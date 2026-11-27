Erkenci Kuş ve Ufak Tefek Cinayetler Oyuncusu Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Oldu
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Show TV'nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde son haftalarda peş peşe gelen vedalar izleyiciyi üzerken, kadroya sürpriz bir isim daha katıldı. Özgür Sevimli'nin yönettiği dizide her hafta yeni hikâyeler ve yeni yüzler ekrana gelirken, bu kez kadroya giren oyuncu doğrudan Ömer'in iş hayatının içinde yer alacak. Şerbo hayranlarının yakından tanıdığı bu ismin dizide hangi karakterle karşımıza çıkacağı da belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kimya Gökçe Aytaç, Erkenci Kuş'un Polen'i ve Ufak Tefek Cinayetler'in Sude'si olarak tanınıyor.
Kızılcık Şerbeti'nde İdil'i canlandıracak Kimya Gökçe Aytaç, Ömer'in şirketinde halkla ilişkiler müdürü olacak.
Kızılcık Şerbeti'nde Lider, Yusuf ve Hilal'in vedasının ardından kadroya yeni isimler eklenmeye devam ediyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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