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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Güldüren Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Güldüren Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.09.2026 - 14:20
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Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir görsel hepimizi güldürebiliyor. Elbette mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ama kelime şakaları başka. Her türlü mizahın döndüğü X'te arada önümüze pek çok ilk başta soğuk gibi gelse de boşluğumuza geldiğinde güldüren espriler düşüyor. Bakalım hangi kullanıcılar sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!

Bunu da karıştırma...

Bunu da karıştırma...
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Racon kesme anadalı

Racon kesme anadalı
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En temizi...

En temizi...
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Edince böyle mi oluyor?

Edince böyle mi oluyor?
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Olmuş yine de.

Olmuş yine de.
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Biraz da İngilizceyi bükenler...

Biraz da İngilizceyi bükenler...
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Cidden ya...

Cidden ya...
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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