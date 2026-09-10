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Doğum Ayınız Çekiciliğinizi Ele Veriyor: En Çekici Doğum Ayı Belli Oldu

Doğum Ayınız Çekiciliğinizi Ele Veriyor: En Çekici Doğum Ayı Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 18:10
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Astroloji uzmanları, doğum aylarının taşıdığı kozmik enerjinin bireylerin çekicilik ve manyetizma seviyelerini doğrudan etkilediğini belirtti. Çift burç enerjisi barındıran doğum ayları; aura, özgüven ve çekim gücü bakımından yeniden sıralandı. Listenin zirvesinde tutkulu Ekim ayı yer alırken, duygusal dalgalanmalar yaşayan Haziran ayı son sırada kaldı.

İşte astrolojik frekanslarına göre en çekici doğum ayları sıralaması 👇

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Çekicilik Zirvesindeki Aylar

Çekicilik Zirvesindeki Aylar

1. Ekim: Venüs ve Mars etkisindeki Terazi-Akrep bileşimi, Ekim ayını karşı konulamaz bir çekim gücünün ve ışıltının merkezi yapıyor.

2. Temmuz: Ay ve Güneş yönetimindeki Yengeç-Aslan enerjisi; yüksek öz farkındalık, duygusal zeka ve dengeli bir özgüven sunuyor.

3. Mayıs: Boğa ve İkizler karması, hem estetik hem zihinsel çekicilik ile birleşerek sakin ama büyüleyici bir profil çiziyor.

4. Kasım: Akrep’in gizemli yoğunluğu ile Yay’ın canlılığının birleşimi, fark edilmemesi imkansız güçlü bir aura yaratıyor.

Sessiz ve Fark Edilen Çekicilik

Sessiz ve Fark Edilen Çekicilik

5. Şubat: Kova ve Balık etkisiyle sıra dışı bir tarza ve bu dünyaya ait olmayan gizemli bir auraya sahip.

6. Ağustos: Aslan ve Başak birlikteliği; mükemmeliyetçi azim ve yüksek özgüvenle dikkat çekiyor.

7. Eylül: Gösterişten uzak, sade, cilalı ve zamansız bir zerafet sergiliyor.

Çekicilik Potansiyelini Kullanmakta Zorlanan Aylar

Çekicilik Potansiyelini Kullanmakta Zorlanan Aylar

8. Mart: Büyüleyici bir enerjiye sahip olsa da güvensizlikler nedeniyle bu potansiyeli yönetmekte güçlük çekiyor.

9. Nisan: Kendi hedeflerine aşırı odaklı ve inatçı yapısı sebebiyle çekiciliğini öne çıkaramıyor.

10. Aralık: Yay’ın neşesi Oğlak’ın ciddi yapısı altında kısıtlandığı için dışarıdan soğuk algılanabiliyor.

11. Ocak: Satürn kısıtlaması nedeniyle özgünlüğünü sergilemekte ve kendini kabul etmekte zorlanıyor.

12. Haziran: İkizler ve Yengeç potansiyeline rağmen, ani ruh hali değişimleri ve kararsızlık aura istikrarını bozuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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