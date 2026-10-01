Yapay Zekayla Dertleşiyorsanız Psikiyatristiniz Artık Bunu Sorabilir
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ChatGPT, Gemini, Claude... Yapay zeka sohbet botları artık sadece iş ya da okul için değil; dertleşmek, yalnızlığı paylaşmak, hatta ruh sağlığına dair tavsiye almak için de kullanılıyor. Bu da psikiyatristlerin gündemine yeni sorular ekliyor: 'Hastam yapay zekayı kullanıyor mu?', 'Bu kullanım onu nasıl etkiliyor?' Araştırmacılar ise doktorların hastalarının yapay zeka kullanımını değerlendirmesine yardımcı olacak yeni bir rehber hazırladı.
İşte detaylar.
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Yapay Zeka Artık Dert Ortağı Oldu
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5 Başlıkta Yapay Zeka Kullanımı
Amaç Yargılamak Değil, Anlamak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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