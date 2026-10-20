İki İçerik Üreticisi İstanbul Türkçesi ile Yörük Türkçesini Karşılaştırdı

Ülkemizin farklı yörelerinde farklı ağızlar konuşuluyor ve bu yöresel farklılıklar, dilimizin rengini oluşturan en güzel yanlardan biri. Bir kelimenin bölgeden bölgeye değişen söylenişi ve anlamı, sohbetlerimizi de renklendiriyor. Ağızlar arasındaki farklar, Türkçenin ne kadar geniş ve katmanlı bir dil olduğunu bir kez daha gösteriyor.

İçerik üreticileri Taha Yasin Karabay ve beyzadennn, Yörük Türkçesiyle İstanbul Türkçesini karşılaştırdı. Ortaya da en az dilimiz kadar renkli bir video çıktı.

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