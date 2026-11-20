Sen kalıplara sığmayan, kendi kurallarını kendi yazan, sınırları zorlamayı seven nadir profillerdensin. Akıntıya karşı yüzmekten korkmuyor, sıradanlıktan ölümüne sıkılıyorsun. Senin enerjin, sıradan olanı yıkıp yerine yepyeni bir estetik koymak üzerine kurulu. Tıpkı Levi Sct.'nin piyanoda geleneksel kalıpları paramparça edip kendi imzasını attığı gibi; sen de yarattığın her eserde ve attığın her adımda tek ve benzersizsin. Kendi melodi lügatından asla taviz vermemelisin.

Senin gibi özgün biri olan Levi Sct. 28 Kasım'da İstanbul'a geliyor, bu konseri kaçırmamak için biletini Passo'dan alabilirsin.