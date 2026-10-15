Yapay Zekayla Biniş Kartını Değiştirip Business'ta Uçmaya Çalıştı: Uçak Kapıya Geri Döndü

Uçakta yapılan sayımlarda ekonomi ve business sınıfı yolcu sayısındaki uyuşmazlık fark edildi. Bunun üzerine yer hizmetleri ekipleri inceleme başlattı. HavaSosyalMedya'nın edindiği bilgilere göre ilk aşamada durumun sistemsel bir aksaklıktan mı yoksa personel hatasından mı kaynaklandığı araştırıldı.

Yapılan incelemede, yolcunun yapay zeka kullanarak mobil biniş kartındaki koltuk numarasını değiştirdiği ve bu yöntemle Business Class'ta seyahat etmeye çalıştığı belirlendi.