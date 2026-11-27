Kızılcık Şerbeti'nin yeni oyuncusu Kimya Gökçe Aytaç, 20 yılı aşkın süredir ekranda olan ve dizi izleyicisinin yüzüne hiç yabancı gelmeyecek bir isim. İstanbul doğumlu oyuncu, kariyerine 2005 yılında yayınlanan Misi dizisiyle başladı; ardından Arka Sokaklar, Yahşi Cazibe, Medcezir ve Kertenkele gibi yapımlarda rol alarak adım adım yükseldi.

Kimya Gökçe Aytaç'ın dizileri arasında en çok akılda kalanlar ise Ufak Tefek Cinayetler'de canlandırdığı Sude ve Erkenci Kuş'ta hayat verdiği Polen oldu. Bu iki yapımın ardından Diriliş Ertuğrul, Afili Aşk ve Bay Yanlış ile ekrandaki yerini koruyan oyuncu, İçimdeki Hazine ve Vezir Parmağı gibi filmlerde de oynadı. Bu zengin geçmişe şimdi beşinci sezonunda yoluna devam eden Kızılcık Şerbeti de ekleniyor.