Lider'in Ardından Bir Veda Daha: Kızılcık Şerbeti Setinden Sızan Görüntüyle Diziden Ayrılacağı İddia Edildi
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Show TV'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonda ekrandaki hikâyeden çok perde arkasında yaşananlarla konuşuluyor. Senarist koltuğundaki değişim, kadroya peş peşe katılan yeni isimler ve sitemle gelen vedalar derken dizinin etrafındaki hareketlilik bir türlü durulmuyor. Lider'i canlandıran Murat Aygen'in ayrılık açıklamasının üzerinden çok geçmeden, setten gelen bir video bu kez bir başka oyuncunun da diziye veda edeceği iddiasını gündeme taşıdı.
Kaynak: X / @evrimalasy63163
Kızılcık Şerbeti beşinci sezonda senarist değişikliği, sürpriz dönüşler ve sitemli vedalarla çalkalanıyor.
Kızılcık Şerbeti'nde Lider'i canlandıran Murat Aygen, iki bölüm sonra diziye veda edeceğini açıkladı.
Kızılcık Şerbeti setinden gelen videoda Hilal'in eşyalarını taksiye yüklemesi veda iddiasını doğurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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