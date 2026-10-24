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Kabin Memurunu Arı Soktu, Yolcular Uçaktan İndirildi: Bodrum-Ankara Uçağında Beklenmedik Olay

Kabin Memurunu Arı Soktu, Yolcular Uçaktan İndirildi: Bodrum-Ankara Uçağında Beklenmedik Olay

Ankara Bodrum
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
24.10.2026 - 12:51
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Bodrum'dan Ankara'ya gitmek için uçağa yerleşen yolcular, perşembe günü hiç beklemedikleri bir gecikmeyle karşılaştı. AJet'in VF4061 sefer sayılı uçağında görev yapan kabin memurlarından birini arı soktu. Olayın ardından kalkış ertelendi, yolcular uçaktan indirilerek terminale geri alındı.

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Kalkıştan önce kabin memurlarından birini arı soktu.

Kalkıştan önce kabin memurlarından birini arı soktu.

AirportHaber'in aktardığı bilgilere göre olay, 22 Ekim Perşembe günü Bodrum-Ankara seferini yapacak uçakta yaşandı. TC-LAK kuyruk tescilli uçakta görevli kabin memurlarından biri, arı tarafından sokuldu. 

Tarifeye göre saat 16.15'te Bodrum'dan havalanması gereken uçakta kalkış işlemleri durduruldu. Uçuşun bu koşullarda yapılıp yapılamayacağı değerlendirilirken, kabindeki yolcular da uçaktan indirildi ve terminal binasına götürüldü.

Sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi.

Sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi.

Olay sosyal medyada ve haber yorumlarında da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, uçağın neden eksik ekiple yoluna devam etmediğini sordu. Sivil havacılık kuralları, uçaktaki yolcu koltuğu sayısına göre görev yapması gereken asgari kabin memuru sayısını belirliyor. Genel uygulamada her 50 yolcu koltuğu için en az bir kabin memuru bulunması gerekiyor. Ekipten biri görevini sürdüremediğinde, uçuş ya yedek bir kabin memuru beklenerek ya da taşınabilecek yolcu sayısı sınırlandırılarak planlanabiliyor. Bu da Bodrum'daki gibi beklenmedik durumlarda rötarın uzamasına yol açabiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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