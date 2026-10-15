Yapay Zekayla Biniş Kartını Değiştirip Business'ta Uçmaya Çalıştı: Uçak Kapıya Geri Döndü
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Türk Hava Yolları'nın TK2326 sefer sayılı İstanbul-İzmir uçuşunda, ekonomi sınıfında seyahat etmesi gereken bir yolcunun yapay zeka kullanarak mobil biniş kartındaki koltuk numarasını değiştirip Business Class'ta seyahat etmeye çalıştığı iddia edildi. Olayın fark edilmesinin ardından uçak park pozisyonuna geri döndü. HavaSosyalMedya'nın özel haberine göre yolcu uçaktan indirildi ve hakkında hukuki süreç başlatılacak.
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Kaynak: HavaSosyalMedya
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Ekonomi sınıfında koltuğu olan yolcu, mobil biniş kartında 4. sıradaki koltuğu göstererek Business Class kabinine yerleşti.
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Uçaktaki sayım uyuşmazlığı fark edilince yer hizmetleri ekipleri inceleme başlattı.
Uçak park pozisyonuna döndü, yolcunun kara listeye alınması ve hakkında hukuki süreç başlatılması bekleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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