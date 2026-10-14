Fahriye Evcen'in Üç Ablası Olduğunu Biliyor muydunuz? Burak Özçivit'in Baldızları Dikkat Çekti!

4 Haziran 1986'da Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya gelen Fahriye Evcen, anne tarafından Çerkes, baba tarafından ise Kavala göçmeni bir ailenin en küçük kızı. Annesi Hatime Evcen ve 2020 yılında hayatını kaybeden babası Ramazan Evcen'in dört kızından biri olan oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarını Almanya'da geçirdi.

Türkiye'deki oyunculuk serüveni ise oldukça ilginç bir tesadüfle başladı. Tatil için geldiği Türkiye'de Oya Aydoğan'ın sunduğu bir televizyon programına seyirci olarak katılan Evcen, burada dikkat çekmesinin ardından oyunculuk teklifleri almaya başladı. O dönem Almanya'da sosyoloji eğitimi gören Evcen, kariyerine Türkiye'de devam etmeye karar verdi ve ilerleyen yıllarda Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

Gelelim ünlü oyuncunun pek tanımadığımız ailesine! Fahriye Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında üç ablası bulunuyor. Kardeşlerinin aksine kameralar önünde bir hayat sürmeyi tercih etmeyen üç abla, bu nedenle magazin gündeminde de pek sık karşımıza çıkmıyor.

Özellikle Demet Evcen'in ünlü kardeşiyle olan benzerliği geçmişte sosyal medyada dikkat çekmişti. Ayşen Evcen ise bir dönem Burak Özçivit'le birlikte çekilen fotoğrafıyla konuşulmuştu. Üstelik Ayşen Evcen'in kızı Rüya da teyzesi Fahriye Evcen'e benzerliğiyle daha önce magazin haberlerine konu olmuştu.

Kısacası yıllardır Burak Özçivit'le evliliğini, çocuklarını ve kariyerini yakından takip ettiğimiz Fahriye Evcen'in üç ablası olduğunu bilmeyenlerimiz de varmış! Peki, siz Burak Özçivit'in baldızlarını daha önce görmüş müydünüz?