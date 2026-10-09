"Çaresizsiniz" ve "Çare Sizsiniz": Hollandalı Kullanıcı Türkçeye Hayran Kaldı

Hollandaca paylaşımlar yapan bir X kullanıcısı, Türkçenin küçücük bir ayrıntıyla bile anlam değiştirebilen yapısına hayran kaldığını yazdı. Hollandalı olduğu anlaşılan kullanıcı, 'Çaresizsiniz' ile 'Çare sizsiniz' örneğini paylaştı. Aradaki tek boşluğun 'umutsuzsunuz' anlamındaki cümleyi 'çözüm sizsiniz' cümlesine çevirdiğini anlatan kullanıcı, bunun gerçekten güzel olup olmadığını da sordu. Paylaşım kısa sürede Türkçe konuşan kullanıcıların da dikkatini çekti. Bu tanıdık oyun, dışarıdan bakan biri için hâlâ şaşırtıcı. Alıntılar ve yanıtlar arasında hem eklerle hem noktalama işaretleriyle kurulan örnekler öne çıktı.