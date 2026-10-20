"Billur" Cansu Taşkın'ın Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılma Nedeni Ortaya Çıktı

Eylül ortasında Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon kadrosuna katılan Cansu Taşkın, dizide yalnızca 3 bölüm yer alabildi. Son bölümde neden görünmediğini soran takipçilerine Instagram hikâyesinden yanıt veren oyuncu, karakterin nereye evrileceğinin kendisine en baştan anlatıldığını, elindeki başka bir teklifi geri çevirerek bu projeyi seçtiğini yazmıştı.

Taşkın'ın 'Fragmanda görüldüğüm gün diziden atıldım' sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu, 'Hayatımın en kötü kararı olmuş' diyerek pişmanlığını da saklamamış, sözlerini 'Ekmeğimle oynandı, Allah'a havale ediyorum' diye noktalamıştı.

Gold Film, Cansu Taşkın'ın Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılması hakkında açıklama yaptı.