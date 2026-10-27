İstanbul'u Gezerken Lolipopunu Düşüren Yabancı Bir İçerik Üreticisi Motokuryenin Jestini Paylaştı

İstanbul, tarihi dokusu, hareketli yaşamı ve canlı sokaklarıyla her dönem dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlayan şehirlerin başında geliyor. Ülkemizi ziyaret eden turistlerin en çok dikkatini çeken şeylerin başında ise gördükleri misafirperverlik ve yardımseverlik geliyor. Yaşanan küçücük bir jest bile bazen şehirde geçen günün en akılda kalan anına dönüşüyor.

'bekahhlayne' isimli yabancı içerik üreticisi, İstanbul'da yağmurlu bir günde yürürken lolipopunu yere düşürdüğü anları paylaştı. Genç kadının üzüntüsünü fark eden bir motokurye, elindeki lolipopları ona ikram etti. Doğum gününün bir gün önce olduğunu söyleyen içerik üreticisi, yaşadığı sürpriz karşısında hem çok şaşırdı hem çok mutlu oldu. Çok duygulanan genç kadın, yaşadığı bu anın Türk halkının ne kadar güzel kalpli olduğunu gösterdiğini belirtti.

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