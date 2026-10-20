İki İçerik Üreticisi İstanbul Türkçesi ile Yörük Türkçesini Karşılaştırdı

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Ülkemizin farklı yörelerinde farklı ağızlar konuşuluyor ve bu yöresel farklılıklar, dilimizin rengini oluşturan en güzel yanlardan biri. Bir kelimenin bölgeden bölgeye değişen söylenişi ve anlamı, sohbetlerimizi de renklendiriyor. Ağızlar arasındaki farklar, Türkçenin ne kadar geniş ve katmanlı bir dil olduğunu bir kez daha gösteriyor.
İçerik üreticileri Taha Yasin Karabay ve beyzadennn, Yörük Türkçesiyle İstanbul Türkçesini karşılaştırdı. Ortaya da en az dilimiz kadar renkli bir video çıktı.
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Peki Yörük Türkçesi nedir?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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