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Lider'in Ardından Bir Veda Daha: Kızılcık Şerbeti Setinden Sızan Görüntüyle Diziden Ayrılacağı İddia Edildi

Lider'in Ardından Bir Veda Daha: Kızılcık Şerbeti Setinden Sızan Görüntüyle Diziden Ayrılacağı İddia Edildi

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 13:16
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Show TV'nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonda ekrandaki hikâyeden çok perde arkasında yaşananlarla konuşuluyor. Senarist koltuğundaki değişim, kadroya peş peşe katılan yeni isimler ve sitemle gelen vedalar derken dizinin etrafındaki hareketlilik bir türlü durulmuyor. Lider'i canlandıran Murat Aygen'in ayrılık açıklamasının üzerinden çok geçmeden, setten gelen bir video bu kez bir başka oyuncunun da diziye veda edeceği iddiasını gündeme taşıdı.

Kaynak: X / @evrimalasy63163

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Kızılcık Şerbeti beşinci sezonda senarist değişikliği, sürpriz dönüşler ve sitemli vedalarla çalkalanıyor.

Kızılcık Şerbeti beşinci sezonda senarist değişikliği, sürpriz dönüşler ve sitemli vedalarla çalkalanıyor.

Dizinin mutfağındaki en büyük değişim, ilk bölümden bu yana hikâyeyi yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ayrılmasıyla yaşandı; 143. bölümden itibaren kalem Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekibe geçti. Bu değişimin etkisi kısa sürede kadroda da hissedildi. Eylül ortasında Billur rolüyle diziye katılan Cansu Taşkın yalnızca üç bölüm ekranda kalabildi ve 'Fragmanda görüldüğüm gün diziden atıldım' diyerek sitem etti; yapım şirketi Gold Film de bu ayrılığı senaryodaki yeni düzenlemelere bağladı.

Ayrılık listesi bununla da sınırlı kalmadı. Dört sezon boyunca Çimen'e hayat veren Selin Türkmen'in yerini Asena Keskinci alırken, yapımcı Faruk Turgut da Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden çıkarılmasıyla ilgili soruları yanıtlamak zorunda kaldı. Sezonun ilk sahnesinde kazayla hikâyeden çıkarılan Nursema'nın Ceren Karakoç'la geri dönmesi ve yazın gelişi son anda iptal edilen Laçin Ceylan'ın Belgin Hala olarak kadroya dahil olmasıyla dizideki giriş çıkış trafiği hiç durmadı. Bu karmaşanın ortasında gelen son veda haberi ise yeni sezonun sürpriz isimlerinden birinden geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde Lider'i canlandıran Murat Aygen, iki bölüm sonra diziye veda edeceğini açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'nde Lider'i canlandıran Murat Aygen, iki bölüm sonra diziye veda edeceğini açıkladı.

Beşinci sezonda Kıvılcım'ın gizemli yeni komşusu ve Hilal'in ağabeyi Lider olarak kadroya katılan Murat Aygen, Gece Muhabiri'nden Samet Aday'a verdiği röportajda 'Ben ayrılıyorum Kızılcık Şerbeti'nden' diyerek yaklaşık iki bölüm sonra diziden ayrılacağını duyurdu. Ayrılığının senarist değişikliğiyle bir ilgisi olmadığının altını çizen Aygen, 'Ben bu adamı kabul etmedim açıkçası' sözleriyle karakterini benimseyemediğini anlattı. Oyuncu, birlikte çalıştığı en iyi ekiplerden biri olarak tanımladığı set arkadaşlarını özleyeceğini de sözlerine ekledi. Lider'in hikâyeden nasıl çıkarılacağı henüz bilinmezken, Aygen'in açıklamasının hemen ardından bir oyuncunun daha diziden ayrılacağı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti setinden gelen videoda Hilal'in eşyalarını taksiye yüklemesi veda iddiasını doğurdu.

Kızılcık Şerbeti setinden gelen videoda Hilal'in eşyalarını taksiye yüklemesi veda iddiasını doğurdu.

İddianın odağında, Aygen'in dizideki kız kardeşi Hilal'e hayat veren Dila Danışman var. 29 Ekim akşamı X'te paylaşılan görüntülerde Hilal, tabelasında 'Hukuk ve Danışmanlık' yazan bir binanın önünde takım elbiseli bir adamla konuşurken eşyaları sarı bir taksinin bagajına yerleştiriliyor. Videoyu paylaşan hesap 'Bütün eşyalarını topladı ve gitti' notunu düşüp 'Güle güle Hilal!' diyerek karaktere veda etse de arka planda görünen kamera ekibi bunun bir sahne çekimi olduğunu gösteriyor.

Dördüncü sezonun sonunda Ömer'in yeni partneri olarak hikâyeye giren Hilal, Ömer ile Kıvılcım'ın yollarının ayrılmasına neden olan isim olarak sezonun en çok konuşulan karakterlerinden biri olmuştu. Muhteşem Yüzyıl, Sana Bir Sır Vereceğim ve Yalancı Damat gibi projelerden tanınan Danışman, 23 Ekim'de dizideki sahnelerini yalnızca 'Hilal'im...' notuyla paylaştığında da takipçileri bunu bir veda mesajı olarak yorumlamıştı. Show TV'den ya da oyuncudan henüz bir açıklama gelmezken, Kızılcık Şerbeti ayrılan oyuncular listesine Dila Danışman'ın da eklenip eklenmeyeceği önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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