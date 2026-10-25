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Manifest'in Baş Dansçısı Hilal Yelekçi Kendisiyle Özdeşleşen Hileli Dansının Nasıl Ortaya Çıktığını Anlattı

Manifest'in Baş Dansçısı Hilal Yelekçi Kendisiyle Özdeşleşen Hileli Dansının Nasıl Ortaya Çıktığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2026 - 14:03

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Manifest, son dönemin en çok konuşulan müzik grubu bildiğiniz üzere. Uzun bir aradan sonra yeni bir girlband'e kavuşunda haliyle pek çok kişinin de neşesi yerine geldi. Londra'da verdikleri konserle çok konuşulan ve ilk İngilizce paraları TRALALA ile müzik listelerinde ilk sıraya yerleşen Manifest üyeleri, kendileri gibi yeni bir müzik grubu olan AURA'ya destek vermek için grubun lansmanına katıldı. 

Manifest'in baş dansçısı Hilal Yelekçi, Ajda Pekkan ile yaptıkları Hileli isimli düetin ardından, konserde yaptığı dans ile çok konuşuldu hatta o dans kendisinin imzası haline geldi. AURA'nın lansmanında basının sorularını yanıtlayan Hilal Yelekçi,  şarkıyla özdeşleşen dansının nasıl ortaya çıktığını anlattı. Yelekçi, 'Aslında bir gün içimden gelerek yaptığım bir danstı. Sonra insanların onu görmek istediğini anlayınca benim de yapmaktan çok keyif aldığım bir dans oldu.' dedi. Londra konserinin heyecanın da paylaşan Yelekçi kendisi ile ilgili merak edilen sorulara da yanıt verdi.

Kaynak: https://x.com/tv100/status/2114248428...
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İlham kaynağını anlattı!

İlham kaynağını anlattı!

Aura müzik grubunun lansmanına katılarak heyecanlarına ortak olan Hilal Yelekçi, gecede Magazin Hattı'nın sorularını yanıtladı. Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan genç müzisyen, büyük Londra konseri heyecanını paylaşırken Ajda Pekkan ile düetinde sosyal medyada akım haline gelen dansının hikayesini de anlattı.

Yelekçi, o hareketin planlı bir koreografi olmadığını, bir gün tamamen içinden geldiği gibi yaptığı anlık bir dans olduğunu söyledi. İzleyenlerin keyif almasıyla birlikte dansın bir akıma dönüştüğünü anlatan ünlü isim, bu ilgiyi görmekten büyük mutluluk duyduğunu da gizlemedi.

Dansındaki ilham kaynağını iç huzur ve denge olarak tanımlayan Yelekçi, sözü Manifest'e de getirdi. Grubun her yaş ve kesimden dinleyiciye hitap eden müzik anlayışına dikkat çeken Yelekçi, Manifest'in kuşakları buluşturan çizgisine vurgu yaptı.

Mayıs ayında yayımlanan Hileli, Ajda Pekkan ile Manifest'i aynı şarkıda buluşturmuştu. Düet, Pekkan'ın İstanbul'daki konserinde Manifest'i sahnesine davet etmesinin ardından gelmiş, şarkı Spotify Türkiye'de yazın en çok dinlenen parçası olmuştu. Hilal'in dansı da şarkıyla birlikte adeta bir imzaya dönüştü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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