Hasan Arda Kaşıkçı Yayın İptalini Açıklarken Hastalığı Hakkında Bilgi Verdi
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Yaptığı yayınlarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hasan Arda Kaşıkçı'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Ünlü yayıncı, bu akşam yapacağı yayını iptal ettiğini söylerken yaşadığı sağlık problemlerine değindi. Omuzunda bir problem olduğunu söyleyen Kaşıkçı, ayağında da tümör tespit edildiğini söyledi.
Hasan Arda Kaşıkçı sosyal medya hesabından rahatsızlığı hakkında bilgi verdi.
"Turancan" bugün "htalks" kanalında GTA 6 yayını olacağını duyurmuştu. Kaşıkçı, Turancan'ın yayınına abone olma çağrısı yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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