Sözcü Ana Haber Sunucusu Ekrem Açıkel Manifest'in Konser Haberinin Girişini "Hileli" Söyleyerek Yaptı

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Pop müziğin ülkemizdeki yeni nesil temsilcilerinden Manifest, 16 Ekim'de Londra'daki OVO Arena Wembley sahnesine çıkarak Tarkan'dan sonra bu sahnede konser veren ilk Türk grubu oldu. Konserin ardından haber bültenlerinde de gündemin ilk sıralarına yerleşen grup, sahnede açtığı Türk bayrağıyla gururlandıran bir görüntüye imza attı.
Sözcü Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel de bültende Manifest'in Wembley konserini sunarken 'Kız babaları iyi bilir' diyerek grubun 'Hileli' şarkısından kısa bir kesit söyledi. Stüdyodaki neşeli hali ise izleyenleri de neşelendirdi.
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Tarkan'dan sonra Wembley sahnesine çıkan ilk Türk grubu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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