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Murat Boz ve Demet Özdemir Yağmurda Mahsur Kaldı: Yetkililerden Yardım İstediler!

Murat Boz ve Demet Özdemir Yağmurda Mahsur Kaldı: Yetkililerden Yardım İstediler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 19:40
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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında su baskınları yaşanırken ulaşımda da ciddi aksamalar meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da yarın okulların tatil edilmesine karar verildi. Yağıştan etkilenenler arasında ünlü isimler de oldu.

Murat Boz, Maslak-Ayazağa'da yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını açıklayarak yetkililere seslendi. Aynı bölgede bulunan Demet Özdemir de yardım çağrısında bulundu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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İstanbul'da sabahtan bu yana etkisini gösteren sağanak yağış hayatı adeta felç etti.

İstanbul'da sabahtan bu yana etkisini gösteren sağanak yağış hayatı adeta felç etti.

İstanbul, 14 Ekim Çarşamba gününe kuvvetli sağanak ve fırtına uyarılarıyla uyandı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, kentin birçok noktasında su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Avrupa Yakası'nda yağışın şiddetlenmesiyle birlikte günlük hayat da ciddi şekilde olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul Valiliği de vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmaya çağırdı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yağışların 15 Ekim Perşembe günü de devam edeceği belirtildi. Avrupa Yakası'nda sabah saatlerine, Anadolu Yakası'nda ise öğle saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği duyuruldu.

Yağışın etkisini sürdürmesi üzerine İstanbul Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.

Ancak sağanak yalnızca trafikte olanları ya da evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşları etkilemedi. İstanbul'un Maslak-Ayazağa bölgesinde bulunan stüdyolar da su baskınlarından nasibini aldı. Bölgede mahsur kalanlar arasında ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'in de bulunduğu ortaya çıktı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Murat Boz ve Demet Özdemir, Maslak-Ayazağa'da mahsur kaldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. İki ünlü isim de yetkililerden acil yardım istedi!

Murat Boz ve Demet Özdemir, Maslak-Ayazağa'da mahsur kaldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. İki ünlü isim de yetkililerden acil yardım istedi!

Şiddetli yağışın ardından Maslak-Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nın bulunduğu bölgede zor anlar yaşandı. Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla stüdyoları su bastığını, elektriklerin kesildiğini ve yüzlerce çalışanla birlikte bölgede mahsur kaldıklarını açıkladı.

Boz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Maslak-Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz.”

Ünlü şarkıcının yardım çağrısının ardından oyuncu Demet Özdemir'in de aynı bölgede mahsur kaldığı öğrenildi. Özdemir'in de “Tüm yetkili birimlerden yardım bekliyoruz.” sözleriyle destek istediği aktarıldı.

İki ünlü ismin aynı bölgede mahsur kalması, sağanağın stüdyo çalışanlarını da ne kadar zor durumda bıraktığını bir kez daha ortaya koydu. Özellikle elektriklerin kesilmesi ve stüdyoları su basması, bölgedeki yüzlerce kişi için endişe yarattı. Murat Boz ve Demet Özdemir'in yardım çağrılarının ardından gözler yetkililere çevrildi.

Murat Boz, ayrıca canlı yayın da açtı.

Demet Özdemir de bulundukları binadaki su seviyesinin giderek yükselttiğini belirterek yardım talebini yeniledi.

Demet Özdemir de bulundukları binadaki su seviyesinin giderek yükselttiğini belirterek yardım talebini yeniledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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