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"Billur" Cansu Taşkın'ın Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılma Nedeni Ortaya Çıktı

"Billur" Cansu Taşkın'ın Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılma Nedeni Ortaya Çıktı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 14:55
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Kızılcık Şerbeti'nde Billur karakterine hayat veren Cansu Taşkın, birkaç gün önce diziden habersizce çıkarıldığını açıklamış ve sitem dolu sözleriyle gündem olmuştu. Sessizliğini koruyan yapım şirketi Gold Film'den sonunda yanıt geldi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti'nin Billur'u Cansu Taşkın, fragmanda göründüğü gün diziden çıkarıldığını söyleyerek tepki göstermişti.

Kızılcık Şerbeti'nin Billur'u Cansu Taşkın, fragmanda göründüğü gün diziden çıkarıldığını söyleyerek tepki göstermişti.

Eylül ortasında Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon kadrosuna katılan Cansu Taşkın, dizide yalnızca 3 bölüm yer alabildi. Son bölümde neden görünmediğini soran takipçilerine Instagram hikâyesinden yanıt veren oyuncu, karakterin nereye evrileceğinin kendisine en baştan anlatıldığını, elindeki başka bir teklifi geri çevirerek bu projeyi seçtiğini yazmıştı.

Taşkın'ın 'Fragmanda görüldüğüm gün diziden atıldım' sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu, 'Hayatımın en kötü kararı olmuş' diyerek pişmanlığını da saklamamış, sözlerini 'Ekmeğimle oynandı, Allah'a havale ediyorum' diye noktalamıştı.

Gold Film, Cansu Taşkın'ın Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılması hakkında açıklama yaptı.

Gold Film'e göre Billur'un hikâyesi, senarist değişikliğinin ardından 143. bölümle birlikte sona erdi.

Gold Film'e göre Billur'un hikâyesi, senarist değişikliğinin ardından 143. bölümle birlikte sona erdi.

Gold Film, sosyal medya hesabından paylaştığı basın açıklamasında ayrılığın nedenini senarist değişikliğine bağladı. Açıklamada, dizinin 143. bölümü itibarıyla hikâyede yapılan düzenlemeler doğrultusunda Cansu Taşkın'ın canlandırdığı Billur karakterinin hikâyesinin sona erdiği belirtildi.

'Bu nedenle değerli oyuncumuz Cansu Taşkın, dizimizin oyuncu kadrosundan ayrılmıştır' ifadelerine yer veren yapım şirketi, oyuncuya projeye verdiği emek ve katkılar için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi. Açıklamada, Taşkın'ın sosyal medyadaki sözlerine ise doğrudan bir yanıt yer almadı.

Kızılcık Şerbeti'nde kamera arkasındaki değişim kadroya da yansımaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nde kamera arkasındaki değişim kadroya da yansımaya devam ediyor.

Fenomen dizinin senaryosunu 143. bölümden itibaren Melis Civelek ve Zeynep Gür yerine Ozan Yurdakul'un da yer aldığı dört kişilik yeni bir ekip yazıyor. 16 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen ilk bölüm, 5. sezonun en yüksek reytingini alarak dikkat çekmişti.

Billur, son dönemde diziye veda eden tek isim de değil. Feyza Civelek ve Ceren Karakoç da kadrodan çıkarılan oyuncular arasında yer almıştı. Yeni dönemle birlikte dizide başka değişiklikler de yaşandı. Eski senaristlerin adları jenerikten çıkarılırken, kadrodan ayrılan Nursema da flashback sahneleriyle ekrana döndü. Yapımcı Faruk Turgut ise senaryonun neden değiştiğine dair açıklamasıyla bugün yeniden gündeme geldi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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