"Çaresizsiniz" ve "Çare Sizsiniz": Hollandalı Kullanıcı Türkçeye Hayran Kaldı
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Hollandaca paylaşımlar yapan bir X kullanıcısı, Türkçenin küçücük bir ayrıntıyla bile anlam değiştirebilen yapısına hayran kaldığını yazdı. Hollandalı olduğu anlaşılan kullanıcı, 'Çaresizsiniz' ile 'Çare sizsiniz' örneğini paylaştı. Aradaki tek boşluğun 'umutsuzsunuz' anlamındaki cümleyi 'çözüm sizsiniz' cümlesine çevirdiğini anlatan kullanıcı, bunun gerçekten güzel olup olmadığını da sordu. Paylaşım kısa sürede Türkçe konuşan kullanıcıların da dikkatini çekti. Bu tanıdık oyun, dışarıdan bakan biri için hâlâ şaşırtıcı. Alıntılar ve yanıtlar arasında hem eklerle hem noktalama işaretleriyle kurulan örnekler öne çıktı.
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İlk paylaşım şöyleydi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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