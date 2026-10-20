Sözcü Ana Haber Sunucusu Ekrem Açıkel Manifest'in Konser Haberinin Girişini "Hileli" Söyleyerek Yaptı

Wembley'deki konserde ışık gösterileri ve dans ekibiyle sahneyi dolduran Manifest, konserde Türk bayrağını da açarak ülkemizi gururlandırdı. Gösteri boyunca sahne düzeni ve kostümleriyle de dikkat çeken grup, Türk pop müziğinin yurt dışındaki en büyük anlarından birine imza attı.

2025 yılında Big5 Türkiye müzik yarışması aracılığıyla bir araya gelen altı kişilik grup, kısa sürede ülkemizde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kosova'daki Sunny Hill Festival'de sahne alan Manifest, festival kapsamında Dua Lipa ile de bir araya gelmişti.

Grubun 'Hileli' şarkısı Ajda Pekkan'ın da yer aldığı bir düet olarak yayımlandı. İlk İngilizce şarkıları 'Tralala' ise 9 Ekim'de dinleyiciyle buluştu. Özellikle küçük yaştaki çocukların hayranlıkla takip ettiği grup, anne babaların da radarında haliyle. Her biri çocukları kadar Manifest şarkılarına hakim. Sözcü ekranlarında yaşanan bu anlar da en çok ebeveynler tarafından beğenildi haliyle.