Sen Ne Kadar Özgünsün?
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Sen ne kadar özgünsün? Bunu öğrenmenin bir yolu var o da bu testi çözmek. Hadi bakalım, testi çöz ne kadar özgün biri olduğunu öğren!
1. Sosyal medyada yeni bir trend patladığında ilk tepkin ne olur?
2. Gardırobunu açtığında seni en iyi tanımlayan parça hangisi?
3. Arkadaşlarınla buluşacaksın... Mekan seçerken neye dikkat edersin?
4. Bir projeye veya yaratıcı bir işe başlarken ilk adımın bunlardan hangisi olur?
5. Hayatında "başkalarının ne diyeceği" senin için ne kadar önemlidir?
6. Hafta sonu planın son anda iptal oldu... Ne hissedersin?
7. Karar alırken mantığın mı, sezgilerin mi kazanır?
8. Kendi hayatının bir film olduğunu varsayarsak, türü hangisi olurdu?
Kalıplara sığmıyorsun!
Estetiğe önem veriyorsun.
Enerjini sahne ışığından alan özgün birisin!
Kendi sakinliğinde o özgünlük var!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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