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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Güldüren Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Güldüren Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.10.2026 - 12:33
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Bazen iyi bir video, kimi zaman akıllıca kullanılmış bir görsel hepimizi güldürebiliyor. Elbette mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ama kelime şakaları bir başka. Her türlü mizahın döndüğü X'te ilk bakışta soğuk gibi gelse de boşluğumuza geldiğinde güldüren espriler arada önümüze düşüyor. Bu kez hangi kullanıcılar sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş, bakalım?

İyi eğlenceler 🚀

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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