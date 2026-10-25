Manifest'in Baş Dansçısı Hilal Yelekçi Kendisiyle Özdeşleşen Hileli Dansının Nasıl Ortaya Çıktığını Anlattı

Manifest, son dönemin en çok konuşulan müzik grubu bildiğiniz üzere. Uzun bir aradan sonra yeni bir girlband'e kavuşunda haliyle pek çok kişinin de neşesi yerine geldi. Londra'da verdikleri konserle çok konuşulan ve ilk İngilizce paraları TRALALA ile müzik listelerinde ilk sıraya yerleşen Manifest üyeleri, kendileri gibi yeni bir müzik grubu olan AURA'ya destek vermek için grubun lansmanına katıldı.

Manifest'in baş dansçısı Hilal Yelekçi, Ajda Pekkan ile yaptıkları Hileli isimli düetin ardından, konserde yaptığı dans ile çok konuşuldu hatta o dans kendisinin imzası haline geldi. AURA'nın lansmanında basının sorularını yanıtlayan Hilal Yelekçi, şarkıyla özdeşleşen dansının nasıl ortaya çıktığını anlattı. Yelekçi, 'Aslında bir gün içimden gelerek yaptığım bir danstı. Sonra insanların onu görmek istediğini anlayınca benim de yapmaktan çok keyif aldığım bir dans oldu.' dedi. Londra konserinin heyecanın da paylaşan Yelekçi kendisi ile ilgili merak edilen sorulara da yanıt verdi.