Kabin Memurunu Arı Soktu, Yolcular Uçaktan İndirildi: Bodrum-Ankara Uçağında Beklenmedik Olay

Olay sosyal medyada ve haber yorumlarında da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, uçağın neden eksik ekiple yoluna devam etmediğini sordu. Sivil havacılık kuralları, uçaktaki yolcu koltuğu sayısına göre görev yapması gereken asgari kabin memuru sayısını belirliyor. Genel uygulamada her 50 yolcu koltuğu için en az bir kabin memuru bulunması gerekiyor. Ekipten biri görevini sürdüremediğinde, uçuş ya yedek bir kabin memuru beklenerek ya da taşınabilecek yolcu sayısı sınırlandırılarak planlanabiliyor. Bu da Bodrum'daki gibi beklenmedik durumlarda rötarın uzamasına yol açabiliyor.