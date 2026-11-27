NFL, forma ve ekipman kurallarındaki 'izinsiz kişisel mesaj' maddesini gerekçe göstererek 29 yaşındaki oyuncuya 11 bin doların üzerinde para cezası kesti. Al-Shaair, cezanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Bir canın karşılığı 11 bin dolar mı? Ona paha biçilemez. Kendi sorunlarınızın içinde kaybolup dünyadaki diğer insanlara karşı merhametinizi yitiremezsiniz. Masum bir erkeğin, masum bir kadının, masum bir çocuğun hayatını kaybetmesi doğru değil.'

NBA yıldızı Kyrie Irving başta olmak üzere spor dünyasından birçok isim Al-Shaair'in tavrına destek verdi. Irving, oyuncunun para cezasını ödemeyi de teklif etti.