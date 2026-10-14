Verdiği 20 Kiloyla Gündem Olmuştu: Şebnem Bozoklu'nun Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Canım Ailem'in Meliha'sı, Ulan İstanbul'un Yaren'i derken canlandırdığı her karakterle kendisini ayrı sevdiğimiz Şebnem Bozoklu, son dönemde yaşadığı değişimle gündemden düşmüyor. Yaklaşık bir yıl içerisinde 20 kilo veren başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Altın Koza Film Festivali'nde ortaya çıkan görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı.
Kilo verme sürecini doktorları eşliğinde yürüttüğünü açıklayan Bozoklu, bu sefer yüzündeki değişimle dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canım Ailem'in Meliha'sından Ulan İstanbul'un Yaren'ine, Şebnem Bozoklu'yu hangi rolde izlesek ayrı sevdik! Başarılı oyuncu şimdilerde ise hem yeni projeleriyle hem de değişimiyle gündemimizde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık bir yılda tam 20 kilo veren Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüleriyle herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncu, bu süreçte neler yaptığını da açıkça anlatmıştı.
Şebnem Bozoklu'nun son paylaştığı videoda ise özellikle yüzünün geldiği son hal dikkat çekti. Ünlü oyuncunun değişimi bir kez daha kendisini gösterdi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın