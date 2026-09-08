Sırt Ağrısı İçin Gitti, Boynu Kütletildikten Sonra Hayatını Kaybetti: Sahte Terapist Tutuklandı!
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İstanbul Beyoğlu'nda 21 Mayıs gecesi yaşanan olay, boyun ve sırt ağrısı için tanıdığı bir kişiye giden 42 yaşındaki Berat Topay'ın ölümüyle sonuçlandı. Kendisini terapist olarak tanıtan Şenol Karataş, Topay'a önce masaj ve hacamat uyguladı, ardından boynundan tutup çekti. Bu işlemin hemen ardından fenalaşan Topay, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Karataş, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Sabah / Atakan Irmak ve Ali Rıza Akbulut
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42 yaşındaki Berat Topay, sırt ve boyun ağrısı için kardeşiyle birlikte yıllardır tanıdığı Şenol Karataş'ın evine gitti.
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"Kesinlikle kasti bir durumum veya zarar verme amacım yoktur; Berat'ın neden fenalaştığını ben de bilmemekteyim."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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