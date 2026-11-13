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Kızılcık Şerbeti'nin Lider'i Murat Aygen Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı

Kızılcık Şerbeti'nin Lider'i Murat Aygen Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 15:53
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Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonuna Lider karakteriyle katılan Murat Aygen, diziden iki bölüm sonra ayrılacağını duyurmasının ardından kararının perde arkasını ilk kez bu kadar ayrıntılı anlattı. ÇAPA TV'de İzzet Çapa'nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler'e konuk olan oyuncu, hikayenin gidişatı, senaryoda gördüğü kritik bir cümle ve Lider'in akıbeti hakkında dikkat çeken sözler söyledi. Sunucunun 'Ölmeden çıktınız' sözüne verdiği 'benim için Lider öldü' yanıtı ise konuşmanın akılda kalan cümlesi oldu.

Kaynak: ÇAPA TV

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Murat Aygen, Medcezir'in Faruk'u, Mucize Doktor'un Tanju'su ve Yasak Elma'nın Doğan'ı olarak tanınıyor.

Murat Aygen, Medcezir'in Faruk'u, Mucize Doktor'un Tanju'su ve Yasak Elma'nın Doğan'ı olarak tanınıyor.

Gerçek adı Murat Ağlatçı olan oyuncu, 1971 Diyarbakır doğumlu ve Medcezir'de Faruk, Mucize Doktor'da Profesör Doktor Tanju Korman, Yasak Elma'da Doğan Yıldırım karakterleriyle seyircinin yakından tanıdığı isimlerden biri. Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda Hilal'in kardeşi ve Kıvılcım'ın komşusu Lider olarak kadroya katılan Aygen, karakterin hikayesine duyduğu itirazı 30 Ekim'de Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda dile getirmiş, 'Ben bu adamı kabul etmedim açıkçası' diyerek iki bölüm sonra diziye veda edeceğini söylemiş, ayrılığın senarist değişikliğiyle ilgisi olmadığını da eklemişti. Kararının arkasındaki düşünceleri daha açık anlattığı konuşma ise ÇAPA TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Paşa Paşa Muhabbetler programında geldi.

Aygen, rol seçimlerinde çok seçici olduğunu ve cibilliyetsiz, pislik adam oynamayı sevmediğini söyledi.

Aygen, rol seçimlerinde çok seçici olduğunu ve cibilliyetsiz, pislik adam oynamayı sevmediğini söyledi.

İzzet Çapa'nın konuğu olduğu programda ayrılık nedenini anlatan Aygen, hem yapım tarafıyla hem de yazan isimlerle çalışırken çok seçici davrandığını, role ilk teklif geldiğinde karakterin yapısı konuşulurken de toplantıda hikaye başka yere saparsa süreçten ayrılacağını söylediğini aktardı. Kötücül karakterler oynadığını hatırlatan oyuncu, Yasak Elma'daki Doğan'ın da eli çok temiz bir adam olmadığını ama kuralları olduğunu belirterek 'Ben cibilliyetsiz, pislik adam oynamayı sevmem' dedi; belirsizliklerin kendisinin takılabildiği yerler olmadığını ve oradan uzaklaşmak istediğini ekledi.

Senaryoda 'Liderin gerçek yüzü ortaya çıkar' cümlesini gördüğü anda menajerine yazdığını söyleyen Aygen'e göre bir ekip ayrılıp yeni bir ekip gelmiş, kurdukları hikaye de kendisine uymayınca süreç hızlıca noktalanmıştı. Sunucunun 'Ölmeden çıktınız' sözü üzerine 'benim için Lider öldü' diyen oyuncu, ayrılığı kibar bir dille ilettiğini, yapım tarafının da aynı şekilde karşılık verdiğini söyledi. Murat Aygen ayrılığını, 'Çok seçici davranıyorum. Bu hikaye başka yere saparsa ben kaçarım demiştim. Cibilliyetsiz, pislik adam oynamayı sevmem. Dizide ölmedi, ama benim için Lider öldü.' sözleriyle açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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