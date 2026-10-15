Yüzlerce Kişiyle Mahsur Kalmışlardı: Murat Boz ve Demet Özdemir'in Botla Tahliye Edildiği Anlar Ortaya Çıktı!
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İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, Sarıyer Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nı bir anda göle çevirdi. Çekim için stüdyoda bulunan Murat Boz ve Demet Özdemir, yüzlerce çalışanla birlikte saatlerce mahsur kaldı. Yardım çağrılarının ardından ekipler bölgeye botlarla ulaştı ve akıntının ortasında tüyleri diken diken eden bir tahliye başladı. 'Murat Boz ve Demet Özdemir kurtarıldı mı?' diye merak eden sevenleri, sabaha karşı güzel haberi aldı.
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Murat Boz ve Demet Özdemir, Ayazağa'daki stüdyoda çekimdeyken sular bir anda yükselmeye başladı.
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Gece boyunca yardım çağrısında bulunan Demet Özdemir ve Murat Boz, sabaha karşı beraberindeki insanlarla birlikte kurtarıldı.
Tahliye anları:
Demet Özdemir'in ardından Murat Boz da "Tahliye ediliyoruz" notuyla bottan görüntü paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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