Nörologlar Baş Ağrısına İlaçtan İyi Geldiği İddia Edilen O Viral Yöntemi Açıkladı
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Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken bir baş ağrısı yöntemi var: saçı toplamak için kullanılan mandal tokayı kaşın üzerine takmak. TikTok ve Instagram'da paylaşılan videolarda bazı kullanıcılar, bu basit numaranın ağrı kesiciden bile daha hızlı rahatlattığını iddia ediyor. Peki işin aslı ne? HuffPost'a konuşan nörologlar, tokanın neden bazı kişilere iyi geldiğini ve kimler için risk taşıdığını anlattı.
Kaynak: HuffPost
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Tokanın baskısı beyne ağrıdan başka odaklanacak bir sinyal veriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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