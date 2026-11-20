İstanbul'da ekim ayında etkili olan kuvvetli sağanak birçok ilçede su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Maslak-Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları da sular altında kaldı.

Çekim için stüdyoda bulunan Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir, su seviyesinin hızla yükselmesi ve elektriklerin kesilmesi nedeniyle yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldı. Boz, sosyal medya hesabından yetkililerden acil yardım beklediklerini duyurmuş, ilerleyen saatlerde su yükselmeye devam ederken şöyle yazmıştı: