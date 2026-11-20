Yaptığı yayınlarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hasan Arda Kaşıkçı'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Ünlü yayıncı, bu akşam yapacağı yayını iptal ettiğini söylerken yaşadığı sağlık problemlerine değindi. Omuzunda bir problem olduğunu söyleyen Kaşıkçı, ayağında da tümör tespit edildiğini söyledi.