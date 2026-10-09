article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Çaresizsiniz" ve "Çare Sizsiniz": Hollandalı Kullanıcı Türkçeye Hayran Kaldı

"Çaresizsiniz" ve "Çare Sizsiniz": Hollandalı Kullanıcı Türkçeye Hayran Kaldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2026 - 12:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hollandaca paylaşımlar yapan bir X kullanıcısı, Türkçenin küçücük bir ayrıntıyla bile anlam değiştirebilen yapısına hayran kaldığını yazdı. Hollandalı olduğu anlaşılan kullanıcı, 'Çaresizsiniz' ile 'Çare sizsiniz' örneğini paylaştı. Aradaki tek boşluğun 'umutsuzsunuz' anlamındaki cümleyi 'çözüm sizsiniz' cümlesine çevirdiğini anlatan kullanıcı, bunun gerçekten güzel olup olmadığını da sordu. Paylaşım kısa sürede Türkçe konuşan kullanıcıların da dikkatini çekti. Bu tanıdık oyun, dışarıdan bakan biri için hâlâ şaşırtıcı. Alıntılar ve yanıtlar arasında hem eklerle hem noktalama işaretleriyle kurulan örnekler öne çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

'Türkçe çok havalı. O tek boşluk anlamı öyle bir değiştiriyor ki, ilki 'siz çaresizsiniz' anlamına geliyor, ama ikincisi 'çare sizsiniz' diyor, bu harika değil mi?'

Birleşik yazılan "diyebilmek" ile ayrı yazılan "diye bilmek" bambaşka şeyler söylüyor

"Nedensizce" kelimesi üç ayrı cümleye bölünebiliyor

"Nedensizce" kelimesi üç ayrı cümleye bölünebiliyor
twitter.com

Aynı harfler, tek boşlukla "Ya dayan" ve "Yada yan" oluyor

"-sizsiniz" ekini ayırınca olumsuz sıfatların hepsi iltifata dönüşüyor

"-sizsiniz" ekini ayırınca olumsuz sıfatların hepsi iltifata dönüşüyor
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türklerin bile zorlandığı "o da mı" meselesi: Tek cümle, dört ayrı yazım

Türklerin bile zorlandığı "o da mı" meselesi: Tek cümle, dört ayrı yazım
twitter.com

Tırnak ve virgül yerleşince "derdin" ile "derdim" el değiştiriyor

Tırnak ve virgül yerleşince "derdin" ile "derdim" el değiştiriyor
twitter.com

Bir de video geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın