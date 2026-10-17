Manifest’in Wembley Sahnesi Bize Unuttuğumuz Birini Hatırlattı: İçimizdeki Çocuğu

Manifest’in Wembley sahnesindeki o görüntüler bana bir süredir üzerinde düşündüğüm başka bir meseleyi de hatırlattı. Yetişkinlikte kendimizle kurduğumuz ilişkiyi ne kadar bilinçli seçiyoruz?
Çocukken öğrendiğimiz bazı davranışları, bize iyi gelip gelmediklerini sorgulamadan sürdürebiliyoruz. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak, herkesi memnun etmek, sürekli üretken olmak zorunda hissetmek veya dinlenirken suçluluk duymak bunlardan yalnızca birkaçı. Bunları fark etmek her zaman kolay değil. Çünkü yıllardır bizimle olan bir düşünce biçimini, düşünce biçimi olarak değil, gerçekliğin kendisi olarak algılayabiliyoruz.
Belki bu hafta eski bir fotoğraf albümünü açmak için güzel bir fırsattır. Fotoğraftaki çocuğa bakıp mutlaka duygulanmak, ağlamak ya da kendimizle ilgili büyük bir keşif yapmak zorunda değiliz. Sadece biraz merakla bakabiliriz. O yıllarda en çok ne yapmaktan hoşlanıyorduk? Hangi konularda cesurduk? Nelerden çekiniyorduk? Hangi özelliklerimizi zamanla saklamayı öğrendik? Bugün hâlâ bize ait olan ama uzun zamandır ilgilenmediğimiz neler var?
Ben böyle soruların geçmişe dönmekten çok bugünü anlamakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Büyümek çoğu zaman çocukluğu geride bırakmak, eski alışkanlıklarımızdan sıyrılıp yeni bir kimlik edinmek gibi anlatılıyor. Oysa yetişkinlikte kim olduğumuzu anlamaya çalışırken çocukluğumuzun izleriyle de karşılaşıyoruz. Bazen o izlerden bazılarını değiştirmek, bazen de yıllardır sakladığımız bir yönümüzü yeniden keşfetmek istiyoruz.
Manifest’in sahnesinde gördüğümüz çocukluk fotoğrafları birkaç dakika sonra ekrandan kayboldu. Şarkı bitti, konser devam etti. Ama benim aklımda sahnedeki başarıdan çok, o fotoğraflardaki çocukların yıllar içinde neler yaşadığı sorusu kaldı.
Bir de kendi çocukluk fotoğraflarım. Çünkü geçmişteki kendimize bakarken yalnızca gerçekleştiremediğimiz hayalleri, yaptığımız hataları veya eksiklerimizi görmek zorunda değiliz. O yıllarda ne kadar az şey bildiğimizi, buna rağmen nasıl öğrenmeye, denemeye ve hayatı anlamaya çalıştığımızı da hatırlayabiliriz.
Çocukken anlamlandıramadığımız bazı şeyleri bugün anlayabilecek, o zamanlar kendimize gösteremediğimiz anlayışı şimdi gösterebilecek yaşa gelmiş olmak… Benim için büyümek bu.
Ben şimdi kendi çocukluk fotoğrafıma baktığımda o küçük kızın benimle gurur duyup duymayacağından çok bugün ona nasıl davrandığımı düşünmek istiyorum.
Peki, siz çocukluğunuzdaki hâlinizle karşılıklı oturabilseydiniz ona ne söylemek isterdiniz?