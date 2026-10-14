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91 Yaşında Hayatını Kaybeden Alpay'a Ajda Pekkan'dan Duygusal Veda!

91 Yaşında Hayatını Kaybeden Alpay'a Ajda Pekkan'dan Duygusal Veda!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 17:22
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Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Alpay'dan gelen acı haber, bugün sanat dünyasını yasa boğdu. “Eylül'de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Kara Tren” gibi şarkılarıyla nesillerin hafızasında yer edinen usta sanatçı, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Antalya'da tedavi gördüğü öğrenilen Alpay'ın vefatının ardından sanatçı dostlarından da peş peşe veda mesajları gelmeye başladı. 

Türk pop müziğinin bir başka efsane ismi Ajda Pekkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alpay'ı andı. Usta sanatçının fotoğrafını paylaşan Süperstar'ın sözleri, müzik dünyasının yaşadığı kaybı bir kez daha hatırlattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk pop müziğinin en kıymetli isimlerinden, sesiyle ve unutulmaz şarkılarıyla birkaç kuşağa birden eşlik eden Alpay'dan bugün acı haber geldi.

Türk pop müziğinin en kıymetli isimlerinden, sesiyle ve unutulmaz şarkılarıyla birkaç kuşağa birden eşlik eden Alpay'dan bugün acı haber geldi.

“Eylül'de Gel”, “Fabrika Kızı”, “Kara Tren”, “Gitme” ve “Ayrılık Rüzgârı” gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Alpay, Türk pop müziğinin temellerinin atıldığı yıllardan bu yana müzik dünyasında kendine çok özel bir yer edinmişti. Romantik şarkıları, kendine has yorumuyla yıllar boyunca dinleyicilerin gönlünde taht kuran sanatçı, yalnızca kendi döneminin değil, sonraki kuşakların da severek dinlediği isimlerden biri olmayı başardı.

1935 yılında Ankara'da dünyaya gelen, gerçek adı Ahmet Alpay Nazikioğlu olan sanatçının hayat hikayesi de oldukça ilginçti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Alpay, gençlik yıllarında futbolla ilgilenmiş, Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği'nde forma giymiş, hatta Genç Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmişti. Ancak onun asıl tutkusu müzikti.

1960'lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine başlayan Alpay, 1964 yılında kendi orkestrasını kurdu. Fransız ve İtalyan şarkılarını Türkçeye uyarlayarak seslendirdiği çalışmalarının yanı sıra romantik folk, rock ve Anadolu pop türlerinde de eserler verdi. Üç Hürel'le yaptığı çalışmalarla da dikkat çeken sanatçı, 60 yılı aşkın kariyerine onlarca albüm ve bugün bile severek dinlenen şarkılar sığdırdı.

Ne yazık ki usta sanatçıdan bugün sevenlerini üzen haber geldi. Bir süredir Antalya'daki Medical Park Hastanesi'nde tedavi gören Alpay, 14 Ekim 2026 tarihinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatını müzisyen Bora Gencer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Alpay'ın kesin ölüm nedenine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Yılın büyük bölümünü eşiyle birlikte Bodrum'da geçiren usta sanatçının cenazesinin de yaşadığı Gündoğan Mahallesi'nde defnedilmesi planlanıyor.

Alpay'ın vefatı müzik dünyasında büyük üzüntü yaratırken, Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan da usta sanatçıya duygusal bir paylaşımla veda etti.

Alpay'ın vefatı müzik dünyasında büyük üzüntü yaratırken, Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan da usta sanatçıya duygusal bir paylaşımla veda etti.

Türk pop müziğinin birbirinden kıymetli isimlerini birer birer kaybettiğimiz şu günlerde, Alpay'ın vefatı da sanatçı dostlarını ve sevenlerini derinden üzdü. Yıllarca aynı müzik dünyasının içinde yer alan, Türk pop müziğinin farklı dönemlerine tanıklık eden isimlerden Ajda Pekkan da acı haberin ardından sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabından Alpay'ın siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Süperstar, usta sanatçının şarkılarının yaşamaya devam edeceğini vurguladığı bir veda mesajı yayınladı.

Pekkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Alpay...

Sesin ve şarkıların hep bizimle yaşayacak.

Seni sevgi ve saygıyla anıyorum.

Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Huzur içinde uyu...”

Ajda Pekkan'ın kendi imzasıyla yayınladığı bu mesaj, Alpay'ın ardından yapılan vedalardan biri oldu. İkisi de Türk pop müziğinin uzun yıllarına tanıklık etmiş, şarkılarıyla farklı kuşakların hayatına dokunmuş iki önemli isimdi.

91 yıllık yaşamına sayısız eser sığdıran Alpay'a biz de Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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