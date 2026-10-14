Fahriye Evcen'in Üç Ablası Olduğunu Biliyor muydunuz? Burak Özçivit'in Baldızları Dikkat Çekti!
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Yaprak Dökümü'nün Necla'sı, Çalıkuşu'nun Feride'si olarak hafızalarımıza kazınan Fahriye Evcen, yıllardır hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminin en tanıdık isimlerinden biri. Burak Özçivit'le evliliğini, oğulları Karan ve Kerem'le geçirdiği keyifli anları sosyal medya paylaşımlarından yakından takip ediyoruz.
Ancak ünlü oyuncunun kendi ailesi hakkında bildiklerimiz pek de fazla değil. Almanya'da dünyaya gelen Evcen'in dört kız kardeşin en küçüğü olduğunu biliyor muydunuz?
Buyurun, Burak Özçivit'in pek tanımadığımız baldızlarına birlikte bakalım!
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Yaprak Dökümü'yle hayatımıza giren Fahriye Evcen, yıllar içinde Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından biri hâline geldi. Şimdilerde ise Burak Özçivit'le kurduğu ailesiyle sık sık gündemimizde!
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Fahriye Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında üç ablası bulunuyor. Peki, Burak Özçivit'in pek tanımadığımız baldızlarını daha önce görmüş müydünüz?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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