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İstanbul'u Gezerken Lolipopunu Düşüren Yabancı Bir İçerik Üreticisi Motokuryenin Jestini Paylaştı

İstanbul'u Gezerken Lolipopunu Düşüren Yabancı Bir İçerik Üreticisi Motokuryenin Jestini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.10.2026 - 17:25

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İstanbul, tarihi dokusu, hareketli yaşamı ve canlı sokaklarıyla her dönem dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlayan şehirlerin başında geliyor. Ülkemizi ziyaret eden turistlerin en çok dikkatini çeken şeylerin başında ise gördükleri misafirperverlik ve yardımseverlik geliyor. Yaşanan küçücük bir jest bile bazen şehirde geçen günün en akılda kalan anına dönüşüyor.

'bekahhlayne' isimli yabancı içerik üreticisi, İstanbul'da yağmurlu bir günde yürürken lolipopunu yere düşürdüğü anları paylaştı. Genç kadının üzüntüsünü fark eden bir motokurye, elindeki lolipopları ona ikram etti. Doğum gününün bir gün önce olduğunu söyleyen içerik üreticisi, yaşadığı sürpriz karşısında hem çok şaşırdı hem çok mutlu oldu. Çok duygulanan genç kadın, yaşadığı bu anın Türk halkının ne kadar güzel kalpli olduğunu gösterdiğini belirtti.

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Peki Türk kültüründe misafirperverlik neden bu kadar önemli?

Peki Türk kültüründe misafirperverlik neden bu kadar önemli?

Türk kültüründe yabancıya, misafire ya da yoldan geçene gösterilen yakınlık yalnızca bir nezaket kuralı olarak görülmüyor. 'Tanrı misafiri' deyimi, kapıya habersiz gelen bir kişinin bile ağırlanması gerektiği anlayışını tek bir cümleyle özetliyor.

Çay ikramı ise bu anlayışın en bilinen göstergelerinden biri. Dükkanlarda, çarşılarda ve evlerde tanıştığımız kişiye ilk olarak çay sunulması, ülkemizde sohbetin başlangıcı sayılıyor. Türk kahvesi de kahvehane kültürüyle birlikte 2013 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'ne girerek bu paylaşma geleneğinin dünya çapında tanınan bir parçası haline geldi.

İstanbul gibi kalabalık bir metropolde bile bu alışkanlığın sokağa taşınması, yabancı ziyaretçileri çoğu zaman şaşırtıyor. Düşen bir lolipopun yerine uzatılan yenisi de tam olarak bu sıcaklığın küçük ama unutulmaz bir örneğini gözler önüne seriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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