Verdiği 20 Kiloyla Gündem Olmuştu: Şebnem Bozoklu'nun Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!

46 yaşındaki Şebnem Bozoklu'nun son bir yılda yaşadığı değişim, özellikle Altın Koza Film Festivali'nde çekilen fotoğraflarının ardından magazin gündemine taşınmıştı. Festivaldeki görünümüyle dikkat çeken oyuncunun yaklaşık 20 kilo verdiği ortaya çıkınca, herkesin aklına aynı soru gelmişti: Şebnem Bozoklu bu kadar kiloyu nasıl verdi?

Bozoklu ise merak edilen sorunun yanıtını daha önce yaptığı açıklamayla vermişti. Yaklaşık bir yıldır kendisine daha fazla zaman ayırdığını belirten oyuncu, doktorlarıyla birlikte ilerlediğini, düzenli beslenmeye dikkat ettiğini ve spor yapmayı hayatının bir parçası haline getirdiğini söylemişti.

“1 senedir kendimle daha ilgiliyim. Doktorlarımla birlikte yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle kilo verdim.” ifadelerini kullanmıştı. Kilo verme sürecini kısa süreli bir değişiklik olarak değil, yaklaşık bir yıla yayılan bir düzen içerisinde geçiren Bozoklu'nun yeni görünümü, eski fotoğraflarıyla karşılaştırılınca daha da belirgin hâle gelmişti. Özellikle yüz hatlarındaki değişim ve yeni tarzı, oyuncunun takipçilerinin de dikkatinden kaçmamıştı.