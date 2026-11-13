Kızılcık Şerbeti'nin Lider'i Murat Aygen Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı
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Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonuna Lider karakteriyle katılan Murat Aygen, diziden iki bölüm sonra ayrılacağını duyurmasının ardından kararının perde arkasını ilk kez bu kadar ayrıntılı anlattı. ÇAPA TV'de İzzet Çapa'nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler'e konuk olan oyuncu, hikayenin gidişatı, senaryoda gördüğü kritik bir cümle ve Lider'in akıbeti hakkında dikkat çeken sözler söyledi. Sunucunun 'Ölmeden çıktınız' sözüne verdiği 'benim için Lider öldü' yanıtı ise konuşmanın akılda kalan cümlesi oldu.
Kaynak: ÇAPA TV
Murat Aygen, Medcezir'in Faruk'u, Mucize Doktor'un Tanju'su ve Yasak Elma'nın Doğan'ı olarak tanınıyor.
Aygen, rol seçimlerinde çok seçici olduğunu ve cibilliyetsiz, pislik adam oynamayı sevmediğini söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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