article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yapay Zekayla Dertleşiyorsanız Psikiyatristiniz Artık Bunu Sorabilir

Yapay Zekayla Dertleşiyorsanız Psikiyatristiniz Artık Bunu Sorabilir

Yapay Zeka psikoloji
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 15:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ChatGPT, Gemini, Claude... Yapay zeka sohbet botları artık sadece iş ya da okul için değil; dertleşmek, yalnızlığı paylaşmak, hatta ruh sağlığına dair tavsiye almak için de kullanılıyor. Bu da psikiyatristlerin gündemine yeni sorular ekliyor: 'Hastam yapay zekayı kullanıyor mu?', 'Bu kullanım onu nasıl etkiliyor?' Araştırmacılar ise doktorların hastalarının yapay zeka kullanımını değerlendirmesine yardımcı olacak yeni bir rehber hazırladı.

İşte detaylar.

Kaynak1Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay Zeka Artık Dert Ortağı Oldu

Yapay Zeka Artık Dert Ortağı Oldu

Pek çok kişi bugün yapay zekayı bir arkadaş, bir dert ortağı gibi kullanıyor. Ancak doktorların bunu muayenede düzenli şekilde sorabileceği bir yöntem şimdiye kadar bulunmuyordu.

Dr. Alexandre Hudon liderliğindeki ekip, bu boşluğu doldurmak için AWARE adını verdikleri rehberi geliştirdi. Çalışma 30 Eylül'de JMIR Medical Education dergisinde yayımlandı.

5 Başlıkta Yapay Zeka Kullanımı

5 Başlıkta Yapay Zeka Kullanımı

AWARE adı, rehberin beş temel başlığının İngilizce baş harflerinden oluşuyor. Psikiyatristler, hastanın yapay zeka kullanımını şu başlıklar üzerinden değerlendirebiliyor:

  • Kullanım: Yapay zekayla ne sıklıkla konuşuyorsunuz?

  • Neden: Yapay zekayı hangi ihtiyaçlarınız için kullanıyorsunuz?

  • Bağlanma: Yapay zekayla kurduğunuz etkileşim sizin için ne kadar duygusal önem taşıyor?

  • Gerçeklik ve risk: Bu konuşmalar düşüncelerinizi veya gerçeklik algınızı etkiliyor mu?

  • Günlük hayata etkisi: Yapay zeka kullanımı ilişkilerinizi ve günlük yaşamınızı nasıl etkiliyor?

Araştırmacılara göre AWARE, katı bir test ya da tanı aracı değil. Çerçeve, doktorların hastalarıyla yapay zeka kullanımları hakkında doğal ve yargılayıcı olmayan bir şekilde konuşmasına yardımcı olacak esnek sorulardan oluşuyor.

Amaç Yargılamak Değil, Anlamak

Amaç Yargılamak Değil, Anlamak

Hudon ve ekibine göre yapay zekanın kullanımını baştan iyi ya da kötü olarak değerlendirmek yerine, hastanın onu neden kullandığını ve bu kullanımın hayatındaki etkilerini anlamak gerekiyor.

Bu nedenle yapay zekayla dertleşmek tek başına bir sorun olarak ele alınmıyor. Asıl önemli olan, kullanımın kişinin ilişkilerini, günlük işlevlerini, ruhsal durumunu veya gerçeklik algısını nasıl etkilediğini değerlendirmek.

Yani yapay zekayla dertleşmek tek başına bir sorun değil 'ama gerçek insanların yerini almaya başladıysa, bunu bir uzmanla konuşmakta fayda var.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın