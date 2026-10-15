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Yapay Zekayla Biniş Kartını Değiştirip Business'ta Uçmaya Çalıştı: Uçak Kapıya Geri Döndü

Yapay Zekayla Biniş Kartını Değiştirip Business'ta Uçmaya Çalıştı: Uçak Kapıya Geri Döndü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 21:48
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Türk Hava Yolları'nın TK2326 sefer sayılı İstanbul-İzmir uçuşunda, ekonomi sınıfında seyahat etmesi gereken bir yolcunun yapay zeka kullanarak mobil biniş kartındaki koltuk numarasını değiştirip Business Class'ta seyahat etmeye çalıştığı iddia edildi. Olayın fark edilmesinin ardından uçak park pozisyonuna geri döndü. HavaSosyalMedya'nın özel haberine göre yolcu uçaktan indirildi ve hakkında hukuki süreç başlatılacak.

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Kaynak: HavaSosyalMedya

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Ekonomi sınıfında koltuğu olan yolcu, mobil biniş kartında 4. sıradaki koltuğu göstererek Business Class kabinine yerleşti.

Ekonomi sınıfında koltuğu olan yolcu, mobil biniş kartında 4. sıradaki koltuğu göstererek Business Class kabinine yerleşti.

HavaSosyalMedya'nın haberine göre olay, Türk Hava Yolları'nın TK2326 sefer sayılı İstanbul-İzmir uçuşunda yaşandı. Ekonomi sınıfının 23. sırasında koltuğu bulunan K.S. isimli yolcu, mobil biniş kartında 4. sıradaki bir koltuğu göstererek Business Class kabinine yerleşti.

Yolcunun yapay zeka kullanarak mobil biniş kartındaki koltuk numarasını değiştirdiği ve bu yöntemle Business Class'ta seyahat etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Uçaktaki sayım uyuşmazlığı fark edilince yer hizmetleri ekipleri inceleme başlattı.

Uçaktaki sayım uyuşmazlığı fark edilince yer hizmetleri ekipleri inceleme başlattı.

Uçakta yapılan sayımlarda ekonomi ve business sınıfı yolcu sayısındaki uyuşmazlık fark edildi. Bunun üzerine yer hizmetleri ekipleri inceleme başlattı. HavaSosyalMedya'nın edindiği bilgilere göre ilk aşamada durumun sistemsel bir aksaklıktan mı yoksa personel hatasından mı kaynaklandığı araştırıldı.

Yapılan incelemede, yolcunun yapay zeka kullanarak mobil biniş kartındaki koltuk numarasını değiştirdiği ve bu yöntemle Business Class'ta seyahat etmeye çalıştığı belirlendi.

Uçak park pozisyonuna döndü, yolcunun kara listeye alınması ve hakkında hukuki süreç başlatılması bekleniyor.

Uçak park pozisyonuna döndü, yolcunun kara listeye alınması ve hakkında hukuki süreç başlatılması bekleniyor.

Olay üzerine uçak 301 numaralı park pozisyonuna geri döndü. Yolcu hakkında kural dışı yolcu formu düzenlenerek uçaktan indirildi.

HavaSosyalMedya'nın aktardığına göre K.S. isimli yolcunun Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alınması bekleniyor. Ayrıca yolcu hakkında belgede sahtecilik nedeniyle hukuki süreç başlatılacak. Türk Hava Yolları'nın konuya ilişkin resmî bir açıklamasına henüz paylaşılmadı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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