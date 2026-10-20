"Billur" Cansu Taşkın'ın Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılma Nedeni Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti'nde Billur karakterine hayat veren Cansu Taşkın, birkaç gün önce diziden habersizce çıkarıldığını açıklamış ve sitem dolu sözleriyle gündem olmuştu. Sessizliğini koruyan yapım şirketi Gold Film'den sonunda yanıt geldi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin Billur'u Cansu Taşkın, fragmanda göründüğü gün diziden çıkarıldığını söyleyerek tepki göstermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gold Film'e göre Billur'un hikâyesi, senarist değişikliğinin ardından 143. bölümle birlikte sona erdi.
Kızılcık Şerbeti'nde kamera arkasındaki değişim kadroya da yansımaya devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın