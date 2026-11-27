NFL Oyuncusu Azeez Al-Shaair Para Cezalarına Rağmen Filistinli Çocukları Anmayı Sürdürüyor
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Houston Texans'ın savunma oyuncusu Azeez Al-Shaair, Gazze'de öldürülen Filistinli çocukların isimlerini gözlerinin altındaki banda yazarak sahaya çıkıyor. NFL yönetimi, kıyafet ve ekipman kurallarını gerekçe göstererek yıldız oyuncuya para cezaları kesiyor. Müslüman sporcu ise lig yönetiminin yaptırımlarına ve maç sırasındaki uyarılara rağmen duruşunu koruyor.
Al-Shaair her maç uyarılara rağmen İsrail'in katlettiği Filistinli çocukları anıyor.
"Ona paha biçilemez."
Ocak ayındaki play-off maçında da ceza aldı.
Uyarılmasına rağmen bandını çıkarmadı.
Draftta seçilmeden NFL'in yolunu tuttu.
Bir sosyal medya kullanıcısı da Al-Shaair'in maç maç görüntüsünü paylaştı.
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