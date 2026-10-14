Murat Boz ve Demet Özdemir Yağmurda Mahsur Kaldı: Yetkililerden Yardım İstediler!

İstanbul, 14 Ekim Çarşamba gününe kuvvetli sağanak ve fırtına uyarılarıyla uyandı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, kentin birçok noktasında su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Avrupa Yakası'nda yağışın şiddetlenmesiyle birlikte günlük hayat da ciddi şekilde olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul Valiliği de vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmaya çağırdı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yağışların 15 Ekim Perşembe günü de devam edeceği belirtildi. Avrupa Yakası'nda sabah saatlerine, Anadolu Yakası'nda ise öğle saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği duyuruldu.

Yağışın etkisini sürdürmesi üzerine İstanbul Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı.

Ancak sağanak yalnızca trafikte olanları ya da evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşları etkilemedi. İstanbul'un Maslak-Ayazağa bölgesinde bulunan stüdyolar da su baskınlarından nasibini aldı. Bölgede mahsur kalanlar arasında ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'in de bulunduğu ortaya çıktı.