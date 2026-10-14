Murat Boz ve Demet Özdemir Yağmurda Mahsur Kaldı: Yetkililerden Yardım İstediler!
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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında su baskınları yaşanırken ulaşımda da ciddi aksamalar meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da yarın okulların tatil edilmesine karar verildi. Yağıştan etkilenenler arasında ünlü isimler de oldu.
Murat Boz, Maslak-Ayazağa'da yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını açıklayarak yetkililere seslendi. Aynı bölgede bulunan Demet Özdemir de yardım çağrısında bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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İstanbul'da sabahtan bu yana etkisini gösteren sağanak yağış hayatı adeta felç etti.
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Murat Boz ve Demet Özdemir, Maslak-Ayazağa'da mahsur kaldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. İki ünlü isim de yetkililerden acil yardım istedi!
Murat Boz, ayrıca canlı yayın da açtı.
Demet Özdemir de bulundukları binadaki su seviyesinin giderek yükselttiğini belirterek yardım talebini yeniledi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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