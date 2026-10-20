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İki İçerik Üreticisi İstanbul Türkçesi ile Yörük Türkçesini Karşılaştırdı

İki İçerik Üreticisi İstanbul Türkçesi ile Yörük Türkçesini Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2026 - 19:24

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Ülkemizin farklı yörelerinde farklı ağızlar konuşuluyor ve bu yöresel farklılıklar, dilimizin rengini oluşturan en güzel yanlardan biri. Bir kelimenin bölgeden bölgeye değişen söylenişi ve anlamı, sohbetlerimizi de renklendiriyor. Ağızlar arasındaki farklar, Türkçenin ne kadar geniş ve katmanlı bir dil olduğunu bir kez daha gösteriyor.

İçerik üreticileri Taha Yasin Karabay ve beyzadennn, Yörük Türkçesiyle İstanbul Türkçesini karşılaştırdı. Ortaya da en az dilimiz kadar renkli bir video çıktı.

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Peki Yörük Türkçesi nedir?

Peki Yörük Türkçesi nedir?

Yörük sözcüğü, Türkçedeki yürümek fiilinden türüyor ve tarih boyunca yaylak ile kışlak arasında göç eden konargöçer Türkmen boylarını anlatıyor. Bugün Anadolu'nun çeşitli yörelerinde, özellikle Toroslar çevresinde ve Akdeniz ile Ege kıyılarında yaşayan Yörük topluluklarının konuşması, ayrı bir dil olmaktan çok Türkiye Türkçesinin kendine özgü bir ağzı olarak kabul ediliyor. Yüzyıllar boyunca dağlarda ve yaylalarda şekillenen bu ağız, şehir Türkçesinde çoktan kullanımdan düşen pek çok sözcüğü hala yaşatıyor.

Videodaki örneklerden biri olan 'çintmek' fiili de bu zenginliğin güzel bir göstergesi. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde, özellikle Akdeniz, Ege ve İç Anadolu ağızlarında kullanılan bu fiil, 'parçalamak, kesmek, doğramak' anlamına geliyor. Mecazi olarak ise 'mahvetmek, pataklamak, hırpalamak' karşılığında kullanılıyor. Yani 'Seni çinterin' demek, İstanbul Türkçesindeki sert bir 'Seni döverim' ifadesine denk düşüyor. Yüzyıllardır dağlarda yaşatılan bu sözcükler, günümüzde de yörelerimizin hafızasını canlı tutmaya devam ediyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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