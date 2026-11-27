Kimsenin Almadığı 75 Yıllık Harabe Site 3 Ayda Doldu
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Japonya'da 75 yıllık, yıllardır boş duran bir konut sitesi 900 bin yene satıldı ve yalnızca üç ayda tamamen doldu.
Fukuokalı emlakçı Takanori Yoshiura, Kitakyushu'nun Moji bölgesindeki eski Hatada Danchi'yi ihalede taban fiyattan aldı. Ardından 34 daireyi 'kira 10 bin yen, tadilat sizden' şartıyla kiraya verdi. Ortaya kafelerden galerilere uzanan bambaşka bir bina çıktı.
Kimsenin istemediği 1950 yapımı site
Adı yeni banknottan geliyor: "Shibusawa Projesi"
Kafe, galeri, hatta dedektif bürosu
Usta yerine kiracı: Oda başı maliyet üçte bire indi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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