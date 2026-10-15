article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yüzlerce Kişiyle Mahsur Kalmışlardı: Murat Boz ve Demet Özdemir'in Botla Tahliye Edildiği Anlar Ortaya Çıktı!

Yüzlerce Kişiyle Mahsur Kalmışlardı: Murat Boz ve Demet Özdemir'in Botla Tahliye Edildiği Anlar Ortaya Çıktı!

Demet Özdemir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 07:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, Sarıyer Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'nı bir anda göle çevirdi. Çekim için stüdyoda bulunan Murat Boz ve Demet Özdemir, yüzlerce çalışanla birlikte saatlerce mahsur kaldı. Yardım çağrılarının ardından ekipler bölgeye botlarla ulaştı ve akıntının ortasında tüyleri diken diken eden bir tahliye başladı. 'Murat Boz ve Demet Özdemir kurtarıldı mı?' diye merak eden sevenleri, sabaha karşı güzel haberi aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Murat Boz ve Demet Özdemir, Ayazağa'daki stüdyoda çekimdeyken sular bir anda yükselmeye başladı.

Murat Boz ve Demet Özdemir, Ayazağa'daki stüdyoda çekimdeyken sular bir anda yükselmeye başladı.

Murat Boz ve Demet Özdemir, yüzlerce kişiyle birlikte dün aynı stüdyo kompleksindeydi. Reklam çekimi için orada bulunan Demet Özdemir gün içinde bastıran yağmur kısa sürede selle birlikte stüdyoda mahsur kaldığını bildirdi.

Murat Boz canlı yayın açıp 'Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi' diye seslendi, kadınların üst kata alındığını anlattı. Demet Özdemir de 'Su yükseliyor, en büyük acelemiz bu şu an' diyerek AKUT'tan ve yetkililerden yardım istedi.

Gece boyunca yardım çağrısında bulunan Demet Özdemir ve Murat Boz, sabaha karşı beraberindeki insanlarla birlikte kurtarıldı.

Gece boyunca yardım çağrısında bulunan Demet Özdemir ve Murat Boz, sabaha karşı beraberindeki insanlarla birlikte kurtarıldı.

AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik, SAK ve AKUT ekipleri gece yarısından sonra stüdyoya ulaştı. Binanın çevresindeki yollarda su iki metreyi bulmuştu ve dışarı çıkarılacak kişilerin sürüklenme riski vardı. Bu yüzden tahliye gruplar halinde, tamamen botlarla yapıldı.

Demet Özdemir, kurtarılan ilk isimlerden biri oldu. Görüntülerde Sahil Güvenlik dalgıçlarının botu sudan çektiği, ünlü oyuncunun ekiplerin yardımıyla bottan indirildiği anlar yer aldı.

Tahliye anları:

Demet Özdemir'in ardından Murat Boz da "Tahliye ediliyoruz" notuyla bottan görüntü paylaştı.

Demet Özdemir'in ardından Murat Boz da "Tahliye ediliyoruz" notuyla bottan görüntü paylaştı.

Demet Özdemir kurtarıldığında Murat Boz ve stüdyodaki çalışanlar için çalışmalar hâlâ sürüyordu. Saatlerdir yaşananları takipçilerine aktaran ünlü şarkıcı, sonunda bota bindiği anı 'Tahliye ediliyoruz' notuyla paylaştı. Karanlıkta çekilen videoda botun motoru ve etrafı saran çamurlu su, bölgenin ne halde olduğunu gözler önüne serdi.

Böylece 'Murat Boz kurtarıldı mı?' diye merak edenlerin beklediği haber de geldi. Ekiplerin stüdyoda kalan çalışanları da gruplar halinde botlarla tahliye ettiği bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın