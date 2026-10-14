91 Yaşında Hayatını Kaybeden Alpay'a Ajda Pekkan'dan Duygusal Veda!

“Eylül'de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Kara Tren”, “Gitme” ve “Ayrılık Rüzgârı” gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Alpay, Türk pop müziğinin temellerinin atıldığı yıllardan bu yana müzik dünyasında kendine çok özel bir yer edinmişti. Romantik şarkıları, kendine has yorumuyla yıllar boyunca dinleyicilerin gönlünde taht kuran sanatçı, yalnızca kendi döneminin değil, sonraki kuşakların da severek dinlediği isimlerden biri olmayı başardı.

1935 yılında Ankara'da dünyaya gelen, gerçek adı Ahmet Alpay Nazikioğlu olan sanatçının hayat hikayesi de oldukça ilginçti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Alpay, gençlik yıllarında futbolla ilgilenmiş, Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği'nde forma giymiş, hatta Genç Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmişti. Ancak onun asıl tutkusu müzikti.

1960'lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine başlayan Alpay, 1964 yılında kendi orkestrasını kurdu. Fransız ve İtalyan şarkılarını Türkçeye uyarlayarak seslendirdiği çalışmalarının yanı sıra romantik folk, rock ve Anadolu pop türlerinde de eserler verdi. Üç Hürel'le yaptığı çalışmalarla da dikkat çeken sanatçı, 60 yılı aşkın kariyerine onlarca albüm ve bugün bile severek dinlenen şarkılar sığdırdı.

Ne yazık ki usta sanatçıdan bugün sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir Antalya'daki Medical Park Hastanesi'nde tedavi gören Alpay, 14 Ekim 2026 tarihinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatını müzisyen Bora Gencer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Alpay'ın kesin ölüm nedenine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Yılın büyük bölümünü eşiyle birlikte Bodrum'da geçiren usta sanatçının cenazesinin de yaşadığı Gündoğan Mahallesi'nde defnedilmesi planlanıyor.