, kullanımın kişinin ilişkilerini, günlük işlevlerini, ruhsal durumunu veya gerçeklik algısını nasıl etkilediğini değerlendirmek.

Yani yapay zekayla dertleşmek tek başına bir sorun değil 'ama gerçek insanların yerini almaya başladıysa, bunu bir uzmanla konuşmakta fayda var.'