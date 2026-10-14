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Fahriye Evcen'in Üç Ablası Olduğunu Biliyor muydunuz? Burak Özçivit'in Baldızları Dikkat Çekti!

Fahriye Evcen'in Üç Ablası Olduğunu Biliyor muydunuz? Burak Özçivit'in Baldızları Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 17:01
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Yaprak Dökümü'nün Necla'sı, Çalıkuşu'nun Feride'si olarak hafızalarımıza kazınan Fahriye Evcen, yıllardır hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminin en tanıdık isimlerinden biri. Burak Özçivit'le evliliğini, oğulları Karan ve Kerem'le geçirdiği keyifli anları sosyal medya paylaşımlarından yakından takip ediyoruz. 

Ancak ünlü oyuncunun kendi ailesi hakkında bildiklerimiz pek de fazla değil. Almanya'da dünyaya gelen Evcen'in dört kız kardeşin en küçüğü olduğunu biliyor muydunuz? 

Buyurun, Burak Özçivit'in pek tanımadığımız baldızlarına birlikte bakalım!

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Yaprak Dökümü'yle hayatımıza giren Fahriye Evcen, yıllar içinde Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından biri hâline geldi. Şimdilerde ise Burak Özçivit'le kurduğu ailesiyle sık sık gündemimizde!

Yaprak Dökümü'yle hayatımıza giren Fahriye Evcen, yıllar içinde Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından biri hâline geldi. Şimdilerde ise Burak Özçivit'le kurduğu ailesiyle sık sık gündemimizde!

2000'li yılların unutulmaz yapımlarından Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Necla karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı Fahriye Evcen, kariyerinin daha ilk yıllarında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ali Rıza Bey'in birbirinden farklı karakterlere sahip kızlarından Necla'yı canlandırdığı dönemde oyunculuğuyla adından söz ettiren Evcen, ilerleyen yıllarda birbirinden farklı projelerle ekranlarda yer almaya devam etti.

Çalıkuşu dizisindeki Feride karakteriyle hafızalarımıza bir kez daha kazınan oyuncu, Evim Sensin, Aşk Sana Benzer, Sonsuz Aşk ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi yapımlarda da rol aldı. Özellikle Çalıkuşu'nun Evcen'in hayatındaki yeri yalnızca oyunculuk kariyeriyle sınırlı kalmadı. Çünkü bugün hayatını paylaştığı Burak Özçivit'le yolları da bu dizinin setinde kesişmişti.

2017 yılında dünyaevine giren çift, 2019'da ilk oğulları Karan'ı, 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Evlendikleri günden bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Evcen ve Özçivit, aile hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Şimdilerde 40 yaşında olan Fahriye Evcen, bir süredir televizyon ekranlarından uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Eşi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görürken ünlü oyuncunun kendi ailesi hakkında pek bilinmeyen bir detay da var. Meğer Fahriye Evcen, dört kız kardeşin en küçüğüymüş!

Fahriye Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında üç ablası bulunuyor. Peki, Burak Özçivit'in pek tanımadığımız baldızlarını daha önce görmüş müydünüz?

Fahriye Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında üç ablası bulunuyor. Peki, Burak Özçivit'in pek tanımadığımız baldızlarını daha önce görmüş müydünüz?

4 Haziran 1986'da Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya gelen Fahriye Evcen, anne tarafından Çerkes, baba tarafından ise Kavala göçmeni bir ailenin en küçük kızı. Annesi Hatime Evcen ve 2020 yılında hayatını kaybeden babası Ramazan Evcen'in dört kızından biri olan oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarını Almanya'da geçirdi.

Türkiye'deki oyunculuk serüveni ise oldukça ilginç bir tesadüfle başladı. Tatil için geldiği Türkiye'de Oya Aydoğan'ın sunduğu bir televizyon programına seyirci olarak katılan Evcen, burada dikkat çekmesinin ardından oyunculuk teklifleri almaya başladı. O dönem Almanya'da sosyoloji eğitimi gören Evcen, kariyerine Türkiye'de devam etmeye karar verdi ve ilerleyen yıllarda Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

Gelelim ünlü oyuncunun pek tanımadığımız ailesine! Fahriye Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında üç ablası bulunuyor. Kardeşlerinin aksine kameralar önünde bir hayat sürmeyi tercih etmeyen üç abla, bu nedenle magazin gündeminde de pek sık karşımıza çıkmıyor.

Özellikle Demet Evcen'in ünlü kardeşiyle olan benzerliği geçmişte sosyal medyada dikkat çekmişti. Ayşen Evcen ise bir dönem Burak Özçivit'le birlikte çekilen fotoğrafıyla konuşulmuştu. Üstelik Ayşen Evcen'in kızı Rüya da teyzesi Fahriye Evcen'e benzerliğiyle daha önce magazin haberlerine konu olmuştu.

Kısacası yıllardır Burak Özçivit'le evliliğini, çocuklarını ve kariyerini yakından takip ettiğimiz Fahriye Evcen'in üç ablası olduğunu bilmeyenlerimiz de varmış! Peki, siz Burak Özçivit'in baldızlarını daha önce görmüş müydünüz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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