Kızılcık Şerbeti'nin Lider'i Murat Aygen Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı

İzzet Çapa'nın konuğu olduğu programda ayrılık nedenini anlatan Aygen, hem yapım tarafıyla hem de yazan isimlerle çalışırken çok seçici davrandığını, role ilk teklif geldiğinde karakterin yapısı konuşulurken de toplantıda hikaye başka yere saparsa süreçten ayrılacağını söylediğini aktardı. Kötücül karakterler oynadığını hatırlatan oyuncu, Yasak Elma'daki Doğan'ın da eli çok temiz bir adam olmadığını ama kuralları olduğunu belirterek 'Ben cibilliyetsiz, pislik adam oynamayı sevmem' dedi; belirsizliklerin kendisinin takılabildiği yerler olmadığını ve oradan uzaklaşmak istediğini ekledi.

Senaryoda 'Liderin gerçek yüzü ortaya çıkar' cümlesini gördüğü anda menajerine yazdığını söyleyen Aygen'e göre bir ekip ayrılıp yeni bir ekip gelmiş, kurdukları hikaye de kendisine uymayınca süreç hızlıca noktalanmıştı. Sunucunun 'Ölmeden çıktınız' sözü üzerine 'benim için Lider öldü' diyen oyuncu, ayrılığı kibar bir dille ilettiğini, yapım tarafının da aynı şekilde karşılık verdiğini söyledi. Murat Aygen ayrılığını, 'Çok seçici davranıyorum. Bu hikaye başka yere saparsa ben kaçarım demiştim. Cibilliyetsiz, pislik adam oynamayı sevmem. Dizide ölmedi, ama benim için Lider öldü.' sözleriyle açıkladı.