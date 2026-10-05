Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Güldüren Twitter Kullanıcıları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazen iyi bir video, kimi zaman akıllıca kullanılmış bir görsel hepimizi güldürebiliyor. Elbette mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ama kelime şakaları bir başka. Her türlü mizahın döndüğü X'te ilk bakışta soğuk gibi gelse de boşluğumuza geldiğinde güldüren espriler arada önümüze düşüyor. Bu kez hangi kullanıcılar sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş, bakalım?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey bir yemek tutkusuyla başladı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yol uzunluğu kilo metreyle ölçülünce
Biraz da futbol...
Kemerler gevşeyince sofraya yeni bir akım geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trafikteki kazaya bile kelime şakası yetişti
Koridorda yaşanan abi kardeş vakası
Saray günlerinde abi kardeş meselesi daha ağırdı
Edebiyatın fazla sentetik kalan kuzeni
Mahallede son dakika: Kediler ayaklandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çay söylerken ablayı da unutmayan sipariş
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın