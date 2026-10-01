Nörologlar Baş Ağrısına İlaçtan İyi Geldiği İddia Edilen O Viral Yöntemi Açıkladı

Yöntem oldukça basit: Mandal toka, kaşın üzerine cildi hafifçe sıkıştıracak şekilde takılıyor. Uzmanlara göre etkinin sırrı, tokanın tam olarak nereye bastırdığında yatıyor. Ascend Regenerative'in kurucusu, nöroloji ve uyku tıbbı alanında uzman Dr. Fawad Mian, kaş bölgesinden yüzdeki duyuları taşıyan trigeminal sinirin dallarının geçtiğini hatırlatıyor. Mian'a göre tokanın yarattığı baskı, sinir sistemine odaklanacak yeni bir uyarı veriyor ve dikkati ağrıdan uzaklaştırıyor.

Mantık, akupresürde kullanılan noktasal baskıya benziyor. Filipinler'in başkenti Manila'da çalışan nörolog Dr. Jon Stewart Hao Dy ise bu etkiyi tıpta 'kapı kontrol teorisi' olarak bilinen kavramla açıklıyor. Buna göre cilde uygulanan baskı, ağrı sinyalleriyle yarışan duyusal sinyaller üretiyor. Dokunma ve basınç bilgisi beyne ağrıdan daha hızlı ulaştığı için ağrı algısı geçici olarak bastırılabiliyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Rahatlama kalıcı değil. Toka çıkarıldığında etki de büyük ölçüde sona eriyor. Uzmanlar yöntemin gerilim tipi baş ağrılarında ve ağrının henüz başladığı erken evrede daha işe yarayabileceğini, tam yerleşmiş bir migren atağında ise aynı sonucu vermeyebileceğini söylüyor. Üstelik etkinin ne kadar sürdüğünü ve gerçekte ne kadar işe yaradığını ölçen bir araştırma henüz bulunmuyor.