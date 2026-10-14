91 Yaşında Hayatını Kaybeden Alpay'a Ajda Pekkan'dan Duygusal Veda!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Alpay'dan gelen acı haber, bugün sanat dünyasını yasa boğdu. “Eylül'de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Kara Tren” gibi şarkılarıyla nesillerin hafızasında yer edinen usta sanatçı, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Antalya'da tedavi gördüğü öğrenilen Alpay'ın vefatının ardından sanatçı dostlarından da peş peşe veda mesajları gelmeye başladı.
Türk pop müziğinin bir başka efsane ismi Ajda Pekkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alpay'ı andı. Usta sanatçının fotoğrafını paylaşan Süperstar'ın sözleri, müzik dünyasının yaşadığı kaybı bir kez daha hatırlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin en kıymetli isimlerinden, sesiyle ve unutulmaz şarkılarıyla birkaç kuşağa birden eşlik eden Alpay'dan bugün acı haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alpay'ın vefatı müzik dünyasında büyük üzüntü yaratırken, Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan da usta sanatçıya duygusal bir paylaşımla veda etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın