Lider'in Ardından Bir Veda Daha: Kızılcık Şerbeti Setinden Sızan Görüntüyle Diziden Ayrılacağı İddia Edildi

Dizinin mutfağındaki en büyük değişim, ilk bölümden bu yana hikâyeyi yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ayrılmasıyla yaşandı; 143. bölümden itibaren kalem Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekibe geçti. Bu değişimin etkisi kısa sürede kadroda da hissedildi. Eylül ortasında Billur rolüyle diziye katılan Cansu Taşkın yalnızca üç bölüm ekranda kalabildi ve 'Fragmanda görüldüğüm gün diziden atıldım' diyerek sitem etti; yapım şirketi Gold Film de bu ayrılığı senaryodaki yeni düzenlemelere bağladı.

Ayrılık listesi bununla da sınırlı kalmadı. Dört sezon boyunca Çimen'e hayat veren Selin Türkmen'in yerini Asena Keskinci alırken, yapımcı Faruk Turgut da Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden çıkarılmasıyla ilgili soruları yanıtlamak zorunda kaldı. Sezonun ilk sahnesinde kazayla hikâyeden çıkarılan Nursema'nın Ceren Karakoç'la geri dönmesi ve yazın gelişi son anda iptal edilen Laçin Ceylan'ın Belgin Hala olarak kadroya dahil olmasıyla dizideki giriş çıkış trafiği hiç durmadı. Bu karmaşanın ortasında gelen son veda haberi ise yeni sezonun sürpriz isimlerinden birinden geldi.