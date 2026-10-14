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Verdiği 20 Kiloyla Gündem Olmuştu: Şebnem Bozoklu'nun Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!

Verdiği 20 Kiloyla Gündem Olmuştu: Şebnem Bozoklu'nun Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 18:21
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Canım Ailem'in Meliha'sı, Ulan İstanbul'un Yaren'i derken canlandırdığı her karakterle kendisini ayrı sevdiğimiz Şebnem Bozoklu, son dönemde yaşadığı değişimle gündemden düşmüyor. Yaklaşık bir yıl içerisinde 20 kilo veren başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Altın Koza Film Festivali'nde ortaya çıkan görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı. 

Kilo verme sürecini doktorları eşliğinde yürüttüğünü açıklayan Bozoklu, bu sefer yüzündeki değişimle dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Canım Ailem'in Meliha'sından Ulan İstanbul'un Yaren'ine, Şebnem Bozoklu'yu hangi rolde izlesek ayrı sevdik! Başarılı oyuncu şimdilerde ise hem yeni projeleriyle hem de değişimiyle gündemimizde.

Canım Ailem'in Meliha'sından Ulan İstanbul'un Yaren'ine, Şebnem Bozoklu'yu hangi rolde izlesek ayrı sevdik! Başarılı oyuncu şimdilerde ise hem yeni projeleriyle hem de değişimiyle gündemimizde.

Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından Şebnem Bozoklu, yıllardır kendine has enerjisi, doğal oyunculuğu ve hayat verdiği birbirinden farklı karakterlerle gönlümüzde ayrı bir yere sahip. Canım Ailem dizisindeki Meliha karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı Bozoklu, ardından Ulan İstanbul'un unutulmaz Yaren'i olarak karşımıza çıkmış, özellikle komedi konusundaki başarısıyla izleyicilerin favori isimlerinden biri haline gelmişti.

Son olarak 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyeliği yapan oyuncu, festival boyunca yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmişti. Üstelik Bozoklu'nun önümüzdeki dönemde Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanan Susuz Yaz dizisinde Döne karakteriyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Ancak son haftalarda Şebnem Bozoklu'nun adını oyunculuğuyla değil, bir yıl içinde geçirdiği büyük değişimle duyuyoruz, belki denk gelmişsinizdir... Hepinizin bildiği üzere Bozoklu ilk günden bu yana etine dolgun ünlülerimiz arasında yer almış, her zaman da çok beğenilen kadınlardan biri olarak öne çıkmıştı.

Yaklaşık bir yılda tam 20 kilo veren Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüleriyle herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncu, bu süreçte neler yaptığını da açıkça anlatmıştı.

Yaklaşık bir yılda tam 20 kilo veren Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüleriyle herkesi şaşırtmıştı. Ünlü oyuncu, bu süreçte neler yaptığını da açıkça anlatmıştı.

46 yaşındaki Şebnem Bozoklu'nun son bir yılda yaşadığı değişim, özellikle Altın Koza Film Festivali'nde çekilen fotoğraflarının ardından magazin gündemine taşınmıştı. Festivaldeki görünümüyle dikkat çeken oyuncunun yaklaşık 20 kilo verdiği ortaya çıkınca, herkesin aklına aynı soru gelmişti: Şebnem Bozoklu bu kadar kiloyu nasıl verdi?

Bozoklu ise merak edilen sorunun yanıtını daha önce yaptığı açıklamayla vermişti. Yaklaşık bir yıldır kendisine daha fazla zaman ayırdığını belirten oyuncu, doktorlarıyla birlikte ilerlediğini, düzenli beslenmeye dikkat ettiğini ve spor yapmayı hayatının bir parçası haline getirdiğini söylemişti.

“1 senedir kendimle daha ilgiliyim. Doktorlarımla birlikte yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle kilo verdim.” ifadelerini kullanmıştı. Kilo verme sürecini kısa süreli bir değişiklik olarak değil, yaklaşık bir yıla yayılan bir düzen içerisinde geçiren Bozoklu'nun yeni görünümü, eski fotoğraflarıyla karşılaştırılınca daha da belirgin hâle gelmişti. Özellikle yüz hatlarındaki değişim ve yeni tarzı, oyuncunun takipçilerinin de dikkatinden kaçmamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şebnem Bozoklu'nun son paylaştığı videoda ise özellikle yüzünün geldiği son hal dikkat çekti. Ünlü oyuncunun değişimi bir kez daha kendisini gösterdi!

Geçtiğimiz haftalarda verdiği 20 kiloyla magazin gündeminde geniş yer bulan Şebnem Bozoklu, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni videoyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Mavi tişörtü ve beyaz pantolonuyla kamera karşısına geçen oyuncunun neşeli halleri kadar yüzündeki değişim de dikkat çekiyordu. Özellikle yanaklarının incelmesi ve yüz hatlarının daha belirgin görünmesi, Bozoklu'nun bir yıl içinde yaşadığı değişimi bir kez daha ortaya koydu. Eski görüntülerine alışık olanlar için oyuncunun son videosundaki görünümü oldukça farklı. Kilo verme sürecini açıkça anlatan Bozoklu, yeni paylaşımlarıyla da bu değişimi gözler önüne sermeye devam ediyor.

Peki, siz Şebnem Bozoklu'nun son halini nasıl buldunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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