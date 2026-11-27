Kiracıların çoğu daha önce duvar bile boyamamış kişiler. Odaları kafe, hediyelik eşya dükkânı, dedektif bürosu, girişim ofisi ve galeri olarak kullanıyorlar. Bir anne ile kızı iki daire tutup dedeleri ve torunlarıyla birlikte, yani dört kuşak el ele bir galeri ve dükkân kurdu.

Nagasaki'de yaşayan bir kiracı ayda yalnızca 3–4 gün gelip kafesini açıyor. Bir plak dükkânı sahibi ise evindeki 30 bin CD ve plağı saklamak için yer tuttu. Kiracıların yaşları 20'lerden 70'lere uzanıyor; B Blok'a Tokyo gibi uzak şehirlerden bile gelenler var.