Sırt Ağrısı İçin Gitti, Boynu Kütletildikten Sonra Hayatını Kaybetti: Sahte Terapist Tutuklandı!

Olay, 21 Mayıs gecesi Beyoğlu'na bağlı Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir sırt ve boyun ağrısı çeken Berat Topay, kardeşi Sinan Topay ile birlikte, yaklaşık 4-5 yıldır tanıdıkları Şenol Karataş'ın (43) evine gitti. Karataş çevresinde masaj ve hacamat yaptığıyla biliniyordu.

Karataş, Topay'a önce yaklaşık beş dakika masaj, ardından hacamat uyguladı. Son olarak boyun kısmından tutup çekti. Edinilen bilgiye göre Topay bu işlemin hemen ardından kendini kötü hissettiğini söyledi ve dakikalar içinde bilincini kaybetti.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Topay'ı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede kalbinin durduğu belirlenen Topay'a müdahale edildi, kalbi yeniden çalıştırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Ancak yoğun bakımdaki tüm çabalara rağmen 42 yaşındaki Topay kurtarılamadı.