Sel Felaketinde Mahsur Kalan Murat Boz'dan Anlamlı Ziyaret!
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Murat Boz ve Demet Özdemir, şiddetli yağış nedeniyle Phoenix Stüdyoları'nda mahsur kalmıştı.
Polis dalgıç ekipleri sabaha karşı saat 04.09'da onlara ulaşmıştı.
Murat Boz, kendisini kurtaran dalgıç polisleri ziyaret edip teşekkür etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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