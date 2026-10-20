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Sözcü Ana Haber Sunucusu Ekrem Açıkel Manifest'in Konser Haberinin Girişini "Hileli" Söyleyerek Yaptı

Sözcü Ana Haber Sunucusu Ekrem Açıkel Manifest'in Konser Haberinin Girişini "Hileli" Söyleyerek Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2026 - 21:54

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Pop müziğin ülkemizdeki yeni nesil temsilcilerinden Manifest, 16 Ekim'de Londra'daki OVO Arena Wembley sahnesine çıkarak Tarkan'dan sonra bu sahnede konser veren ilk Türk grubu oldu. Konserin ardından haber bültenlerinde de gündemin ilk sıralarına yerleşen grup, sahnede açtığı Türk bayrağıyla gururlandıran bir görüntüye imza attı.

Sözcü Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel de bültende Manifest'in Wembley konserini sunarken 'Kız babaları iyi bilir' diyerek grubun 'Hileli' şarkısından kısa bir kesit söyledi. Stüdyodaki neşeli hali ise izleyenleri de neşelendirdi. 

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Tarkan'dan sonra Wembley sahnesine çıkan ilk Türk grubu.

Tarkan'dan sonra Wembley sahnesine çıkan ilk Türk grubu.

Wembley'deki konserde ışık gösterileri ve dans ekibiyle sahneyi dolduran Manifest, konserde Türk bayrağını da açarak ülkemizi gururlandırdı. Gösteri boyunca sahne düzeni ve kostümleriyle de dikkat çeken grup, Türk pop müziğinin yurt dışındaki en büyük anlarından birine imza attı.

2025 yılında Big5 Türkiye müzik yarışması aracılığıyla bir araya gelen altı kişilik grup, kısa sürede ülkemizde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kosova'daki Sunny Hill Festival'de sahne alan Manifest, festival kapsamında Dua Lipa ile de bir araya gelmişti.

Grubun 'Hileli' şarkısı Ajda Pekkan'ın da yer aldığı bir düet olarak yayımlandı. İlk İngilizce şarkıları 'Tralala' ise 9 Ekim'de dinleyiciyle buluştu. Özellikle küçük yaştaki çocukların hayranlıkla takip ettiği grup, anne babaların da radarında haliyle. Her biri çocukları kadar Manifest şarkılarına hakim. Sözcü ekranlarında yaşanan bu anlar da en çok ebeveynler tarafından beğenildi haliyle.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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