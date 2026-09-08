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Sırt Ağrısı İçin Gitti, Boynu Kütletildikten Sonra Hayatını Kaybetti: Sahte Terapist Tutuklandı!

Sırt Ağrısı İçin Gitti, Boynu Kütletildikten Sonra Hayatını Kaybetti: Sahte Terapist Tutuklandı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 22:34
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İstanbul Beyoğlu'nda 21 Mayıs gecesi yaşanan olay, boyun ve sırt ağrısı için tanıdığı bir kişiye giden 42 yaşındaki Berat Topay'ın ölümüyle sonuçlandı. Kendisini terapist olarak tanıtan Şenol Karataş, Topay'a önce masaj ve hacamat uyguladı, ardından boynundan tutup çekti. Bu işlemin hemen ardından fenalaşan Topay, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Karataş, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: Sabah / Atakan Irmak ve Ali Rıza Akbulut

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42 yaşındaki Berat Topay, sırt ve boyun ağrısı için kardeşiyle birlikte yıllardır tanıdığı Şenol Karataş'ın evine gitti.

42 yaşındaki Berat Topay, sırt ve boyun ağrısı için kardeşiyle birlikte yıllardır tanıdığı Şenol Karataş'ın evine gitti.

Olay, 21 Mayıs gecesi Beyoğlu'na bağlı Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir sırt ve boyun ağrısı çeken Berat Topay, kardeşi Sinan Topay ile birlikte, yaklaşık 4-5 yıldır tanıdıkları Şenol Karataş'ın (43) evine gitti. Karataş çevresinde masaj ve hacamat yaptığıyla biliniyordu.

Karataş, Topay'a önce yaklaşık beş dakika masaj, ardından hacamat uyguladı. Son olarak boyun kısmından tutup çekti. Edinilen bilgiye göre Topay bu işlemin hemen ardından kendini kötü hissettiğini söyledi ve dakikalar içinde bilincini kaybetti.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Topay'ı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede kalbinin durduğu belirlenen Topay'a müdahale edildi, kalbi yeniden çalıştırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Ancak yoğun bakımdaki tüm çabalara rağmen 42 yaşındaki Topay kurtarılamadı.

"Kesinlikle kasti bir durumum veya zarar verme amacım yoktur; Berat'ın neden fenalaştığını ben de bilmemekteyim."

"Kesinlikle kasti bir durumum veya zarar verme amacım yoktur; Berat'ın neden fenalaştığını ben de bilmemekteyim."

Gözaltına alınan Şenol Karataş, ifadesinde 5-6 yıldır hacamat ve masaj yaptığını, elinde masaj kursu sertifikası bulunduğunu öne sürdü. Olay anını ise şöyle anlattı: 'Yaklaşık 5 dakika masaj uyguladım, sonrasında boyun kısmından tutup çekme işlemi yaptım, ardından kendini kötü hissettiğini söyledi.'

Karataş hakkında 'taksirle ölüme neden olma' ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fizyoterapistler, boyun bölgesine yapılan manipülasyonların ciddi riskler taşıdığını hatırlatıyor. Uzmanlara göre muayene ve görüntüleme yapılmadan uygulanan bu tür işlemler felç ve ölümle sonuçlanabiliyor; berber ya da masör gibi eğitimsiz kişilerin boyun kütletmesi doğrudan bir halk sağlığı sorunu olarak görülüyor. Karataş'ın yargılanmasına önümüzdeki dönemde başlanması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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