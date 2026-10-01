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Nörologlar Baş Ağrısına İlaçtan İyi Geldiği İddia Edilen O Viral Yöntemi Açıkladı

Nörologlar Baş Ağrısına İlaçtan İyi Geldiği İddia Edilen O Viral Yöntemi Açıkladı

Tiktok
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 15:20
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Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken bir baş ağrısı yöntemi var: saçı toplamak için kullanılan mandal tokayı kaşın üzerine takmak. TikTok ve Instagram'da paylaşılan videolarda bazı kullanıcılar, bu basit numaranın ağrı kesiciden bile daha hızlı rahatlattığını iddia ediyor. Peki işin aslı ne? HuffPost'a konuşan nörologlar, tokanın neden bazı kişilere iyi geldiğini ve kimler için risk taşıdığını anlattı.

Kaynak: HuffPost

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Tokanın baskısı beyne ağrıdan başka odaklanacak bir sinyal veriyor

Tokanın baskısı beyne ağrıdan başka odaklanacak bir sinyal veriyor

Yöntem oldukça basit: Mandal toka, kaşın üzerine cildi hafifçe sıkıştıracak şekilde takılıyor. Uzmanlara göre etkinin sırrı, tokanın tam olarak nereye bastırdığında yatıyor. Ascend Regenerative'in kurucusu, nöroloji ve uyku tıbbı alanında uzman Dr. Fawad Mian, kaş bölgesinden yüzdeki duyuları taşıyan trigeminal sinirin dallarının geçtiğini hatırlatıyor. Mian'a göre tokanın yarattığı baskı, sinir sistemine odaklanacak yeni bir uyarı veriyor ve dikkati ağrıdan uzaklaştırıyor.

Mantık, akupresürde kullanılan noktasal baskıya benziyor. Filipinler'in başkenti Manila'da çalışan nörolog Dr. Jon Stewart Hao Dy ise bu etkiyi tıpta 'kapı kontrol teorisi' olarak bilinen kavramla açıklıyor. Buna göre cilde uygulanan baskı, ağrı sinyalleriyle yarışan duyusal sinyaller üretiyor. Dokunma ve basınç bilgisi beyne ağrıdan daha hızlı ulaştığı için ağrı algısı geçici olarak bastırılabiliyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Rahatlama kalıcı değil. Toka çıkarıldığında etki de büyük ölçüde sona eriyor. Uzmanlar yöntemin gerilim tipi baş ağrılarında ve ağrının henüz başladığı erken evrede daha işe yarayabileceğini, tam yerleşmiş bir migren atağında ise aynı sonucu vermeyebileceğini söylüyor. Üstelik etkinin ne kadar sürdüğünü ve gerçekte ne kadar işe yaradığını ölçen bir araştırma henüz bulunmuyor.

Nörologlar tokanın 30 dakikadan uzun takılmamasını öneriyor

Nörologlar tokanın 30 dakikadan uzun takılmamasını öneriyor

Yöntemi denemek isteyenler için ilk kural, tokayı fazla sıkmamak. Dr. Mian baskının belirgin ama acı vermeyecek düzeyde olması gerektiğini, rahatsızlık hissedildiği anda tokanın çıkarılmasını tavsiye ediyor. Dr. Hao Dy de aşırı ya da uzun süreli baskının tam tersine gerilim tipi bir baş ağrısını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor ve kullanım süresini en fazla 30 dakikayla sınırlamayı öneriyor.

Her uzman bu akıma sıcak bakmıyor. Nörolog ve yaşam tarzı hekimi Dr. Lynette Gogol, yöntemi önermediğini açıkça söylüyor. Gogol, trigeminal sinirin kontrollü elektriksel uyarımının ağrıyı azaltabildiğini gösteren klinik çalışmalar bulunduğunu, ancak bir saç tokasının bu amaçla geliştirilmiş nöromodülasyon cihazlarıyla aynı şey olmadığını vurguluyor.

Migren sırasında cildi dokunmaya aşırı hassaslaşan, tıpta allodini olarak adlandırılan durumu yaşayanlar ve hassas cilde sahip olanlar için toka ağrıyı hafifletmek yerine artırabiliyor. Ayda 15 gün ve üzerinde baş ağrısı çekenlerin ise bu tür pratik çözümlerle oyalanmak yerine bir nöroloğa başvurması gerekiyor. Uzmanlar tokanın hiçbir zaman doktorun önerdiği tedavinin yerini almaması gerektiği konusunda hemfikir.

Baş ağrısını hafifletmek için hekimlerin önerdiği yöntemler daha tanıdık: Başa ya da enseye soğuk kompres uygulamak, karanlık ve sessiz bir odada dinlenmek, uyku ve öğün saatlerini düzenli tutmak, yeterince su içmek ve stresi yönetmek. Çikolata, peynir, alkol ve kahve gibi tetikleyici olabilecek yiyecek ve içecekleri takip etmek de atakların önüne geçmekte yardımcı olabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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